الولايات المتحدة تشيد بدور دولة الكويت المستمر في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة والسودان

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 9 (كونا) -- أشادت الولايات المتحدة اليوم الاثنين بدور دولة الكويت في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر وإلى السودان حيث يندلع نزاع مسلح منذ منتصف أبريل 2023.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عقب مباحثات وزيرها أنتوني بلينكن مع نظيره الكويتي عبدالله اليحيا في العاصمة واشنطن إن بلينكن شكر اليحيا على "الدور المستمر للكويت في ايصال المساعدات الإنسانية إلى غزة والسودان وناقش معه التدابير اللازمة لضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين".وذكرت الخارجية الأمريكية في البيان أن الوزيرين ناقشا الحاجة إلى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في غزة.

ورحب بلينكن ببدء الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والكويت "الذي من شأنه أن يعزز المشاركة القوية بين البلدين في عدد من المجالات".

وبحث الطرفان كذلك "تعزيز الشراكة الأمنية والاقتصادية بين بلدينا لتوسيع التعاون في قضايا مثل التكنولوجيا الناشئة والاستثمارات الاستراتيجية والأمن الغذائي".

وأعاد الوزير بلينكن والوزير اليحيا التأكيد على "الشراكة الاستراتيجية الدائمة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وتعميق التعاون الأمني والاقتصادي بين الولايات المتحدة والكويت". (النهاية) ع س ج / ر ج