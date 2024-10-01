أميركا ترفع رسوم عبور المطارات والموانئ لبرنامج «الدخول العالمي»



وبرنامج ((المسافر الموثوق)) هو مبادرة أميركية تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول المسافرين عبر موانئ ومطارات الولايات المتحدة، حيث يقوم البرنامج بفحص الخلفية الأمنية للمتقدمين، وإنهاء إجراءات الدخول مباشرةً عبر أجهزة التحقق الآلية المثبتة في المنافذ الأميركية، متفادياً بذلك طوابير الانتظار الطويلة وتعبئة النماذج الإضافية، كما يمكن لمستخدمي برنامج الدخول العالمي استخدام الممرات السريعة المخصصة لهم في المطارات الأميركية.



في السابق كان البرنامج يقدم أسعاراً مختلفة للمسافرين القادمين من وجهات مختلفة، ولكن الآن سيتعين على الجميع دفع السعر نفسه، الاستثناء الوحيد هم القاصرون، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً والذين تم تسجيل والديهم في برنامج الدخول العالمي، هؤلاء سيتم إعفاؤهم.



وهكذا تكون قد تمت زيادة رسوم برنامج ((الدخول العالمي)) بنسبة 20 في المئة، حيث كان الرسم السابق 100 دولار، بينما زادت الرسوم على القادمين من كندا بأكثر من الضعف، حيث كانت الرسوم السابقة 50 دولاراً فقط.



تم إطلاق برنامج ((الدخول العالمي)) في عام 2008، وبعد عشر سنوات بدأت هيئة الجمارك وحماية الحدود في استخدام القياسات الحيوية وتكنولوجيا التعرف على الوجه للمسافرين المسجلين في البرنامج.



وأعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود، في بيان صحفي تعلن فيه التغييرات،“مع استقرار هذه البرامج وتوسعها، فإن تحديث هياكل الرسوم أمر بالغ الأهمية لاستمرار عمليات الإدارة والتطوير.”

ويتطلب التسجيل في برنامج الدخول العالمي مقابلة شخصية بالإضافة إلى رسوم الطلب غير القابلة للاسترداد، وبمجرد الموافقة يكون تصريح ((الدخول العالمي)) صالحاً لمدة خمس سنوات، ويمكن تجديده عبر الإنترنت.



ويستفيد من هذا البرنامج الأميركيون والمقيمون الدائمون في الولايات المتحدة (حاملو البطاقة الخضراء)، والمقيمون في 15 دولة ومنطقة يعتمدها البرنامج، بما في ذلك سنغافورة وألمانيا والهند.، نقلا عن سي ان ان .