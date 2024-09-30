((بي نت)) تطرح مجموعة من المبادرات لدعم كوادرها النسائية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كشفت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تزويد‭ ‬خدمات‭ ‬شبكة‭ ‬النطاق‭ ‬العريض‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬طرح‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬تدعم‭ ‬الرفاه‭ ‬الوظيفي‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬وتُمّكن‭ ‬الكوادر‭ ‬النسائية‭ ‬من‭ ‬الموازنة‭ ‬بين‭ ‬الحياتين‭ ‬الشخصية‭ ‬والعملية‭ ‬دون‭ ‬تأثر‭ ‬إحداهما‭ ‬بالأخرى‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬تلك‭ ‬المبادرات،‭ ‬تخصيص‭ ‬مواقف‭ ‬سيارات‭ ‬داخلية‭ ‬لذوات‭ ‬الهمم‭ ‬والحوامل‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمة‭ ‬التوصيل‭ ‬للمسافات‭ ‬القصيرة‭ ‬بهدف‭ ‬ضمان‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬للموظفات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تخصيص‭ ‬مساحات‭ ‬حصرية‭ ‬وهادئة‭ ‬للأمهات

في‭ ‬داخل‭ ‬مقر‭ ‬العمل‭ ‬تُعرف‭ ‬‮«‬بالغرفة‭ ‬الوردية‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬تلك‭ ‬المبادرات‭ ‬أن‭ ‬توفر‭ ‬للموظفات‭ ‬كل‭ ‬وسائل‭ ‬الراحة‭ ‬داخل‭ ‬مقر‭ ‬العمل‭ ‬للنقاهة‭ ‬ولتعزيز‭ ‬صحتهم‭ ‬الجسدية‭ ‬والنفسية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان‭ ‬خلف‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الطاقة‭ ‬والمباني‭ ‬في‭ ‬بي‭ ‬نت‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نسعى‭ ‬جاهدين‭ ‬لتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬آمنة‭ ‬وشاملة‭ ‬أكثر‭ ‬لجميع‭ ‬موظفينا‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭. ‬كما‭ ‬إننا‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتزويد‭ ‬الأمهات‭ ‬العاملات‭ ‬بالدعم‭ ‬والتقدير‭ ‬الذي‭ ‬يستحقونه،‭ ‬كوننا‭ ‬نقدر‭ ‬تضحياتهن‭ ‬ومساهمتهن‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬ونتفهم‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تواجههن‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بواجبهن‭. ‬بالإضافة،‭ ‬نحن‭ ‬نتطلع‭ ‬للاستمرار‭ ‬بطرح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الابتكارات‭ ‬والأفكار‭ ‬المعززة‭ ‬والداعمة‭ ‬لخلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬تتمتع‭ ‬بالإيجابية‭ ‬لكل‭ ‬أفراد‭ ‬أسرتنا‭ ‬في‭ ‬بي‭ ‬نت‭.‬‮»‬

وقد‭ ‬اُستُهلت‭ ‬تلك‭ ‬المساعي‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاستبانات‭ ‬واستطلاعات‭ ‬الآراء‭ ‬الداخلية‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬آراء‭ ‬واحتياجات‭ ‬الموظفين‭. ‬وعليه،‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬ساهمت‭ ‬بتحفيز‭ ‬وتعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬رضا‭ ‬الكوادر‭ ‬العاملة‭ ‬ – ‭ ‬وخاصة‭ ‬النسائية‭ ‬ – ‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬مستدامة‭ ‬وبيئة‭ ‬عمل‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بي‭ ‬نت‭.‬