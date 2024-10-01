“مساواة” يعقد مؤتمراً صحفياً بعنوان“واقع منظومة العدالة الفلسطينية عشية الحرب على غزة”

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN / عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء“مساواة” صباح اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله مؤتمراًاستعرض فيه“واقع منظومة العدالة الفلسطينية عشية الحرب على غزة”من وجهة نظر المجتمع الفلسطيني وفقا لما ابانته آراء تسع فئات مجتمعية ذات اختصاص وصلة بمنظومة العدالة وأدائها وفقا لما جاء في تقرير المرصد القانوني السابع الذي يصدره المركز دوريا لتسليط الضوء على مواطن القوة والضعف في منظومة العدالة الرسمية .

وقال مسؤول الشؤون السياسية والقانونية في مركز مساواة ابراهيم البرغوثي في حديثه لمدى نيوز إن عقد المؤتمر جاء لإعلان نتائج تقرير المرصد القانوني السابع الذي اعتادت مساواة على إصداره كل عامين بهدف بيان وضع منظومة العدالة وادائها من وجهة نظر المجتمع الفلسطيني ، وهذا التقرير يغطي تسع فئات مجتمعية” رسمية وأهلية” استناداً الى البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني .

وأضاف البرغوثي قائلاً :” هذا التقرير ما يميزه هو تشخيصه لوضع منظومة العدالة عشية الحرب على غزة ، وما كشفه التقرير من نتائج تستدعي من أصحاب القرار وممثلي المجتمع الفلسطيني الوقوف بجدية امام النتائج ومعالجة النواقص ومواطن الضعف في هذه المنظومة والتي تعبر عن سلطة من سلطات الدولة الثلاث خاصة في غياب المجلس التشريعي الفلسطيني وفي ظل الحاجة الملحة لضمان حق المواطنين في الوصول الى العدالة وحل المنازعات بينهم بالسرعة الممكنة وبما يحافظ على السلم الأهلي ويحافظ على حقوق وكرامة المواطن الفلسطيني .

وفي ذات السياق قال مسؤول التخطيط والمتابعة والتقييم في برنامج سواسية يوسف عدوان : إن أهمية التقرير تكمن في إعطاء دليل لكل صانع قرار في أين تتجه منظومة العدالة من أجل تطوير مكامن الضعف والقوة في مؤسسات منظومة العدالة.

وفي ظل التدمير الممنهج والشامل لمنظومة العدالة في غزة، لا بد من الحاجة إلى خطة وطنية ماسة لإعادة النظر باتجاه إصلاح وتطوير وتوحيد منظومة العدالة الفلسطينية في غزة والضفة، وذلك من خلال إسهام وطني مجتمعي قانوني شامل لتجسيد منظومة عدالة مهنية نزيهة قادرة على فرض حكم القانون على الكافة.

وأكد المدير العام لمركز قياس للاستطلاعات والدراسات المسحية أيوب أيوب : أن جميع المسوحات التي قام المركز بها تدور حول رأي المواطنين بمنظومة العدالة الرسمية في الوقت الحاضر، والتقرير يسلط الضوء على أهم النتائج التي توصلت اليها المسوحات في التقرير سواء كانت في غزة أو الضفة .

بدوره أشار المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو المحامي حسن مليحات الى أهمية المرصد القانوني ونتائجه في العمل على تعزيز استقلالية السلطة

القضائية وفعاليتها لضمان حماية حقوق المواطنين/ات الفلسطينيين /ات ومن ضمنهم البدو الذين لازالوا يعانون من انعدام في حقوقهم الاساسية في التعليم والصحة والمسكن الملائم“.

واضاف قائلاً في ذات السياق : ان وجود سلطة قضائية فاعلة ونزيهة ومنظومة عدالة قادرة على فرض حكم القانون على الكافة كما يوصي التقرير وتظهر أهميته من خلال البيانات التي يشير اليها التقرير من شأنه ضمان حياة آمنة ولائقة ومساواة وعدالة لكافة المواطنين/ات دون تمييز ومن ضمنهم بالتأكيد التجمعات البدوية التي تعيش بين مطرقة الاحتلال واجراءاته وسندان التهميش الحكومي لها.





