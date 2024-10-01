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الإسكان تبدأ تلقى طلبات المستثمرين من الخارج بالعملة الأجنبية

10/1/2024 4:44:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة الإسكان، فتح الباب من الساعة 10 صباح اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، لتلقى طلبات المستثمرين من الخارج بالعملة الأجنبية من خلال“ بوابة الاستثمار الأجنبى “، لجميع الأنشطة العمرانية بالمدن الجديدة، عدا الصناعي والورش.

وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان ، إنه يتم تلقى الطلبات من خارج مصر فقط، من يوم 1 : 7 من كل شهر، والموقع متاح على مدار الـ24 ساعة خلال أيام الأسبوع.

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وحول خطوات التقديم من خلال بوابة الاستثمار الأجنبى، أشار وزير الإسكان، إلى أن المستثمر يقوم بتسجيل حساب إلكتروني على البوابة، وتفعيله من خلال البريد الإلكتروني المسجل، ثم تسجيل بيانات الشركة والأنشطة المدرجة بالسجل التجاري، ورفع جميع المستندات الدالة على ملكية الشركة“مترجمة وموثقة من القنصلية المصرية”، ويتم التقدم بطلب توفير فرصة استثمارية من يوم 1 : 7 من كل شهر، مع تحديد النشاط المطلوب والمدينة والموقع ومتوسط المساحة.

وأضاف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب الوزير، أنه يتم دفع مصاريف الدراسة، وعمل حفظ وإرسال، ويتم الرد على الطلبات حتى يوم 20 من الشهر بالمواقع المتاحة، ويتم تقديم جميع المستندات وجدية الحجز حال توفير قطعة أرض محل الطلب من يوم 21 حتى يوم 7 من الشهر التالى، ويتم مراجعة جميع المستندات وجدية الحجز من اللجان المختصة بالهيئة، والعرض على مجلس إدارة الهيئة لاستكمال الإجراءات حال استيفاء وسلامة المستندات المقدمة، كما يتم إرسال بريد الكتروني أو“S.M.S‏” للشركات، وغير مسموح بأي (توكيل – تفويض).

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