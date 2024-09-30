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إزالة 5 آلاف م2 من مخلفات وصيانة طرق المدينة

9/30/2024 11:37:03 PM
(MENAFN- Al Watan) نفّذت أمانة المدينة المنورة خلال شهر اغسطس الماضي أعمال صيانة لعدد من الأنفاق وجسور المشاة. وشملت أعمال الصيانة المنفذة دهن 15 ألف مضخة بدهانات مضادة للكربون، وتنظيف 153 غرفة تصريف، استخدمت خلالها 20 صهريج مياه، بالإضافة إلى تنظيف وإزالة 5000 آلاف متر مربع من المخلفات، وصيانة وتطوير أرصفة وبردوات بمساحة 27 ألف م2. من جهة أخرى، نفذت الأمانة أيضا أعمال صيانة للطرق المحورية، بالإضافة إلى استبدال 84 م2 لأغطية المناهل والمصائد، وكشط وإعادة سفلتة 11500 م2، وتنفيذ حواجز خرسانية لمسافة 335 مترا طوليا، بالإضافة إلى إجراء دهانات أرضية حرارية للطرق، بمساحة بـ2400 م2.

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