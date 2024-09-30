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(وول ستريت).. الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع بعد إفادة جديدة للفيدرالي الأمريكي

9/30/2024 11:38:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 30 - 9 (كونا) -- أغلقت الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم الاثنين في بورصة (وول ستريت) على ارتفاع حيث حافظ المستثمرون على شهر وربع من الانتصارات وذلك إثر إشارة رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى أن تخفيضات أصغر في أسعار الفائدة تلوح في الأفق.
وارتفع (ستاندرد آند بورز 500) 31ر24 نقطة أو 42ر0 بالمئة كما قفز مؤشر (داو جونز الصناعي) 15ر17 نقطة أو 04ر0 بالمئة في حين صعد مؤشر (ناسداك المركب) 58ر69 نقطة أو 38ر0 بالمئة.
يذكر أن اليوم الاثنين يصادف يوم التداول الأخير لشهر سبتمبر والربع الثالث وكلاهما في طريقهما لاختتام الشهر بمكاسب على الرغم من بعض نقاط التراجع.
وكانت بداية الأسواق صعبة لما يعتبر تاريخيا أضعف شهر بالنسبة لسوق الأسهم لكنها انتعشت مع مرور شهر سبتمبر في ظل قيام الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة كبيرة جدا. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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