ابو عليا : ضعف القضاء وطول أمد التقاضي يخلق فراغا يدفع البعض للتوجه نحو البلطجة لتحصيل الحقوق

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN / قال محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا إن لجنة الطوارئ التي يرأسها المحافظ قائمة بشكل دائم نتيجة الظروف الصعبة التي نواجهها بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها، وتضم في عضويتها وزارة الحكم المحلي، والأشغال العامة وشركة الكهرباء والدفاع المدني والبلديات، إضافة للهلال الأحمر ووزارة الصحة وتعقد اجتماعات بشكل دوري.

وأوضح المحافظ خلال حلقة جديدة من برنامج وطن تُسائِل، أن آخر اجتماع للجنة الطوارئ كان قبل نحو شهر، وقد ناقشت موضوع المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في المحافظة، والمخزون الاستراتيجي للمحروقات وتحديدا لقطاع الصحة.

وأكد أن هناك بعض القطاعات جاهزة لحالات الطوارئ، وقطاعات أخرى غير جاهزة على الإطلاق، مشددا على أهمية تطوير الجاهزية للحفاظ على حياة المواطن.

وأوضح أن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية متوفر في محافظة بيت لحم لـ 3 الى 6 شهور، بينما المخزون المتوفر من المحروقات غير كاف، مشيرا أن في المحافظة حوالي 17 محطة وقود سعتها التخزينية حوالي 4 مليون لتر، بينما مصروف المحافظة يبلغ حوالي 400 ألف لتر في اليوم، أي أن لدى المحافظة وقود لعشرة أيام فقط.

وتابع " أن أكثر ما يهمنا في ملف المحروقات هو القدرة على توفيرها لمركبات الدفاع المدني ومركبات الإسعاف لفترات طويلة في حالات الطوارئ، أي لأشهر وليس لأسابيع".

هناك عدم جاهزية في القطاع الصحي

وحول الواقع الصحي في حالات الطوارئ، قال المحافظ إن إمكانيات المستشفيات متواضعة جدا، كما أن العيادات الصحية في الأرياف خارج المدن الرئيسية في المحافظة تفتقد الى الكثير من الأمور الهامة وخصوصا الأجهزة الطبية والكوادر.

وتابع "يفترض أن تغير وزارة الصحة شكل التعامل مع حالات الطوارئ، كما ان العيادات المنتشرة في كل القرى خارج مركز المحافظة هي لتقديم الخدمات الأولية والإسعافات الأولية والتطعيمات وغيرها، بينما يفترض أن يكون لدينا مراكز للإسعاف والطوارئ في كل الأرياف وخصوصا في الريف الغربي والشرقي والجنوبي حيث التجمعات المعزولة عن مركز المحافظة.

وأكد أنه في محافظة بيت لحم وحدها 22 مستوطنة وأكثر من 12 بؤرة أقيمت بعد السابع من أكتوبر الماضي تفصل مركز المحافظة الى الأرياف، ولا يستطيع المواطن التوجه الى الريف الشرقي دون المرور عبر الطرق الترابية، كما أن الريف الغربي يمكن فصله تماما عن مركز المحافظة بكل سهولة من قبل جنود الاحتلال، لذلك لابد من توفير الخدمات الأساسية في هذه المناطق الهامة.

وأوضح أنه تم رفع كتب من مجلس خدمات الريف الشرقي الذي يضم كل المجالس البلدية والقروية من أجل استخدام المستشفى العسكري الموجود في مركز الريف الشرقي وتحويله الى مركز إسعاف وطوارئ، وتم رفع كتاب الى الرئيس محمود عباس بهذا الخصوص وجاءت الموافقة مؤخرا، حيث طلب الرئيس من وزير الصحة بأن يتم استخدام المستشفى العسكري على الفور.

وتابع: سيتم تنفيذ هذا الأمر قريبا حيث ننتظر موضوع الملكية لأن المستشفى مملوك للخدمات الطبية العسكرية ويحتاج الى اتفاقية مع وزارة الصحة وهذا ما سيتم قريبا.

وشدد المحافظ أنه يجب تقديم الإسعاف والطوارئ للأرياف لأن المواطنين فيها لا يستطيعون الوصول الى مراكز المدن في أوقات الطوارئ.

وأكد أن المطلوب 3 مراكز للإسعاف والطوارئ في الريف الشرقي والجنوبي والغربي مع مركبات للإسعاف، مردفا: عندها سنكون في جاهزية أفضل للتعامل مع حالات الطوارئ فقط.

وقال طه "بيت لحم الأسوأ في الواقع الصحي بين جميع المحافظات.. لا يوجد الا مستشفى حكومي واحد في بيت جالا، وعدد فيه لا يتجاوز 139 سريرا لـ 240 ألف مواطن ومواطن في المحافظة وهذا غير كافي على الإطلاق".

وشدد أن المحافظة بأمس الحاجة الى مستشفى متخصص، خصوصا وأن من يرغب بعمل صورة طبقية على سبيل المثال يحول الى مستشفيات الخليل، مؤكدا أنه غير راض عن مجمل الوضع الصحي في المحافظة.

وردا على سؤال ماذا فعل المحافظ لتطوير الواقع الصحي في المحافظة، قال أبو عليا: كان يجب أن يزورنا رئيس الوزراء، وحددنا أكثر من موعد لحضوره لكن هذا اللقاء لم يتم لغاية اللحظة، وسأقوم بتسليم رئيس الوزراء ملفا كاملا متكاملا يشتمل على جميع احتياجات المحافظة وأهمها الواقع الصحي.

وتابع: كما توجهت الى سلطة الأراضي وطلبت أن يخصص 25 دونما من أراضي الدولة في منطقة جناتا لبناء مستشفى متخصص في محافظة بيت لحم، وجلست مع وكيل وزارة الصحة وتحدثنا في احتياجات المحافظة الصحية وأكد استعداد الوزارة للموافقة على إقامة المستشفى على الأرض.

وسلط المحافظ الضوء على مشكلة أخرى في القطاع الصحي الفلسطيني، حيث قال إن مخازن وزارة الصحة تاريخيا في محافظة نابلس وفي ظل الحصار المفروض من الصعب التحرك، وبالتالي يجب أن يكون هناك حلول استثنائية بمخازن فرعية في المحافظات، لأن نابلس مطوقة ومحاصرة.

ارتفاع في وتيرة الجرائم..

وفي قضية أخرى.. أوضح المحافظ أن هناك ارتفاع الى حد ما بالجرائم في مختلف محافظات الوطن ومحافظة بيت لحم إحداها، مردفا "تبذل قوى الأمن الفلسطيني جهودا مضاعفة للوصول الى الجناة".

وكشف أن بيت لحم شهدت مؤخرا جريمة خطف وسرقة بنك وإطلاق نار على أحد المواطنين وعملية قتل، مؤكدا أنه في معظم الحالات تم اعتقال الجناة في غضون ساعات رغم الظروف المعقدة وخصوصا مناطق ج.

وقال طه " أن هذه الحالات يمكن أن تزيد في ظل الحرب والوضع الاقتصادي الصعب، ونعمل على مواجهتها بكل الوسائل المتاحة".

وشدد أن ضعف القضاء وطول أمد التقاضي يخلق فراغا حيث يلجأ البعض الى البلطجة لحل مشاكله، ويكون ذلك بدفع الأموال بطريقة غير شرعية"، مشيرا أنها ليست ظاهرة لكنها موجودة ويتم محاربتها بشكل حازم.

وأكد أن بيت لحم تحتاج الى كادر أكبر من القضاة خصوصا في ظل وجود آلاف القضايا المتراكمة ومحاكم التسوية نموذجا، مضيفا: هناك أكثر من 6000 اعتراض وهذا الأمر يتطلب حلا سريعا.

وأكد أن فتح باب الاعتراض للجميع يترك مساحة واسعة للابتزاز، حيث يشترط المعترض سحب اعتراضه في حال دفع الأموال.

وشدد المحافظ أن جميع المشكلات السابقة تضرب السلم الأهلي، وتؤثر سلبا في تطبيق النظام والقانون.

وقال المحافظ إن هناك بعض المواطنين يقبعون في السجن على سبيل المثال منذ 4 سنوات دون محاكمة، لذلك نحتاج الى العدالة الناجزة، مردفا: المطلوب إما إثبات التهمة أو التبرئة على الفور، لأن العلاقة بيننا بين المواطنين قائمة على سيادة القانون.

وتابع: البديل عن القضاء "البلطجة" لذلك يجب أن يتم تفعيل دور القضاء ورفع عدد الكوادر ورفع عدد المحضرين إذ من غير المعقول أن يكون هناك محضرين اثنين فقط لكل المحافظة.

لم نقدم شيئا على الصعيد الاقتصادي

أما عن الوضع الاقتصادي في محافظة بيت لحم، فأكد المحافظ أن بيت لحم من أعلى المحافظات في نسبة البطالة قبل الحرب، وزادت هذه النسبة بعد الحرب بسبب اعتماد 4 الاف عامل بشكل مباشر على السياحة وآلاف لآخرين بطريقة غير مباشرة من أصحاب مطاعم وحرف وتحف وغيرها.

وتابع: كما أن هناك قرابة 20 ألف عامل كانوا يعملون في الداخل، وبالتالي السياحة توقفت والعمال فقدوا مصدر رزقهم، ما ضرب الدورة الاقتصادية في المحافظة ككل، كون بيت لحم ليست صناعية ولا زراعية.

وردا على سؤال ماذا قدمتم لمن فقد مصدر رزقه خلال الأزمة، قال المحافظ: لم نقدم شيء لأننا لم نستطع تقديم شيء، مردفا: الإغاثة الطارئة لا تحل المشكلة.. هي حلول ترقيعية لا ترتقي لمستوى الحدث، هذه مسؤولية جماعية على الحكومة أولا في ايجاد وسائل لدعم وإسناد العامل الفلسطيني.