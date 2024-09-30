(وول ستريت).. الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع بعد إفادة جديدة للفيدرالي الأمريكي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 30 - 9 (كونا) -- أغلقت الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم الاثنين في بورصة (وول ستريت) على ارتفاع حيث حافظ المستثمرون على شهر وربع من الانتصارات وذلك إثر إشارة رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى أن تخفيضات أصغر في أسعار الفائدة تلوح في الأفق.
وارتفع (ستاندرد آند بورز 500) 31ر24 نقطة أو 42ر0 بالمئة كما قفز مؤشر (داو جونز الصناعي) 15ر17 نقطة أو 04ر0 بالمئة في حين صعد مؤشر (ناسداك المركب) 58ر69 نقطة أو 38ر0 بالمئة.
يذكر أن اليوم الاثنين يصادف يوم التداول
الأخير لشهر سبتمبر والربع الثالث وكلاهما في طريقهما لاختتام الشهر بمكاسب على الرغم من بعض نقاط التراجع.
وكانت بداية الأسواق صعبة لما يعتبر تاريخيا أضعف شهر بالنسبة لسوق الأسهم لكنها انتعشت مع مرور شهر سبتمبر في ظل قيام الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة كبيرة جدا. (النهاية)
ع س ت / ر ج
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