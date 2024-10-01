رئيس الاحتياطي الأمريكي يلمح: التخفيض الجديد للفائدة 0.50% فقط



وأكد رئيس البنك المركزي خلال خطاب ألقاه في ناشفيل، أنه وزملاءه سيحاولون الموازنة بين خفض التضخم ودعم سوق العمل والسماح للبيانات بتوجيه التحركات المستقبلية.



وقال في تصريحات معدة مسبقاً للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال: ((بالنظر إلى المستقبل، إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فإن السياسة ستتحرك بمرور الوقت نحو موقف أكثر حيادية. لكننا لسنا على أي مسار محدد مسبقاً. المخاطر ذات جانبين، وسنستمر في اتخاذ قراراتنا اجتماعاً تلو الآخر)).



وأشار باول إلى أنه إذا ظلت البيانات الاقتصادية متسقة، فمن المحتمل أن يكون هناك خفضان آخران لأسعار الفائدة هذا العام ولكن بمقدار أصغر بنسبة ربع نقطة مئوية. وهذا يتناقض مع توقعات السوق لمزيد من التيسير القوي.



وقال خلال فترة الأسئلة والأجوبة التي أعقبت خطابه: ((هذه ليست لجنة تشعر وكأنها في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة بسرعة)). ((إذا كان أداء الاقتصاد كما هو متوقع، فهذا يعني المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، بإجمالي 50 نقطة أساس إضافية)).



تأتي هذه التصريحات بعد أقل من أسبوعين من موافقة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة على خفض نصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس، في سعر الاقتراض الرئيسي للبنك الاحتياطي الفيدرالي بين عشية وضحاها. نقطة الأساس تساوي 0.01 %.



على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقع إلى حد كبير هذه الخطوة، إلا أنها كانت غير عادية، حيث لم يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي تاريخياً إلا بزيادات كبيرة خلال أحداث مثل جائحة كوفيد في عام 2020 والأزمة المالية العالمية في عام 2008.



ستكون احتمالية خفض 50 نقطة أساس أخرى متسقة مع التقديرات الواردة في ((مخطط النقاط)) للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، والذي يشير إلى تقييمات المسؤولين الفرديين لوجهة الأسعار.



وفي معرض حديثه عن القرار، قال باول إنه يعكس اعتقاد صناع السياسات بأن الوقت قد حان لإعادة معايرة السياسة التي تعكس بشكل أفضل الظروف الحالية. بدءاً من مارس 2022، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم المتزايد، ((لقد حول صناع السياسات في الآونة الأخيرة انتباههم إلى سوق العمل التي وصفها باول بأنها صلبة على الرغم من أنها هدأت بوضوح على مدى العام الماضي)).



وأضاف باول: ((لا نعتقد أننا بحاجة إلى رؤية المزيد من التهدئة في ظروف سوق العمل لتحقيق تضخم بنسبة 2 في المائة)).



وتشير أسعار سوق العقود الآجلة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يتحرك بحذر في اجتماعه في 6 نوفمبر ويوافق على خفض ربع نقطة. ومع ذلك، يرى المتداولون أن الخطوة في ديسمبر هي خفض أكثر بمقدار نصف نقطة.



وأعرب باول عن ثقته في القوة الاقتصادية ويرى أن التضخم يستمر في التراجع.



كان التضخم خلال أغسطس حوالي 2.2 % سنوياً، وفقاً لمؤشر أسعار نفقات المستهلك المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الجمعة. في حين أن هذا قريب من هدف البنك المركزي البالغ 2 %، فإن التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغاز والبقالة، لا يزال يعمل بوتيرة 2.7 %. عادة ما ينظر صناع السياسات إلى التضخم الأساسي كدليل أفضل للاتجاهات الأطول أمداً نظراً لأن أسعار المواد الغذائية والطاقة أكثر تقلباً من العديد من العناصر الأخرى.



ولعل أكثر قطاعات التضخم عناداً كانت تكاليف الإسكان، والتي ارتفعت بنسبة 0.5 % أخرى في أغسطس. ومع ذلك، قال باول إنه يعتقد أن البيانات ستلحق في النهاية بأسعار تخفيف تجديد الإيجارات.



وقال: ((يستمر التضخم في خدمات الإسكان في الانخفاض، ولكن ببطء)). ((يظل معدل النمو في الإيجارات المفروضة على المستأجرين الجدد منخفضاً. وطالما ظل هذا هو الحال، سيستمر التضخم في خدمات الإسكان في الانخفاض. كما مهدت الظروف الاقتصادية الأوسع نطاقاً الطريق لمزيد من الانكماش)).- وكالات