الإسكان تبدأ تلقى طلبات المستثمرين من الخارج بالعملة الأجنبية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت وزارة الإسكان، فتح الباب من الساعة 10 صباح اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، لتلقى طلبات المستثمرين من الخارج بالعملة الأجنبية من خلال“ بوابة الاستثمار الأجنبى
“، لجميع الأنشطة العمرانية بالمدن الجديدة، عدا الصناعي والورش.
وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان ، إنه يتم تلقى الطلبات من خارج مصر فقط، من يوم 1 : 7 من كل شهر، والموقع متاح على مدار الـ24 ساعة خلال أيام الأسبوع.
موضوعات متعلقة
تحالف أوروبى بقيادة“سكاتك” يخطط لإقامة مصنع
للمحللات الكهربائية فى“السخنة” بدء مهلة إعفاء 70% من غرامات التأخير لوحدات صندوق تمويل المساكن “اقتصادية القناة” تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات فى صناعة الوقود الأخضر
وحول خطوات التقديم من خلال بوابة الاستثمار الأجنبى، أشار وزير الإسكان، إلى أن المستثمر يقوم بتسجيل حساب إلكتروني على البوابة، وتفعيله من خلال البريد الإلكتروني المسجل، ثم تسجيل بيانات الشركة والأنشطة المدرجة بالسجل التجاري، ورفع جميع المستندات الدالة على ملكية الشركة“مترجمة وموثقة من القنصلية المصرية”، ويتم التقدم بطلب توفير فرصة استثمارية من يوم 1 : 7 من كل شهر، مع تحديد النشاط المطلوب والمدينة والموقع ومتوسط المساحة.
وأضاف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب الوزير، أنه يتم دفع مصاريف الدراسة، وعمل حفظ وإرسال، ويتم الرد على الطلبات حتى يوم 20 من الشهر بالمواقع المتاحة، ويتم تقديم جميع المستندات وجدية الحجز حال توفير قطعة أرض محل الطلب من يوم 21 حتى يوم 7 من الشهر التالى، ويتم مراجعة جميع المستندات وجدية الحجز من اللجان المختصة بالهيئة، والعرض على مجلس إدارة الهيئة لاستكمال الإجراءات حال استيفاء وسلامة المستندات المقدمة، كما يتم إرسال بريد الكتروني أو“S.M.S” للشركات، وغير مسموح بأي (توكيل – تفويض).
MENAFN01102024000202011048ID1108733169
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.