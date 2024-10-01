اختارت شركة Mahindra & Mahindra شركة Kinaxis لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد لمحفظة السيارات المتنامية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة .Kinaxis ® Inc (المدرجة في بورصة تورونتو تحت الرمز: KXS)، وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تنسيق سلسلة التوريد الشاملة، أن شركة Mahindra & Mahindra Ltd. ‏(M&M)، إحدى شركات السيارات الرائدة في الهند، قد اختارت شركة Kinaxis للمساعدة في إحداث ثورة في قدراتها في تخطيط سلسلة توريد السيارات بهدف دعم جهودها الطموحة للنمو.

من خلال Kinaxis، ستحصل M&M على شفافية كاملة بشأن سلسلة توريد السيارات الشاملة الخاصة بها، مما يزود الشركة بالمرونة والسرعة للاستجابة للتغيرات في أنظمة العرض والطلب، مما يؤدي إلى تغيير كبير في الأداء واتخاذ القرار لشبكتها من المتخصصين في سلسلة التوريد.

مع وجودها على نطاق عالمي واسع، تقدم M&M تشكيلة واسعة من محركات الاحتراق الداخلي والمركبات الكهربائية، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي والمركبات التجارية. تتمتع شركة M&M بقوة عاملة تصل إلى حوالي 10 آلاف موظف، وقد شهدت نموًا قويًا.

قالت Rucha Nanavati، مديرة التحول الرقمي لقطاع السيارات في شركة M&M: "إن تنفيذ تخطيط المبيعات والعمليات المتصل مع Kinaxis من شأنه أن يؤدي، من حيث التصميم، إلى زيادة الشفافية والتعاون بين الإدارات، وزيادة دقة توقعات العرض والطلب وتسهيل نمذجة السيناريوهات الشاملة لتعزيز الكفاءة واتخاذ القرارات السريعة عبر المنتديات الوظيفية الرئيسية".

قال Phillip Teschemacher، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في Kinaxis: "إن الحاجة إلى التحول القائم على المرونة لمواجهة التحديات ودفع نجاح الأعمال أمر حتمي في عالم اليوم غير المؤكد". "نحن نتطلع إلى العمل مع فريق M&M."

مع إضافة M&M إلى قاعدة عملائها المتنامية، تواصل شركة Kinaxis تعزيز بصمتها القيادية في قطاع التنقل، أحد أكثر الصناعات تعقيدًا في تخطيط سلسلة التوريد نظرًا لمئات الموردين وآلاف الأجزاء التي تشكل عملية الإنتاج المتوسطة. يشمل عملاء Kinaxis بعضًا من أفضل الشركات المصنعة للسيارات في العالم مثل فولفو وهارلي ديفيدسون وفورد وسوبارو وجنرال موتورز.

لمعرفة المزيد عن Kinaxis وحلول تنظيم سلسلة التوريد الخاصة بها، يرجى زيارة Kinaxis .

حول Kinaxis

Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في تنسيق سلسلة التوريد الحديثة، وتمكين سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها، في خدمة الإنسانية. منصتنا القوية لتنظيم سلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، TMMaestro ، تجمع بين التقنيات والأساليب الملكية التي توفر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها - من التخطيط الإستراتيجي متعدد السنوات إلى التسليم المتكامل. نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات، ترجى زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .

حول Mahindra Group

تأسست Mahindra Group في عام 1945، وهي واحدة من أكبر الاتحادات متعددة الجنسيات وأكثرها إثارة للإعجاب مع 260000 موظف في أكثر من 100 دولة. وتتمتع بمكانة رائدة في المعدات الزراعية والمركبات متعددة الأغراض وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية في الهند وهي أكبر شركة جرارات في العالم من حيث الحجم. وتتمتع بحضور قوي في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والخدمات اللوجستية والضيافة والعقارات.

تركز Mahindra Group بشكل واضح على قيادة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة على مستوى العالم، وتمكين الرخاء الريفي وتعزيز الحياة الحضرية، بهدف إحداث تغيير إيجابي في حياة المجتمعات وأصحاب المصلحة لتمكينهم من النهوض.

تعرف على المزيد حول Mahindra Group على / X وFacebook : @MahindraRise/ للتحديثات اشترك في

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