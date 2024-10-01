فجرا : 20 شهيدا معظمهم أطفال إثر قصف الاحتلال منازل في مخيم النصيرات ومدرسة تاوي نازحين

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN/ استشهد 13 مواطنا وأصيب آخرون، الليلة، إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 13 مواطنا معظمهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح، إضافة لعدد من المفقودين بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي منزلين لعائلتي ابو عطايا وأبو شميس في مخيم النصيرات.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم الثلاثاء، بعد طيران الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني، بانتشال طواقمه 7 شهداء وعدد من المصابين اثر قصف الاحتلال

مدرسة "الشجاعية" التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,615 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والاصابات إلى 96.359 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,615 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والاصابات إلى 96.359 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.