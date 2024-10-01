ERG للتطوير العقارى تستهدف 150 مليار جنيه استثمارات خلال 5 سنوات

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- Al-Borsa News) قال محمد رزق، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار رزق جروب للتطوير العقارى“ERG”، إن حجم استثمارات الشركة بالسوق العقارى فى الوقت الحالى يبلغ 50 مليار جنيه تقريبًا، من خلال مشروعات عقارية متنوعة بعدد من المناطق.
أضاف رزق لـ”البورصة”، أن الشركة تخطط لزيادة استثماراتها بالسوق العقارى إلى 150 مليار جنيه خلال الـ5 أعوام القادمة، وذلك من خلال التوسع فى المشروعات العقارية، والاستحواذ على أراضٍ جديدة فى مصر.
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وأوضح أن شركة“ERG” هى إحدى شركات“رزق جروب” التى بدأت منذ أكثر من 50 عامًا، وتعمل فى 3 أنشطة مختلفة، منها الاستيراد والتصدير، والملاحة البحرية.
وقال إن شركة“ERG” للتطوير العقارى بدأت فى السوق العقارى عام 2005 بمنطقة الدلتا، وتم تسليم 16 مشروع فى الدلتا، وتم البدء فى طرح مشاريع فى القاهرة الكبرى خلال عام 2019.
وتابع رزق:“فى البداية قدمت الشركة عدة مشروعات عقارية بمنطقة الدلتا فى دمياط، والمنصورة والأسكندرية، وهى عمارات منفصلة، ومينى كمبوند تتراوح مساحتها من 6 إلى 10 أفدنة”.
وأضاف أن شركة“ERG” استحوذت على 4 قطع أراضٍ فى العاصمة الإدارية الجديدة وبدأت فى تطويرهم.
وأوضح أنه جار تنفيذ 5 مشروعات عقارية، منها 4 مشروعات فى العاصمة الإدارية، ومشروع بمدينة القاهرة الجديدة، مشيرًا إلى أن محفظة أراضى الشركة تضم 6 قطع بإجمالى مساحة 100 فدان تقريبًا. “ERG” تتفاوض مع“الوطنية السعودية” للاستحواذ على 150 ألف متر بالرياض
وقال رزق، إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 6 مليارات جنيه بمشروعاتها خلال النصف الأول من العام الجارى، من إجمالى المستهدف البالغ 12 مليار جنيه بنهاية العام، لافتًا إلى أن 60% من المبيعات لصالح الأجانب والمصريين العاملين بالخارج.
أضاف أنه جار تنفيذ مشروعى“دايموند تاورز 1 و2” بمنطقة الداون تاون فى العاصمة الإدارية الجديدة، بمساحة 5 آلاف متر مربع، وهما عبارة عن برجين بنشاط تجارى إدارى وسكنى وعيادات، بإجمالى مبيعات 10 مليارات جنيه لكل برج.
وأوضح أن البرجين بارتفاع أرضى و14 طابقًا، وتم الانتهاء من تنفيذ 70% من أعمال الإنشاءات، وتجاوز حجم المبيعات بالمشروعين 50% من إجمالى المبيعات المستهدفة.
وأشار إلى تنفيذ مشروع“مونوريل تاورز” أمام محطة المونوريل فى الداون تاون بالعاصمة الإدارية، ويقام على مساحة 11 ألف متر مربع، بإجمالى مبيعات مستهدفة 20 مليار جنيه.
وقال إن مشروع“مونوريل تاورز” بنشاط عمرانى متكامل سكنى تجارى إدارى، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 20% تقريبًا، وتجاوز حجم المبيعات بالمشروع 40% من المستهدف.
وأضاف رزق، أن الشركة تنفذ مشروع“رايت Ri8” وهو عبارة عن مشروع سكنى على مساحة 25 فدانًا فى منطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالى مبيعات 6 مليارات جنيه.
وأوضح أن 80% من المشروع بنشاط سكنى، و20% بنشاط تجارى، وحققت الشركة 70% من المبيعات المستهدفة بالمشروع، وتجاوزت نسبة التنفيذ بالمشروع 25% تقريبًا. تنفيذ مشروع“إيلاف” فى“القاهرة الجديدة” بمبيعات 25 مليار جنيه
وأشار إلى أن المشروع الخامس هو كمبوند“إيلاف” بمنطقة شمال الرحاب فى مدينة القاهرة الجديدة، على مساحة 27 فدان، 50% منها تجارى و50% سكنى، وتم طرحه منذ 6 أشهر، بإجمالى مبيعات مستهدفة تصل إلى 25 مليار جنيه.
وقال رزق، إن المشروع يتم تنفيذه باستخدام تقنية البناء الأخضر، وكل المواد صديقة للبيئة.
وأضاف أن الشركة حققت نسبة 15% من المبيعات المستهدفة بالمشروع، ويتراوح سعر بيع المتر المربع من 50 إلى 60 ألف جنيه، ويتم تنفيذه على 3 سنوات، لافتًا إلى أن الشركة قدمت أنظمة سداد وتسهيلات بلغت 8 سنوات ليتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء.
وأوضح أن الشركة تعتمد فى تنفيذ مشروعاتها على التمويل الذاتى، وتتعاقد مع شركات مقاولات متخصصة فى تنفيذ مشروعاتها مثل“ديتاك”، لافتًا إلى أن مكتب“محرم باخوم” هو الاستشارى العام لكل مشروعات الشركة.
وقال إن شركة“ERG” للتطوير العقارى تتعاقد مع شركات إدارة فنادق متخصصة لتوفير أفضل الخدمات للعملاء، موضحًا أن أول تسليمات فعلية للشركة ستكون فى عام 2025 لمشاريع“دايموند 1 و2” فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف رزق، أن الشركة تسدد أقساط أراضى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 600 مليون جنيه سنويًا.
وأوضح أنه من المخطط تنفيذ مشروع تحت اسم“LimWood” بنشاط سكنى، ضمن خطة الشركة للتوسع فى السوق العقارى وتنويع محفظة مشروعاتها.
وأشار رزق، إلى أن الشركة تدرس فرصًا استثمارية جديدة بعدد من المناطق خلال الفترة الحالية أبرزها الساحل الشمالى وغرب القاهرة. تأسيس شركة فى السعودية.. ومفاوضات للاستحواذ على قطعة أرض بالمملكة
وقال إن“ERG” قامت بتأسيس شركة جديدة فى السعودية منذ 5 أشهر، وذلك ضمن خطتها للتوسع فى الأسواق الخارجية خاصة السوق الخليجى.
وأضاف أنه يجرى التفاوض للحصول على قطعة أرض بمساحة 150 ألف متر مربع بمنطقة شمال الرياض لتنفيذ مشروع سكنى متكامل يلبى احتياجات العميل السعودى، كما يتم البحث حاليًا عن شريك سعودى.
وتوقع أن يشهد السوق العقارى زيادة فى الأسعار بنسبة تتراوح من 20% إلى 25% تقريبًا بنهاية العام الجارى.
وأشار إلى أن نسبة تعثر العملاء لدى الشركة لا تتجاوز 5%، ويتم التعامل على حسب الحالة، مؤكدًا حرص الشركة على مصلحة العملاء وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم لتجنب التعثر.
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