البنك الأهلي الأردني يحصد جائزة مرموقة لجهوده في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة



ومنحت مجلة التمويل الدولية هذه الجائزة للبنك الأهلي الأردني بعد أن خضع لآلية تقييم صارمة تتبعها، والتي قدّم بموجبها البنك التقارير اللازمة التي تُثبت جهوده ضمن فئة الجائزة، كما خضع لتحليل دقيقٍ لأدائه في السوق الأردني، ومُنح الجائزة بعد أن اجتاز المراحل كافة.



وبهذه المناسبة، عبّر الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الأهلي الأردني عن فخره بحصول البنك على هذه الجائزة المرموقة، قائلًا: "انطلاقًا من إيماننا العميق بأنّ الممارسات المسؤولة هي مفتاح الغد الأفضل، نلتزم في البنك الأهلي الأردني بتطبيق استراتيجية تُعزّز جهودنا في مواجهة التحديات البيئية العالمية، وتعزيز المساواة الاجتماعية، والحوكمة الرشيدة".



وأضاف: "يُبرز هذا التكريم مكانة البنك الأهلي الأردني الرائدة في هذا المجال خاصةً، وفي القطاع المصرفي الأردني عامةً، انطلاقًا من التزامنا بدفع عجلة التنمية المستدامة والحكومة الرشيدة، فضلًا عن تقديم خدمات وحلول تخدم جميع فئات المجتمع وتساهم في تحقيق الشمول المالي وتدعمهم في تحقيق أهدافهم، كما أنّه يشكّل حافزًا لنا لمواصلة الطريق الذي بدأناه ويترك أثرًا إيجابيًا على مؤسستنا والبيئة والمجتمع".



وكان البنك الأهلي الأردني قد كشف مؤخرًا عن أول سند استدامة محلي في الأردن بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي إحدى أعضاء مجموعة البنك الدولي، والذي ستُوجَّه عائداته نحو دعم مشاريع خضراء واجتماعية مهمة، بما في ذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الخضراء وتلك التي تقودها النساء.



يجسد هذا السند التزام البنك الأهلي الأردني بتعزيز الشراكات مع المنظمات العالمية لدعم قطاع مصرفي مسؤول ومستدام، والإسهام في تحقيق أثر إيجابي على المجتمع والبيئة وتقديم قيمة طويلة الأجل للمستثمرين وأصحاب المصلحة، كما يعكس التزام البنك بأفضل الممارسات الدولية والشفافية، بما يتماشى مع رؤية المملكة للتحديث الاقتصادي، ومعايير السندات الخضراء والاجتماعية المعتمدة دوليًا.



يشار إلى أن مجلة التمويل الدولية تُعدّ مصدرًا موثوقًا للمعلومات بالنسبة للمديرين التنفيذيين وكبار صنّاع القرار والقادة في الأسواق الرئيسة في مختلف أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتمنح الجوائز ضمن فئات البنوك، والشؤون المالية، والتأمين، والعقارات، والقيادة، والتكنولوجيا، والاتصالات، والمرافق، والنقل، والرعاية الصحية، والوساطة المالية. عام 2016، توسّعت المجلة من خلال إطلاق مؤسسة متريكس الدولية (International Market Metrics)، وأصبحت تُقدم تدريبات تنفيذية مخصصة في أسواق رئيسة عدة ضمن مجالات متعددة مثل: الاتصال في الأزمات وإدارة المخاطر والتشريعات المصرفية، بهدف تلبية احتياجات قرّائها.