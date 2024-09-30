إعلام سوري: القصف الإسرائيلي استهدف اغتيال شخصيات في دمشق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وسائل
إعلام سورية بتجدد الانفجارات الليلة في دمشق للمرة الرابعة.
وأشارت إلى أن
القصف الإسرائيلي استهدف اغتيال شخصيات عدة في العاصمة دمشق.
وأعلنت وسائل
إعلام سورية في وقت سابق الليلة، سقوط قتلى وجرحى في قصف
إسرائيلي استهدف منطقة
الفيلات في دمشق.
وتحدثت عن حريق
في محيط منطقة المزة إثر غارة إسرائيلية.
وقالت وسائل
إعلام رسمية إن الدفاعات الجوية اعترضت "أهدافا معادية" في محيط العاصمة
السورية.
وأفادت وكالة
الأنباء السورية في وقت لاحق، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين جراء القصف الإسرائيلي على حي المزة
في دمشق.
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