القضية الفلسطينية هي الرقم الصعب في المعادلة الدولية...بقلم سمير عباهرة

MENAFN - Palestine News )

دخلت المنطقة مرحلة جديدة من ارتفاع حدة الصراع وتركت تداعياتها على عناصر الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وأبقتها في حالة من عدم الاستقرار وسط

مجموعة من التحولات والمتغيرات في سلبياتها حينا وايجابياتها في احيانا اخرى لكن القضية الفلسطينية نضجت ووصلت الى مرحلة جديدة في دائرة الاهتمامات الدولية بعد ان ادرك المجتمع الدولي ضرورة ايجاد حل للقضية الفلسطينية تجنبا لاستمرار الحروب في المنطقة. وقد انتجت الحرب التي تشنها اسرائيل في غزة والضفة ولبنان تحولات جذرية في مواقف الاسرة الدولية بعد الادراك التام ان هذه الحروب التي تشنها اسرائيل هي نتاج سياستها المتنكرة للحقوق الوطنية الفلسطينية وان عدم حل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة يعني استمرار حالة التدهور الحاصل في المنطقة وانعكاساته على العلاقات الدولية بشكل عام.



فقد شهدت الساحة الدولية خلال هذه الفترة من عمر الحرب الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية واللبنانية استفاقة دولية جديدة انتهت جميعها برؤية مشتركة وهي ان اقامة الدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد للخروج من الازمات المتتالية التي تعيشها المنطقة وتترك تداعياتها على مختلف المناطق الجغرافية في العالم اجمع. هذه المعطيات كانت سببا رئيسيا في سلسلة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية حيث اعترفت الكثير من الدول الاوروبية بدولة فلسطين وادى ذلك الى ازدياد الضغوط على اسرائيل في حين ان هناك دولا اخرى ابدت استعدادا للاعتراف بدولة فلسطين وهذا حتما سيؤدي الى سقوط النظرية الاسرائيلية التي تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني

ردود فعل نتنياهو على هجمات السابع من اكتوبر وما خلفه من دمار وقتل وتهجير في غزة ومن تلاها من هجمات على الجنوب اللبناني تعكس عقما سياسيا في مخيلة نتنياهو لأنه وقف عاجزا عن فهم طبيعة المعادلة الاقليمية وطبيعة الصراع والأسباب التي اشعلت فتيل الحرب في المنطقة ولم يطرح حلولا لعلاج لب المشكلة بل انه زاد من ارتفاع وتيرة الصراع

وأدى ذلك الى تعميق الصراع وامتداده الى حدود اليمن والعراق ولبنان.



على نتنياهو ان يدرك ايضا ان قوانين الطبيعة كاملة يمكن سحبها على كثير من الوقائع والأحداث اجتماعية كانت ام سياسية واقتصادية والقانون الفيزيائي "لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه" ينطبق تماما على هذه الواقع لكن نتنياهو اسقط ذلك من حساباته وذهب يتغنى بانتصاراته الوهمية وهو يتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية والتي كانت سببا في

اشعال شرارة الحرب في المنطقة



ربما تخرج اسرائيل منتصرة في حروبها لكن ذلك لن يعطيها القوة لرسم خارطة المنطقة وخارطة الشرق الاوسط وستبقى اسرائيل تعاني حالة من عدم الاستقرار المحلي والإقليمي طالما لم تتحقق اقامة الدولة الفلسطينية وعلى نتنياهو الا يصاب بجنون العظمة نتيجة انتصاراته الوهمية فهناك استحقاقات دولية عليه ان يدفعها مقابل توفير الامن والأمان لإسرائيل ولأول مرة في تاريخ اسرائيل تنهز صورتها بهذا الشكل بعد المظاهرات والاحتجاجات الغاضبة التي خرجت في معظم عواصم الدول الكبرى ومدنها

وتحديدا في الولايات المتحدة الحليف الاكبر لإسرائيل وجميعها منددة بالسياسة الاسرائيلية وبجرائم الابادة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني حتى وصلت القضية الفلسطينية الى كل بيت في دول العالم كما ان المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها محكمة العدل الدولية التي ادانت جرائم اسرائيل في الاراضي الفلسطينية بل ووصلت مطالبها الى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت وبأغلبية ساحقة على قرار بقضي بانسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي الفلسطينية المحتلة وحددت سقفا زمنيا بـ 12 شهرا لنتفيذ هذا القرار اضافة الى محكمة الجنايات الدولية التي اصدرت مذكرات اعتقال لعدد من قادة اسرائيل .على نتنياهو استخلاص العبر ودراسة الوقائع والأحداث في المنطقة والبحث في اسبابها ومسبباتها فالاستمرار في هذه السياسة سيبقي المنطقة عبارة عن برميل من البارود قابل للانفجار.



