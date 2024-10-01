«ألفا ظبي القابضة» تعلن إتمام صفقة بيع 49% من " ألفا ظبي كونستركشن" لصالح "القابضة"

(MENAFN
- Weber Shandwick)
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 01 أكتوبر 2024: أعلنت "ألفا ظبي القابضة"، الشركة الاستثمارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الاسم «AlphaDhabi»، إتمام صفقة بيع حصة 49% من شركتها التابعة "ألفا ظبي كونستركشن" لصالح "القابضة" (ADQ)، على أن تحتفظ ألفا ظبي بحصة 51% في الشركة.
وتحت قيادة شركة "تروجان للإنشاءات التابعة لـ "ألفا ظبي"، تلتزم شركة " ألفا ظبي كونستركشن" في المساهمة بدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات، حيث يزخر سجل إنجازاتها بالعديد من المشاريع الرائدة في الدولة، منها متحف زايد الوطني، ومتحف غوغنهايم، إلى جانب دعم مشاريع البنية التحتية الهامة مثل شبكة السكك الحديدية الوطنية. هذا وقد نجحت الشركة في تنفيذ مشاريع سكنية ضخمة لصالح مطورين عقاريين محليين، مثل شركة الدار، ومُدن العقارية، وإعمار.
وفي هذا السياق، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "يسعدنا اليوم الإعلان عن إتمام شراكتنا الاستراتيجية مع القابضة (ADQ)، حيث تمثل هذه الخطوة الهامة بداية حقبة جديدة من النمو الاستراتيجي والابتكار، كما تتيح لنا تعزيز التزامنا بالمساهمة في دعم مسيرة التنمية لدولة الإمارات، وتمكننا من تنفيذ المشاريع الكبيرة والمعقدة بكفاءة مع التركيز على عوامل السلامة والجودة والتسليم في الوقت المحدد."
سترسخ هذه الصفقة ثقافة الابتكار ضمن قطاع البناء والتشييد، حيث تجمع بين خبرات وقدرات كلا الطرفين لتعزيز مكانة ألفا ظبي كونستركشن كشركة رائدة في القطاع. ويشار إلى أن قطاع البناء والإنشاءات في إمارة أبوظبي يشهد نمواً متزايداً في الاستثمارات بهدف توفير مشاريع سكنية جديدة، وخلق العديد من فرص العمل، فضلاً عن المساهمة في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي في الإمارة.
MENAFN01102024004056016208ID1108733139
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.