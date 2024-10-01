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استهدفت قيادي فتح منير المقدح : ضربة إسرائيلية تستهدف مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

10/1/2024 12:09:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت /PNN / أفادت وكالة "رويترز"،
بأن إسرائيل وجهت ضربة لمبنى في مخيم عين
الحلوة للاجئين الفلسطينيين بالقرب من صيدا بجنوب لبنان، في وقت
مبكر من صباح الثلاثاء.

و أفاد مصدر فلسطيني بفشل محاولة اغتيال القيادي بحركة فتح و قائد كتائب شهداء الأقصى في لبنان اللواء منير المقدح، في عدوان إسرائيلي استهدف مخيم عين الحلوة في صيدا، جنوبي لبنان.

وأشار إلى أن العدوان استهدف منزل القيادي في المخيم، ما أسفر عن 5 شهداء وعدد
من الجرحى، وفقاً للحصيلة الأولية.

وبحسب المصادر فقد اعلن عن استشهاد حسن مقدح ابن قائد كتائب شهداء الأقصى منير مقدح والذي تتهمه إسرائيل بتمويل العديد من الخلايا المسلحة في الضفة الغربية وانه احد المسؤولين عن تهريب السلاح للضفة الغربية من سوريا إلى الأردن إلى الضفة وفق الادعاءات الاسرائيلية.

وهذه أول ضربة للمخيم المكتظ منذ اندلاع الهجمات عبر
الحدود اللبنانية الإسرائيلية قبل عام تقريباً.


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