البنك الأهلي الأردني يحصد جائزة مرموقة لجهوده في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن البنك
الأهلي الأردني فوزه مؤخرًا بجائزة "أفضل
استراتيجية وإطار عمل للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المصرفي في
الأردن لعام 2024" ضمن جوائز التمويل الدولية السنوية المرموقة التي تمنحها
"التمويل الدولية" (International
Finance Magazine)،
المجلة البريطانية الشهيرة المتميزة في مجال الأعمال والتمويل؛ تقديرًا لالتزام
البنك القوي بأفضل الممارسات والمعايير العالمية.
ومنحت مجلة التمويل الدولية هذه
الجائزة للبنك الأهلي الأردني بعد أن خضع لآلية تقييم صارمة تتبعها، والتي قدّم بموجبها البنك التقارير اللازمة
التي تُثبت جهوده ضمن فئة الجائزة، كما خضع لتحليل دقيقٍ لأدائه في السوق الأردني،
ومُنح الجائزة بعد أن اجتاز المراحل كافة.
وبهذه
المناسبة، عبّر الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الأهلي
الأردني عن فخره بحصول البنك على هذه الجائزة المرموقة، قائلًا: "انطلاقًا من
إيماننا العميق بأنّ الممارسات المسؤولة
هي مفتاح الغد الأفضل، نلتزم في البنك الأهلي الأردني بتطبيق استراتيجية تُعزّز
جهودنا في مواجهة التحديات البيئية العالمية، وتعزيز المساواة الاجتماعية،
والحوكمة الرشيدة".
وأضاف: "يُبرز هذا التكريم مكانة
البنك الأهلي الأردني الرائدة في هذا المجال خاصةً، وفي القطاع المصرفي الأردني
عامةً، انطلاقًا من التزامنا بدفع عجلة التنمية المستدامة والحكومة الرشيدة، فضلًا عن تقديم خدمات وحلول تخدم جميع فئات المجتمع
وتساهم في تحقيق الشمول المالي وتدعمهم في تحقيق أهدافهم، كما أنّه يشكّل حافزًا
لنا لمواصلة الطريق الذي بدأناه ويترك أثرًا إيجابيًا على مؤسستنا والبيئة
والمجتمع".
وكان البنك الأهلي الأردني قد كشف
مؤخرًا عن أول سند استدامة محلي في الأردن بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي
إحدى أعضاء مجموعة البنك الدولي، والذي ستُوجَّه عائداته نحو دعم مشاريع خضراء
واجتماعية مهمة، بما في ذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الخضراء وتلك التي
تقودها النساء.
يجسد هذا السند التزام البنك الأهلي
الأردني بتعزيز الشراكات مع المنظمات العالمية لدعم قطاع مصرفي مسؤول ومستدام،
والإسهام في تحقيق أثر إيجابي على المجتمع والبيئة وتقديم قيمة طويلة الأجل
للمستثمرين وأصحاب المصلحة،
كما يعكس التزام البنك بأفضل الممارسات الدولية
والشفافية، بما يتماشى مع رؤية المملكة للتحديث الاقتصادي، ومعايير السندات
الخضراء والاجتماعية المعتمدة دوليًا.
يشار إلى أن
مجلة التمويل الدولية تُعدّ مصدرًا موثوقًا للمعلومات بالنسبة للمديرين التنفيذيين
وكبار صنّاع القرار والقادة في الأسواق الرئيسة في مختلف أنحاء أوروبا والشرق
الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتمنح الجوائز ضمن فئات
البنوك، والشؤون المالية، والتأمين، والعقارات، والقيادة، والتكنولوجيا،
والاتصالات، والمرافق، والنقل، والرعاية الصحية، والوساطة المالية. عام 2016،
توسّعت المجلة من خلال إطلاق مؤسسة متريكس الدولية (International Market Metrics)، وأصبحت تُقدم تدريبات تنفيذية مخصصة في أسواق رئيسة عدة ضمن
مجالات متعددة مثل: الاتصال في الأزمات وإدارة المخاطر والتشريعات المصرفية، بهدف
تلبية احتياجات قرّائها.
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