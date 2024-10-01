دراسة تحدد ارتباط سمة شخصية باحتمال ارتكاب جريمة

MENAFN - Alghad Newspaper)وقد وجدت الأبحاث أن الانفتاح، الذي يعرفه الخبراء بأنه الاستعداد للخوض في تجارب جديدة، يُرى أيضا بشكل شائع في شخصيات المجرمين.



وبحسب خبراء الصحة النفسي، فإن السمات الشخصية الخمس الكبرى المألوفة تحدد كما يلي:



الضمير: يصف هذا الشخص المسؤول، والحذر، والذي يملك هدفا، ولديه سيطرة عالية على الاندفاع ويميل إلى التنظيم والانضباط.

الوفاق: هذا يصف الشخص الذي يكون محترما ورحيما وواثقا ومتسامحا ويحاول تجنب المشاكل. ويميل إلى أن يكون أكثر تعاونا ومفيدا.

العصابية: يصف هذا الشخص الذي ينجذب نحو مشاعر مقلقة، مثل القلق والاكتئاب، وينزعج بسهولة.

الانفتاح: يصف هذا الشخص المنفتح على التجارب الجديدة والفضولي لمعرفة العالم. إنه مبدع وسعيد للحديث عن الأفكار المجردة.

الانبساط: يصف هذا الشخص الذي يبحث عن الإثارة ويكون نشطا ومؤنسا للغاية. وهو ثرثار ولديه الكثير من التعبير العاطفي ويتمتع بالطاقة حول الآخرين

وأجرى خبراء في جامعة بابس بولياي في رومانيا مقابلات مع نزلاء في سجن شديد الحراسة، وقارنوا سمات شخصياتهم بمجموعة من الضوابط المطابقة في المجتمع.

وفي حديثهم عن استمتاع السجناء المشترك بالتجارب الجديدة، قال الباحثون إن هذا قد يزيد أيضا من استعدادهم للمخاطرة، ما قد يؤدي إلى سلوك إجرامي.

ومع ذلك، لا يبدو أن الانفتاح يتنبأ بالعودة إلى الإجرام، ما يشير إلى أن هذه السمة قد تكون أكثر صلة بالأفعال الإجرامية الأولية.



ووجدت الدراسة أن هذه السمة هي السمة الشخصية الوحيدة ضمن "الثالوث المشرق" (السمات الإيجابية)، التي تزيد من احتمال ارتكاب الجريمة.



وأشارت الدراسة أيضا إلى الارتباط بين العصابية والسلوك الإجرامي. وكانت العصابية مرتبطة باستمرار بكل من المجرم لأول مرة ومرتكبي الجرائم المتكررة.



ويشير هذا إلى أن عدم الاستقرار العاطفي قد يكون عامل خطر للانخراط في أنشطة إجرامية والاستمرار في القيام بذلك بمرور الوقت.



وبشكل عام، وجدت الدراسة أن أقوى مؤشر للإجرام هو سمات "الثالوث المظلم" (النرجسية، المكيافيلية والاعتلال النفسي)، والتي تظهر مستويات أعلى من عدم الاستقرار العاطفي، والمجازفة، وكذلك الخداع.



وتقول الأستاذة لورا فيسو بيترا، من جامعة بابيس بولياي، التي قادت الدراسة لـ PsyPost: "ترتبط كل مجموعة فردية من هذه السمات بالسلوك الإجرامي واحتمالية العودة إلى الجريمة. وأفاد الأفراد المتورطون في أنشطة إجرامية بعدم الاستقرار العاطفي (ارتفاع العصابية)، وانخفاض المشاعر الإيجابية، وانخفاض الحزم، وانخفاض الحساسية للملاحظات الاجتماعية (انخفاض الانفتاح)".



ومن المثير للاهتمام أن الدراسة وجدت أن الانفتاح، المرتبط عادة بالتواصل الاجتماعي والحزم، كان أقل في كل من المجرمين لأول مرة ومرتكبي الجرائم المتكررة مقارنة بالأفراد الذين ليس لديهم تاريخ إجرامي. وهذا يعني أن المجرمين أكثر عرضة للتحفظ أو أقل انفتاحا من أقرانهم.



ومن غير المستغرب أن يجد الباحثون أيضا أن السادية - الميل إلى الاستمتاع بإلحاق الأذى بالآخرين - كانت مرتبطة بالجريمة لأول مرة ولكن ليس بالجريمة المتكررة.

ويحذر الباحثون من أن ليس كل من لديه سمات شخصية "الثالوث المظلم" سيصبح مجرما. وفي الواقع، تقول الأستاذة فيسو بيترا إن أولئك الذين لديهم هذه السمات غالبا ما يوجدون أيضا في وظائف الشركات عالية المستوى. RT