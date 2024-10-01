اختارت شركة Mahindra & Mahindra شركة Kinaxis لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد لمحفظة السيارات المتنامية

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- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة .Kinaxis ® Inc (المدرجة في بورصة تورونتو تحت الرمز: KXS)، وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تنسيق سلسلة التوريد الشاملة، أن شركة Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M)، إحدى شركات السيارات الرائدة في الهند، قد اختارت شركة Kinaxis للمساعدة في إحداث ثورة في قدراتها في تخطيط سلسلة توريد السيارات بهدف دعم جهودها الطموحة للنمو.
من خلال Kinaxis، ستحصل M&M على شفافية كاملة بشأن سلسلة توريد السيارات الشاملة الخاصة بها، مما يزود الشركة بالمرونة والسرعة للاستجابة للتغيرات في أنظمة العرض والطلب، مما يؤدي إلى تغيير كبير في الأداء واتخاذ القرار لشبكتها من المتخصصين في سلسلة التوريد.
مع وجودها على نطاق عالمي واسع، تقدم M&M تشكيلة واسعة من محركات الاحتراق الداخلي والمركبات الكهربائية، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي والمركبات التجارية. تتمتع شركة M&M بقوة عاملة تصل إلى حوالي 10 آلاف موظف، وقد شهدت نموًا قويًا.
قالت Rucha Nanavati، مديرة التحول الرقمي لقطاع السيارات في شركة M&M: "إن تنفيذ تخطيط المبيعات والعمليات المتصل مع Kinaxis من شأنه أن يؤدي، من حيث التصميم، إلى زيادة الشفافية والتعاون بين الإدارات، وزيادة دقة توقعات العرض والطلب وتسهيل نمذجة السيناريوهات الشاملة لتعزيز الكفاءة واتخاذ القرارات السريعة عبر المنتديات الوظيفية الرئيسية".
قال Phillip Teschemacher، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في Kinaxis: "إن الحاجة إلى التحول القائم على المرونة لمواجهة التحديات ودفع نجاح الأعمال أمر حتمي في عالم اليوم غير المؤكد". "نحن نتطلع إلى العمل مع فريق M&M."
مع إضافة M&M إلى قاعدة عملائها المتنامية، تواصل شركة Kinaxis تعزيز بصمتها القيادية في قطاع التنقل، أحد أكثر الصناعات تعقيدًا في تخطيط سلسلة التوريد نظرًا لمئات الموردين وآلاف الأجزاء التي تشكل عملية الإنتاج المتوسطة. يشمل عملاء Kinaxis بعضًا من أفضل الشركات المصنعة للسيارات في العالم مثل فولفو وهارلي ديفيدسون وفورد وسوبارو وجنرال موتورز.
لمعرفة المزيد عن Kinaxis وحلول تنظيم سلسلة التوريد الخاصة بها، يرجى زيارة Kinaxis .
حول Kinaxis
Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في تنسيق سلسلة التوريد الحديثة، وتمكين سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها، في خدمة الإنسانية. منصتنا القوية لتنظيم سلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، TMMaestro ، تجمع بين التقنيات والأساليب الملكية التي توفر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها - من التخطيط الإستراتيجي متعدد السنوات إلى التسليم المتكامل. نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات، ترجى زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .
حول Mahindra Group
تأسست Mahindra Group في عام 1945، وهي واحدة من أكبر الاتحادات متعددة الجنسيات وأكثرها إثارة للإعجاب مع 260000 موظف في أكثر من 100 دولة. وتتمتع بمكانة رائدة في المعدات الزراعية والمركبات متعددة الأغراض وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية في الهند وهي أكبر شركة جرارات في العالم من حيث الحجم. وتتمتع بحضور قوي في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والخدمات اللوجستية والضيافة والعقارات.
تركز Mahindra Group بشكل واضح على قيادة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة على مستوى العالم، وتمكين الرخاء الريفي وتعزيز الحياة الحضرية، بهدف إحداث تغيير إيجابي في حياة المجتمعات وأصحاب المصلحة لتمكينهم من النهوض.
تعرف على المزيد حول Mahindra Group على / X وFacebook : @MahindraRise/ للتحديثات اشترك في
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