حزب الله يستهدف تحركات قوات الاحتلال عبر بلدات حدودية لبنانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله
اللبناني، ليل الاثنين - الثلاثاء، أنه استهدف تحركات القوات الإسرائيلية عبر
بلدات حدودية لبنانية.
وقال الحزب، في
بيان، إنه استهدف تحركات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في البساتين المقابلة لبلدتي
العديسة وكفركلا بالأسلحة المناسبة، مشيرا إلى تحقيق إصابات مؤكدة.
وأضاف في بيان
لاحق، أنه استهدف قوة لجنود الاحتلال الإسرائيلي عند بوابة مستوطنة شتولا
بالقذائف المدفعية، مشيرا إلى تحقيق إصابة مباشرة.
وكانت قناة
"المملكة" أفادت في وقت سابق الاثنين، بأنه تم رصد تحركات غير اعتيادية
على طول الحدود اللبنانية مع شمال فلسطين المحتلة.
وأضافت أن
الآليات الإسرائيلية لم تبدأ حتى الآن التوغل بريا في لبنان.
وأشارت إلى أن
قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بلدات عدة على حدود لبنان، ودمرت منازل عديدة،
إضافة إلى إلقاء قنابل مضيئة على بلدات حدودية.
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