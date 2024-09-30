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سيتي سنتر البحرين يطلق عروضا وتخفيضات حصرية على بطاقات هديتي

9/30/2024 11:38:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين،‭ ‬وجهة‭ ‬التسوق‭ ‬والترفيه‭ ‬والحياة‭ ‬العصرية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬جديد‭ ‬لبطاقات‭ ‬هديتي،‭ ‬داعياً‭ ‬العملاء‭ ‬الى‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بتخفيضات‭ ‬وعروض‭ ‬حصرية‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المتاجر‭ ‬والعلامات‭ ‬الشهيرة‭ ‬ضمن‭ ‬مركز‭ ‬التسوق‭.‬

ويعمل‭ ‬البرنامج‭ ‬الجديد،‭ ‬الذي‭ ‬صُمم‭ ‬لتحسين‭ ‬تجربة‭ ‬ومكافآت‭ ‬التسوق،‭ ‬كمبادرة‭ ‬موجهة‭ ‬للعملاء‭ ‬الأوفياء،‭ ‬إذ‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬متنامية‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬علامة‭ ‬مشاركة‭.‬

ويمكن‭ ‬للزوار‭ ‬شراء‭ ‬البطاقات‭ ‬مباشرةً‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬يمكنهم‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬القائمة‭ ‬الكاملة‭ ‬للعروض‭ ‬والتخفيضات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمركز‭ ‬التسوق،‭ ‬مما‭ ‬يسهل‭ ‬على‭ ‬المتسوقين‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬والعروض‭ ‬المتوفرة‭. ‬

ولطالما‭ ‬شكلت‭ ‬بطاقة‭ ‬هديتي‭ ‬هديةً‭ ‬مميزة‭ ‬للعائلة‭ ‬والأصدقاء،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬أصبحت‭ ‬اليوم‭ ‬فرصةً‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬تخفيضات‭ ‬حصرية‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المتاجر‭ ‬والخدمات‭ ‬ضمن‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يحوّل‭ ‬كل‭ ‬عملية‭ ‬شراء‭ ‬إلى‭ ‬تجربة‭ ‬مجزية‭. ‬ويمكن‭ ‬للمتسوقين‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بهذه‭ ‬العروض‭ ‬الحصرية‭ ‬في‭ ‬فئات‭ ‬مختلفة،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الأزياء‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬ووصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الصحة‭ ‬والترفيه،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭.‬

وصُممت‭ ‬التخفيضات‭ ‬خصيصاً‭ ‬لتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬تسوق‭ ‬العملاء‭. ‬وتتضمن‭ ‬قائمة‭ ‬العلامات‭ ‬المشاركة‭ ‬شرف‭ ‬دي‭ ‬جي،‭ ‬ومركز‭ ‬ألكيم‭ ‬الطبي‭ ‬المتكامل،‭ ‬وليغو،‭ ‬وتومي‭ ‬هيلفيغر،‭ ‬وكالفن‭ ‬كلاين،‭ ‬وتشارلز‭ ‬آند‭ ‬كيث،‭ ‬وليفيز،‭ ‬وآر‭ ‬آند‭ ‬بي،‭ ‬وألدو،‭ ‬وسامسونايت،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬تلبية‭ ‬مختلف‭ ‬الأذواق‭ ‬والتفضيلات‭ ‬في‭ ‬فئات‭ ‬الأزياء‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والصحة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬فئات‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬قال‭ ‬دعيج‭ ‬الرميحي،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬البرنامج‭ ‬الجديد‭ ‬لبطاقة‭ ‬هديتي‭ ‬على‭ ‬كونه‭ ‬مبادرة‭ ‬ولاء،‭ ‬بل‭ ‬أردنا‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬توفير‭ ‬قيمة‭ ‬إضافية‭ ‬لعملائنا‭ ‬عبر‭ ‬تجارب‭ ‬التسوق‭. ‬ويتيح‭ ‬البرنامج‭ ‬للزوار‭ ‬مكافأة‭ ‬أنفسهم‭ ‬بمجموعة‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬والتخفيضات‭ ‬الحصرية،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬بتوفير‭ ‬الأفضل‭ ‬لزوار‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭. ‬وسنواصل‭ ‬تحسين‭ ‬برامجنا‭ ‬ومبادراتنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭
‬وتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬العروض‭ ‬للمتسوقين‮»‬‭.‬

وتستفيد‭ ‬العائلات‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬ماجيك‭ ‬بلانيت،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬توفر‭ ‬صالة‭ ‬يلا‭ ‬بولينج‭ ‬تخفيضات‭ ‬كبيرة‭. ‬ويمكن‭ ‬للراغبين‭ ‬باختبار‭ ‬تجارب‭ ‬الراحة‭ ‬والرفاهية‭ ‬والعناية‭ ‬الذاتية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬شراكة‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬فندق‭ ‬ويستن،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬الوجهة‭ ‬عروضاً‭ ‬على‭ ‬تجارب‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬والسبا‭.‬

‭ ‬ويعتبر‭ ‬البرنامج‭ ‬حالياً‭ ‬فب‭ ‬مرحلته‭ ‬الاولى‭ ‬حيث‭ ‬يضم‭ ‬ايضاً‭ ‬إنجلش‭ ‬هوم،‭ ‬وفوكس‭ ‬سينما،‭ ‬وفرن‭ ‬بيسترو،‭ ‬بعروض‭ ‬تشمل‭ ‬فئات‭ ‬متنوعة‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الديكور‭ ‬المنزلي‭ ‬ووصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الترفيه‭ ‬والمطعام‭ ‬والمقاهي‭. ‬وتُطبق‭ ‬الشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬على‭ ‬العروض،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬انضمام‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬إلى‭ ‬البرنامج‭ ‬قريباً‭.‬

لمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬أو‭ ‬شراء‭ ‬بطاقة‭ ‬هديتي،‭ ‬يرجى‭ ‬زيارة‭ ‬مكتب‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين،‭ ‬أو‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمركز‭ ‬التسوق،‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬بخدمة‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬80000131‭.‬

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