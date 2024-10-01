فجرا : 20 شهيدا معظمهم أطفال إثر قصف الاحتلال منازل في مخيم النصيرات ومدرسة تاوي نازحين

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN/ استشهد 13 مواطنا وأصيب آخرون، الليلة، إثر استهداف طيران
الاحتلال الإسرائيلي منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 13 مواطنا معظمهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح، إضافة لعدد من المفقودين بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي منزلين لعائلتي ابو عطايا وأبو شميس في مخيم النصيرات.
كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم الثلاثاء، بعد قصف طيران الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة غزة.
وأفاد الدفاع المدني، بانتشال طواقمه 7 شهداء وعدد من المصابين اثر قصف الاحتلال
مدرسة "الشجاعية" التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,615 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والاصابات إلى 96.359 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,615 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والاصابات إلى 96.359 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
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