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حزب الله يستهدف تحركات قوات الاحتلال عبر بلدات حدودية لبنانية

9/30/2024 11:35:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله اللبناني، ليل الاثنين - الثلاثاء، أنه استهدف تحركات القوات الإسرائيلية عبر بلدات حدودية لبنانية.
وقال الحزب، في بيان، إنه استهدف تحركات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في البساتين المقابلة لبلدتي‏ العديسة وكفركلا بالأسلحة ‏المناسبة، مشيرا إلى تحقيق إصابات مؤكدة.‏

وأضاف في بيان لاحق، أنه استهدف قوة لجنود الاحتلال الإسرائيلي ‏عند بوابة مستوطنة شتولا بالقذائف المدفعية، مشيرا إلى تحقيق إصابة مباشرة.‏

وكانت قناة "المملكة" أفادت في وقت سابق الاثنين، بأنه تم رصد تحركات غير اعتيادية على طول الحدود اللبنانية مع شمال فلسطين المحتلة.

وأضافت أن الآليات الإسرائيلية لم تبدأ حتى الآن التوغل بريا في لبنان.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بلدات عدة على حدود لبنان، ودمرت منازل عديدة، إضافة إلى إلقاء قنابل مضيئة على بلدات حدودية.

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