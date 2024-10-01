تباين الأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات التضخم بمنطقة اليورو - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباين أداء الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم السنوي في منطقة اليورو لشهر سبتمبر، بعد تباطؤ نظيره الألماني بأكثر من المتوقع.
واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 523 نقطة، مع ارتفاع أسهم قطاعي التكنولوجيا، والسفر والترفيه بنسبة 0.44% لكل منهما، وانخفاض أسهم شركات السلع المنزلية 0.48%.
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وفي حين استقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 8241 نقطة، ارتفع“داكس” الألماني 0.25% إلى 19373 نقطة، وتراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.44% إلى 7601 نقطة.
يتوقع المحللون تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى 1.9% في قراءة سبتمبر الأولية المرتقب صدورها اليوم، من 2.2% في أغسطس.
الأمر الذي من شأنه تعزيز احتمالات مواصلة البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الرئيسية على المدى القريب، وذلك في ظل تعثر اقتصاد القارة العجوز والنشاط الصناعي به، وخاصة في ألمانيا.
المصدر:
MENAFN01102024000202011048ID1108733161
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