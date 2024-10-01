البرلمان الياباني ينتخب شيغيرو ايشيبا رئيسا للوزراء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 1 - 10 (كونا) -- انتخب البرلمان
الياباني اليوم الثلاثاء زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم شيغيرو ايشيبا رئيسا للوزراء بعد فوزه بأغلبية الأصوات.
ويتولى ايشيبا المنصب خلفا لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا بعد اعلانه سبتمبر الماضي قرارا بالتنحي وسط انتقادات بشأن فضيحة
أموال سياسية
تورط فيها الحزب الليبرالي الديمقراطي.
ومن المقرر ان يكشف ايشيبا عن حكومته الجديدة رسميا بعد مراسم التصديق في القصر الامبراطوري في وقت لاحق اليوم.
وولد ايشيبا (67 عاما) وهو برلماني مخضرم في طوكيو عام 1957 وهو معروف بمعرفته الواسعة بشؤون الدفاع والأمن بعد تخرجه من جامعة
(كيو) فيما دخل عالم السياسة بعد وفاة والده الذي شغل منصب حاكم محافظة (توتوري) للداخلية.
وانتخب لأول مرة لعضوية مجلس النواب عام 1986 كما انضم الى مجلس الوزراء للمرة الاولى عام 2002 كمدير عام لوكالة الدفاع ثم شغل منصب وزير الدفاع وكذلك وزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك.(النهاية)
م ك / ن ع ع
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