تباين الأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات التضخم بمنطقة اليورو - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تباين أداء الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم السنوي في منطقة اليورو لشهر سبتمبر، بعد تباطؤ نظيره الألماني بأكثر من المتوقع.

واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 523 نقطة، مع ارتفاع أسهم قطاعي التكنولوجيا، والسفر والترفيه بنسبة 0.44% لكل منهما، وانخفاض أسهم شركات السلع المنزلية 0.48%.

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وفي حين استقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 8241 نقطة، ارتفع“داكس” الألماني 0.25% إلى 19373 نقطة، وتراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.44% إلى 7601 نقطة.

يتوقع المحللون تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى 1.9% في قراءة سبتمبر الأولية المرتقب صدورها اليوم، من 2.2% في أغسطس.

الأمر الذي من شأنه تعزيز احتمالات مواصلة البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الرئيسية على المدى القريب، وذلك في ظل تعثر اقتصاد القارة العجوز والنشاط الصناعي به، وخاصة في ألمانيا.





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