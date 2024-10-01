حزب الله يعلن أن مقاتليه نفذوا 12 عملية تستهدف المواقع والقواعد العسكرية الإسرائيلية

(MENAFN
) في بيان منتصف الليل الموافق 1اكتوبر, أعلن حزب الله أن مقاتليه نفذوا 12 عملية تستهدف المواقع والقواعد العسكرية الإسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة طوال يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر, وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات جاءت تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة, وتهدف إلى دعم مقاومته الشجاعة والدفاع عن الشعب اللبناني.
كذلك أشار تقرير حزب الله إلى العمليات التي تم تنفيذها في 30 سبتمبر 2024, موضحًا مجموعة من الضربات التكتيكية ضد الجيش الإسرائيلي, من أبرز النقاط في العمليات:
1. استهداف وحدة مشاة إسرائيلية بقذائف مدفعية أدت إلى إصابات مباشرة.
2. إطلاق صاروخ فادي 2 على قاعدة النعورة, كاستجابة للأعمال العدوانية الإسرائيلية ضد المدنيين والبنية التحتية.
3. استهداف المدينة المحتلة صفد بصاروخ, كم من الاقتحامات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية.
4. ضرب مستعمرة غيشير حزيب بصاروخ, مدينًا العمليات العنيفة الإسرائيلية في المنطقة.
5. مهاجمة مستعمرة ساعر بصاروخ كجزء من مبادرة دفاعية أوسع.
6. استهداف مستعمرة كابري بصواريخ ردًا على العدوان العسكري الإسرائيلي.
7. ضرب مستعمرة كفر جلعاد بصاروخ نور.
8. في الساعة 15:35, أفاد حزب الله باستهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في بيت سيدا بصواريخ.
9.تنفيذ ضربات ضد القوات المتمركزة في مستوطنة يفتاح, مع تحقيق إصابات مباشرة.
10. استهداف القوات المعادية في نقطة الزعورة باستخدام النيران الصاروخية.
11. استهداف عدة مواقع شمال شرق حيفا بصاروخ فادي 1, ردًا على ما وصفوه بالهمجية الإسرائيلية ضد المدنيين,
12. في الساعة 23:20, أفاد حزب الله باستهداف تحركات الجنود الإسرائيليين في بساتين مقابل بلدتي العديسة وكفر كلا, مؤكدين استخدام أسلحة مناسبة وتأكيد الإصابات.
كما تسلط هذه السلسلة من العمليات الضوء على التزام حزب الله بالقضية الفلسطينية واستجابته للتهديدات المحتملة من إسرائيل, وقد أطر حزب الله هذه الأعمال العسكرية كجزء أساسي من الدفاع عن لبنان وشعبه, مشددًا على التوترات المتزايدة والصراع المستمر في المنطقة.
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