سيتي سنتر البحرين يطلق عروضا وتخفيضات حصرية على بطاقات هديتي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن سيتي سنتر البحرين، وجهة التسوق والترفيه والحياة العصرية الرائدة في المملكة، إطلاق برنامج جديد لبطاقات هديتي، داعياً العملاء الى الاستمتاع بتخفيضات وعروض حصرية في مجموعة كبيرة من المتاجر والعلامات الشهيرة ضمن مركز التسوق.
ويعمل البرنامج الجديد، الذي صُمم لتحسين تجربة ومكافآت التسوق، كمبادرة موجهة للعملاء الأوفياء، إذ يتيح لهم الاستفادة من قائمة متنامية تضم أكثر من 20 علامة مشاركة.
ويمكن للزوار شراء البطاقات مباشرةً من مكتب خدمة العملاء في سيتي سنتر البحرين، كما يمكنهم الاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والتخفيضات من خلال الموقع الإلكتروني لمركز التسوق، مما يسهل على المتسوقين الاستفادة من المزايا والعروض المتوفرة.
ولطالما شكلت بطاقة هديتي هديةً مميزة للعائلة والأصدقاء، إلا أنها أصبحت اليوم فرصةً للاستفادة من تخفيضات حصرية في مجموعة كبيرة من المتاجر والخدمات ضمن سيتي سنتر البحرين، مما يحوّل كل عملية شراء إلى تجربة مجزية. ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بهذه العروض الحصرية في فئات مختلفة، بدءاً من الأزياء والتكنولوجيا ووصولاً إلى الصحة والترفيه، وكل ذلك تحت سقف واحد.
وصُممت التخفيضات خصيصاً لتعزيز تجربة تسوق العملاء. وتتضمن قائمة العلامات المشاركة شرف دي جي، ومركز ألكيم الطبي المتكامل، وليغو، وتومي هيلفيغر، وكالفن كلاين، وتشارلز آند كيث، وليفيز، وآر آند بي، وألدو، وسامسونايت، مما يضمن تلبية مختلف الأذواق والتفضيلات في فئات الأزياء والتكنولوجيا والصحة وغيرها من فئات نمط الحياة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال دعيج الرميحي، المدير التنفيذي في سيتي سنتر البحرين: «لا يقتصر البرنامج الجديد لبطاقة هديتي على كونه مبادرة ولاء، بل أردنا من خلاله توفير قيمة إضافية لعملائنا عبر تجارب التسوق. ويتيح البرنامج للزوار مكافأة أنفسهم بمجموعة أوسع من العروض والتخفيضات الحصرية، وذلك انطلاقاً من التزامنا المستمر بتوفير الأفضل لزوار سيتي سنتر البحرين. وسنواصل تحسين برامجنا ومبادراتنا من خلال استقبال مزيد من العلامات التجارية
وتوفير أفضل العروض للمتسوقين».
وتستفيد العائلات من نقاط إضافية في ماجيك بلانيت، في حين توفر صالة يلا بولينج تخفيضات كبيرة. ويمكن للراغبين باختبار تجارب الراحة والرفاهية والعناية الذاتية الاستفادة من شراكة سيتي سنتر البحرين مع فندق ويستن، حيث تقدم الوجهة عروضاً على تجارب تناول الطعام والسبا.
ويعتبر البرنامج حالياً فب مرحلته الاولى حيث يضم ايضاً إنجلش هوم، وفوكس سينما، وفرن بيسترو، بعروض تشمل فئات متنوعة بدءاً من الديكور المنزلي ووصولاً إلى الترفيه والمطعام والمقاهي. وتُطبق الشروط والأحكام على العروض، ومن المتوقع انضمام مزيد من العلامات إلى البرنامج قريباً.
لمزيد من المعلومات أو شراء بطاقة هديتي، يرجى زيارة مكتب خدمة العملاء في سيتي سنتر البحرين، أو زيارة الموقع الإلكتروني لمركز التسوق، أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 80000131.
MENAFN30092024000055011008ID1108732530
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.