استهدفت قيادي فتح منير المقدح : ضربة إسرائيلية تستهدف مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيروت /PNN / أفادت وكالة "رويترز"،
بأن إسرائيل وجهت ضربة لمبنى في مخيم عين
الحلوة للاجئين الفلسطينيين بالقرب من صيدا بجنوب لبنان، في وقت
مبكر من صباح الثلاثاء.
و أفاد مصدر فلسطيني بفشل محاولة اغتيال القيادي بحركة فتح و قائد كتائب شهداء الأقصى في لبنان اللواء منير المقدح، في عدوان إسرائيلي استهدف مخيم عين الحلوة في صيدا، جنوبي لبنان.
وأشار إلى أن العدوان استهدف منزل القيادي في المخيم، ما أسفر عن 5 شهداء وعدد
من الجرحى، وفقاً للحصيلة الأولية.
وبحسب المصادر فقد اعلن عن استشهاد حسن مقدح ابن قائد كتائب شهداء الأقصى منير مقدح والذي تتهمه إسرائيل بتمويل العديد من الخلايا المسلحة في الضفة الغربية وانه احد المسؤولين عن تهريب السلاح للضفة الغربية من سوريا إلى الأردن إلى الضفة وفق الادعاءات الاسرائيلية.
وهذه أول ضربة للمخيم المكتظ منذ اندلاع الهجمات عبر
الحدود اللبنانية الإسرائيلية قبل عام تقريباً.
MENAFN01102024000205011050ID1108732566
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.