مستخدمو واتساب يعانون من محتالي التوظيف

(MENAFN
) أصبح تطبيق واتساب جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، حيث يتيح التواصل مع الأصدقاء والعائلة والزملاء وحتى الشركات، ومع أن تلقي عروض العمل عبر واتساب من معارف مقربين بات أمرًا شائعًا، إلا أنه يجب توخي الحذر إذا جاء العرض من شركة أو جهة غير معروفة، فقد يكون ذلك عملية احتيال، وفي السنوات الأخيرة، تزايدت عمليات الاحتيال المتعلقة بالتوظيف على واتساب، حيث أصبح من الأسهل على المحتالين الوصول إلى الغرباء مقارنة بالمنصات الأخرى، على الرغم من جهود واتساب لتعزيز الخصوصية والأمان.
وعادةً ما تبدأ عملية احتيال التوظيف على واتساب برسالة تقدم فرصة عمل مغرية من المنزل، غالبًا مع وعد براتب أعلى بكثير مما يكسبه الضحية حاليًا أو يتوقعه، وتكون الوظيفة المعروضة بسيطة، مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الهاتف، وهو ما قد يبدو جذابًا للمبتدئين والباحثين عن العمل، ومع ذلك، يعد هذا العرض إشارة واضحة على عملية احتيال، حيث أن طبيعة العرض المغرية جدًا هي سمة شائعة في مثل هذه العمليات.
كما أن المحتالون ماهرون في جعل عروضهم تبدو حقيقية، فقد يستخدمون صورة ملف شخصي تحمل شعار شركة مرموقة، أو يظهر الشخص على أنه مدير تنفيذي كبير، فإذا تلقيت مثل هذه الرسالة، فمن المهم التحقق من العرض عن طريق الاتصال بالشركة والتحقق من التفاصيل، وإذا بدا أي شيء غير طبيعي، فمن الأفضل إلغاء العرض، وتذكر دائمًا أن أصحاب العمل الموثوقين لا يتواصلون مع الموظفين المحتملين عبر واتساب دون الاتصال المسبق عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى طلب معلومات شخصية أو الضغط للتقديم بسرعة بسبب "وجود شواغر محدودة"، وهي علامات واضحة على وجود عملية احتيال.
كذلك يوجد نوع آخر شائع من عمليات الاحتيال على واتساب يتعلق بعروض العمل الدولية، والتي غالبًا ما تستهدف الأشخاص الذين يبحثون عن فرص عمل في الخارج، وعلى الرغم من أن تلقي رسالة من رقم دولي قد يبدو مثيرًا، إلا أن 99 بالمئة من هذه الحالات تكون على الأرجح عمليات احتيال، وتهدف هذه العمليات عادةً إلى الحصول على أموال من الضحايا بحجة رسوم تقديم الطلب أو التسجيل، ولحماية نفسك من عمليات الاحتيال المتعلقة بالوظائف على واتساب، اعتمد دائمًا على حدسك وتحقق من صحة المعلومات مهما كان العرض الوظيفي مغريًا، وتأكد من أن الشركة التي تتواصل معك موجودة فعلاً وأنها تقوم بالتوظيف، وإذا كنت غير متأكد، يمكنك الاتصال بالشركة لتوضيح الأمور.
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