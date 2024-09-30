Tuesday, 01 October 2024 08:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((بي نت)) تطرح مجموعة من المبادرات لدعم كوادرها النسائية

9/30/2024 11:38:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كشفت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تزويد‭ ‬خدمات‭ ‬شبكة‭ ‬النطاق‭ ‬العريض‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬طرح‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬تدعم‭ ‬الرفاه‭ ‬الوظيفي‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬وتُمّكن‭ ‬الكوادر‭ ‬النسائية‭ ‬من‭ ‬الموازنة‭ ‬بين‭ ‬الحياتين‭ ‬الشخصية‭ ‬والعملية‭ ‬دون‭ ‬تأثر‭ ‬إحداهما‭ ‬بالأخرى‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬تلك‭ ‬المبادرات،‭ ‬تخصيص‭ ‬مواقف‭ ‬سيارات‭ ‬داخلية‭ ‬لذوات‭ ‬الهمم‭ ‬والحوامل‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمة‭ ‬التوصيل‭ ‬للمسافات‭ ‬القصيرة‭ ‬بهدف‭ ‬ضمان‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬للموظفات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تخصيص‭ ‬مساحات‭ ‬حصرية‭ ‬وهادئة‭ ‬للأمهات
في‭ ‬داخل‭ ‬مقر‭ ‬العمل‭ ‬تُعرف‭ ‬‮«‬بالغرفة‭ ‬الوردية‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬تلك‭ ‬المبادرات‭ ‬أن‭ ‬توفر‭ ‬للموظفات‭ ‬كل‭ ‬وسائل‭ ‬الراحة‭ ‬داخل‭ ‬مقر‭ ‬العمل‭ ‬للنقاهة‭ ‬ولتعزيز‭ ‬صحتهم‭ ‬الجسدية‭ ‬والنفسية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان‭ ‬خلف‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الطاقة‭ ‬والمباني‭ ‬في‭ ‬بي‭ ‬نت‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نسعى‭ ‬جاهدين‭ ‬لتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬آمنة‭ ‬وشاملة‭ ‬أكثر‭ ‬لجميع‭ ‬موظفينا‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭. ‬كما‭ ‬إننا‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتزويد‭ ‬الأمهات‭ ‬العاملات‭ ‬بالدعم‭ ‬والتقدير‭ ‬الذي‭ ‬يستحقونه،‭ ‬كوننا‭ ‬نقدر‭ ‬تضحياتهن‭ ‬ومساهمتهن‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬ونتفهم‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تواجههن‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بواجبهن‭. ‬بالإضافة،‭ ‬نحن‭ ‬نتطلع‭ ‬للاستمرار‭ ‬بطرح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الابتكارات‭ ‬والأفكار‭ ‬المعززة‭ ‬والداعمة‭ ‬لخلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬تتمتع‭ ‬بالإيجابية‭ ‬لكل‭ ‬أفراد‭ ‬أسرتنا‭ ‬في‭ ‬بي‭ ‬نت‭.‬‮»‬

وقد‭ ‬اُستُهلت‭ ‬تلك‭ ‬المساعي‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاستبانات‭ ‬واستطلاعات‭ ‬الآراء‭ ‬الداخلية‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬آراء‭ ‬واحتياجات‭ ‬الموظفين‭. ‬وعليه،‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬ساهمت‭ ‬بتحفيز‭ ‬وتعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬رضا‭ ‬الكوادر‭ ‬العاملة‭ ‬ ‭ ‬وخاصة‭ ‬النسائية‭ ‬ ‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬مستدامة‭ ‬وبيئة‭ ‬عمل‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بي‭ ‬نت‭.‬

MENAFN30092024000055011008ID1108732529

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث