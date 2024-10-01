ERG للتطوير العقارى تستهدف 150 مليار جنيه استثمارات خلال 5 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد رزق، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار رزق جروب للتطوير العقارى“ERG”، إن حجم استثمارات الشركة بالسوق العقارى فى الوقت الحالى يبلغ 50 مليار جنيه تقريبًا، من خلال مشروعات عقارية متنوعة بعدد من المناطق.

أضاف رزق لـ”البورصة”، أن الشركة تخطط لزيادة استثماراتها بالسوق العقارى إلى 150 مليار جنيه خلال الـ5 أعوام القادمة، وذلك من خلال التوسع فى المشروعات العقارية، والاستحواذ على أراضٍ جديدة فى مصر.

موضوعات“التنمية الحضرية”: فتح حساب بنكى بالدولار لحجز وحدات“داره” من الخارج “الإسكان” تبدأ تلقى طلبات المستثمرين من الخارج بالعملة الأجنبية الرئيس التنفيذى:“مينت لإدارة الأصول” تخطط لطرح 3 مشروعات عقارية جديدة

وأوضح أن شركة“ERG” هى إحدى شركات“رزق جروب” التى بدأت منذ أكثر من 50 عامًا، وتعمل فى 3 أنشطة مختلفة، منها الاستيراد والتصدير، والملاحة البحرية.

وقال إن شركة“ERG” للتطوير العقارى بدأت فى السوق العقارى عام 2005 بمنطقة الدلتا، وتم تسليم 16 مشروع فى الدلتا، وتم البدء فى طرح مشاريع فى القاهرة الكبرى خلال عام 2019.

وتابع رزق:“فى البداية قدمت الشركة عدة مشروعات عقارية بمنطقة الدلتا فى دمياط، والمنصورة والأسكندرية، وهى عمارات منفصلة، ومينى كمبوند تتراوح مساحتها من 6 إلى 10 أفدنة”.

وأضاف أن شركة“ERG” استحوذت على 4 قطع أراضٍ فى العاصمة الإدارية الجديدة وبدأت فى تطويرهم.

وأوضح أنه جار تنفيذ 5 مشروعات عقارية، منها 4 مشروعات فى العاصمة الإدارية، ومشروع بمدينة القاهرة الجديدة، مشيرًا إلى أن محفظة أراضى الشركة تضم 6 قطع بإجمالى مساحة 100 فدان تقريبًا.

وقال رزق، إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 6 مليارات جنيه بمشروعاتها خلال النصف الأول من العام الجارى، من إجمالى المستهدف البالغ 12 مليار جنيه بنهاية العام، لافتًا إلى أن 60% من المبيعات لصالح الأجانب والمصريين العاملين بالخارج.

أضاف أنه جار تنفيذ مشروعى“دايموند تاورز 1 و2” بمنطقة الداون تاون فى العاصمة الإدارية الجديدة، بمساحة 5 آلاف متر مربع، وهما عبارة عن برجين بنشاط تجارى إدارى وسكنى وعيادات، بإجمالى مبيعات 10 مليارات جنيه لكل برج.

وأوضح أن البرجين بارتفاع أرضى و14 طابقًا، وتم الانتهاء من تنفيذ 70% من أعمال الإنشاءات، وتجاوز حجم المبيعات بالمشروعين 50% من إجمالى المبيعات المستهدفة.

وأشار إلى تنفيذ مشروع“مونوريل تاورز” أمام محطة المونوريل فى الداون تاون بالعاصمة الإدارية، ويقام على مساحة 11 ألف متر مربع، بإجمالى مبيعات مستهدفة 20 مليار جنيه.

وقال إن مشروع“مونوريل تاورز” بنشاط عمرانى متكامل سكنى تجارى إدارى، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 20% تقريبًا، وتجاوز حجم المبيعات بالمشروع 40% من المستهدف.

وأضاف رزق، أن الشركة تنفذ مشروع“رايت Ri8” وهو عبارة عن مشروع سكنى على مساحة 25 فدانًا فى منطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالى مبيعات 6 مليارات جنيه.

وأوضح أن 80% من المشروع بنشاط سكنى، و20% بنشاط تجارى، وحققت الشركة 70% من المبيعات المستهدفة بالمشروع، وتجاوزت نسبة التنفيذ بالمشروع 25% تقريبًا.

وأشار إلى أن المشروع الخامس هو كمبوند“إيلاف” بمنطقة شمال الرحاب فى مدينة القاهرة الجديدة، على مساحة 27 فدان، 50% منها تجارى و50% سكنى، وتم طرحه منذ 6 أشهر، بإجمالى مبيعات مستهدفة تصل إلى 25 مليار جنيه.

وقال رزق، إن المشروع يتم تنفيذه باستخدام تقنية البناء الأخضر، وكل المواد صديقة للبيئة.

وأضاف أن الشركة حققت نسبة 15% من المبيعات المستهدفة بالمشروع، ويتراوح سعر بيع المتر المربع من 50 إلى 60 ألف جنيه، ويتم تنفيذه على 3 سنوات، لافتًا إلى أن الشركة قدمت أنظمة سداد وتسهيلات بلغت 8 سنوات ليتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء.

وأوضح أن الشركة تعتمد فى تنفيذ مشروعاتها على التمويل الذاتى، وتتعاقد مع شركات مقاولات متخصصة فى تنفيذ مشروعاتها مثل“ديتاك”، لافتًا إلى أن مكتب“محرم باخوم” هو الاستشارى العام لكل مشروعات الشركة.

وقال إن شركة“ERG” للتطوير العقارى تتعاقد مع شركات إدارة فنادق متخصصة لتوفير أفضل الخدمات للعملاء، موضحًا أن أول تسليمات فعلية للشركة ستكون فى عام 2025 لمشاريع“دايموند 1 و2” فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف رزق، أن الشركة تسدد أقساط أراضى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 600 مليون جنيه سنويًا.

وأوضح أنه من المخطط تنفيذ مشروع تحت اسم“LimWood” بنشاط سكنى، ضمن خطة الشركة للتوسع فى السوق العقارى وتنويع محفظة مشروعاتها.

وأشار رزق، إلى أن الشركة تدرس فرصًا استثمارية جديدة بعدد من المناطق خلال الفترة الحالية أبرزها الساحل الشمالى وغرب القاهرة.

وقال إن“ERG” قامت بتأسيس شركة جديدة فى السعودية منذ 5 أشهر، وذلك ضمن خطتها للتوسع فى الأسواق الخارجية خاصة السوق الخليجى.

وأضاف أنه يجرى التفاوض للحصول على قطعة أرض بمساحة 150 ألف متر مربع بمنطقة شمال الرياض لتنفيذ مشروع سكنى متكامل يلبى احتياجات العميل السعودى، كما يتم البحث حاليًا عن شريك سعودى.

وتوقع أن يشهد السوق العقارى زيادة فى الأسعار بنسبة تتراوح من 20% إلى 25% تقريبًا بنهاية العام الجارى.

وأشار إلى أن نسبة تعثر العملاء لدى الشركة لا تتجاوز 5%، ويتم التعامل على حسب الحالة، مؤكدًا حرص الشركة على مصلحة العملاء وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم لتجنب التعثر.