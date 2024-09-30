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العسكرة وسلاسل الإمداد

9/30/2024 11:36:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

تزايدت مؤشرات الإنفاق العام العسكري في العديد من الدول جاهدة لملء ترساناتها الدفاعية بأحدث التكنولوجيا المتطورة لمواجهة تفاقم الأزمات العسكرية الدولية التي باتت تهدد الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، ما حدا بالدول إلى التعاقد مع العديد من الشركات المصنعة والمنتجة للآلات والمعدات الميكانيكية والمكونة للمنظومات التوجيهية والإلكترونية لتأمين احتياجاتها الدفاعية.
إلا أن تلك الشركات في حقيقة الأمر تواجه العديد من التحديات التصنيعية والزمنية القياسية المتعلقة بسلاسل الإمداد لتوزيع مراحل التصنيع في عدة دول بناء على أماكن توافر تلك المواد الخام والرقائق التكنولوجية ومراكز الثورات التصنيعية الفائقة وبحسب كلفة الإنتاج ومدى جودتها، لتخلق بذلك مشاكل أمنية متجذرة قد يعرضها لهجمات الباب الخلفي (سلاسل الإمداد الخارجية)، والتي تأخذ شكل الولوج غير المشروع لشبكات الموردين أو المستورين وقرصنتها بما يتسبب في تلفها أو تعطيلها أو توجيهها والتحكم بها بخلاف إرادة المستوردين أو الموردين، والتي في بعض الأحيان يصعب تتبعها، خصوصا مع الضلال وغياب الشفافية عن الشركات المتعاقدة من الباطن في مراحل التصنيع والتوريد.
هذا بالإضافة إلى اضطرابات الملاحة البحرية التي تشهدها الساحة الدولية نتيجة تلك الأزمات المتصاعدة وانعكاساتها اللوجستية من فقدان التأمين الشامل من وصول الشحنات العسكرية في وقتها وحجمها.
لذا، تظهر أهمية تأمين الصناعات الدفاعية الأساسية المحلية والإقليمية، من خلال تفعيل دور العديد من المنظمات الإقليمية الأمنية المعنية بتأمين الأسلحة الدفاعية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي الإقليمي، والاستفادة المثلى من الوضع الراهن على المستوى الاقتصادي الدولي الذي سيشهد رغم التذبذبات الأمنية العالمية نشاطا متزايدا نتيجة قرار الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة والذي ستنعكس ثماره بصورة كبيرة على اتحاد المصارف المركزية الدولية المرتبطة عملتها بالدولار ما يتيح فرصا للاقتراض وإعادة الجدولة سواء للأفراد أو الدول لاسيما الدول النامية، ما يخلق مناخا جاذبا لتوجيه الاستثمار المحلي بشراكة مع القطاعين الخاص والعام في الاستثمار بالبنية التحتية الدفاعية من تصنيع الذخائر والمعدات العسكرية الأساسية، وبرامج أمن المعلومات التقنية والتكنولوجية الحربية المتطورة، ولاسيما أبحاث علوم الفضاء العسكرية لتأهيل كوادر احترافيه لرصد الاختراقات الأمنية السيبرانية والتصنيعية لتعزيز تطور المنظومة الدفاعية والأمنية باستمرار.


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