((بي نت)) تطرح مجموعة من المبادرات لدعم كوادرها النسائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كشفت شركة «بي نت»، الشركة الوطنية المسؤولة عن تزويد خدمات شبكة النطاق العريض في مملكة البحرين، عن طرح سلسلة من المبادرات في سبيل توفير بيئة عمل تدعم الرفاه الوظيفي وتهدف إلى تعزيز الصحة النفسية وتُمّكن الكوادر النسائية من الموازنة بين الحياتين الشخصية والعملية دون تأثر إحداهما بالأخرى.
ومن أبرز تلك المبادرات، تخصيص مواقف سيارات داخلية لذوات الهمم والحوامل وتوفير خدمة التوصيل للمسافات القصيرة بهدف ضمان المزيد من الراحة للموظفات، بالإضافة إلى تخصيص مساحات حصرية وهادئة للأمهات
في داخل مقر العمل تُعرف «بالغرفة الوردية». ومن شأن تلك المبادرات أن توفر للموظفات كل وسائل الراحة داخل مقر العمل للنقاهة ولتعزيز صحتهم الجسدية والنفسية.
وبهذه المناسبة، صرّح أحمد سلمان خلف مدير إدارة الطاقة والمباني في بي نت بقوله: «نحن نسعى جاهدين لتوفير بيئة عمل آمنة وشاملة أكثر لجميع موظفينا دون استثناء. كما إننا ملتزمون بتزويد الأمهات العاملات بالدعم والتقدير الذي يستحقونه، كوننا نقدر تضحياتهن ومساهمتهن في الشركة، ونتفهم التحديات التي قد تواجههن في سبيل عدم الإخلال بواجبهن. بالإضافة، نحن نتطلع للاستمرار بطرح المزيد من الابتكارات والأفكار المعززة والداعمة لخلق بيئة عمل تتمتع بالإيجابية لكل أفراد أسرتنا في بي نت.»
وقد اُستُهلت تلك المساعي بعد إجراء عدد من الاستبانات واستطلاعات الآراء الداخلية للتعرف على آراء واحتياجات الموظفين. وعليه، تم تطوير العديد من المرافق والخدمات التي قد ساهمت بتحفيز وتعزيز مستوى رضا الكوادر العاملة – وخاصة النسائية – وذلك في سبيل تحقيق نتائج مستدامة وبيئة عمل إيجابية في شركة بي نت.
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