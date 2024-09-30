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إعلام سوري: القصف الإسرائيلي استهدف اغتيال شخصيات في دمشق

9/30/2024 11:34:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام سورية بتجدد الانفجارات الليلة في دمشق للمرة الرابعة.
وأشارت إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف اغتيال شخصيات عدة في العاصمة دمشق.

وأعلنت وسائل إعلام سورية في وقت سابق الليلة، سقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الفيلات في دمشق.

وتحدثت عن حريق في محيط منطقة المزة إثر غارة إسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن الدفاعات الجوية اعترضت "أهدافا معادية" في محيط العاصمة السورية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية في وقت لاحق، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين جراء القصف الإسرائيلي على حي المزة في دمشق.

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