الولايات المتحدة تشيد بدور دولة الكويت المستمر في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة والسودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 30 - 9 (كونا) -- أشادت الولايات المتحدة اليوم الاثنين بدور دولة الكويت في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر وإلى السودان حيث يندلع نزاع مسلح منذ منتصف أبريل 2023.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عقب مباحثات وزيرها أنتوني بلينكن مع نظيره الكويتي عبدالله اليحيا في العاصمة واشنطن إن بلينكن شكر اليحيا على "الدور المستمر للكويت في ايصال المساعدات الإنسانية إلى غزة والسودان وناقش معه التدابير اللازمة لضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين".
وذكرت الخارجية الأمريكية في البيان أن الوزيرين ناقشا الحاجة إلى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في غزة.
ورحب بلينكن ببدء الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والكويت "الذي من شأنه أن يعزز المشاركة القوية بين البلدين في عدد من المجالات".
وبحث الطرفان كذلك "تعزيز الشراكة الأمنية والاقتصادية بين بلدينا لتوسيع التعاون في قضايا مثل التكنولوجيا الناشئة والاستثمارات الاستراتيجية والأمن الغذائي".
وأعاد الوزير بلينكن والوزير اليحيا التأكيد على "الشراكة الاستراتيجية الدائمة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وتعميق التعاون الأمني والاقتصادي بين الولايات المتحدة والكويت". (النهاية) ع س ج / ر ج
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