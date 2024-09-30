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هجوم بالصواريخ يستهدف قوات أميركية في بغداد

9/30/2024 11:34:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مصدران عسكريان في تصريحات صحفية إن قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية قرب مطار بغداد الدولي استُهدفت فجر الثلاثاء بصاروخي كاتيوشا على الأقل.
وأضاف المصدران أن الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخين.

وتابعا أن تحقيقا أوليا أظهر إطلاق 3 صواريخ أحدها سقط قرب مبان تستخدمها قوات مكافحة الإرهاب العراقية، ما تسبب بأضرار ونشوب حريق في بعض المركبات دون وقوع إصابات.

وكانت منشأة دبلوماسية أميركية في بغداد تعرضت لهجوم في 11 أيلول/ سبتمبر الحالي لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

يذكر أن العراق حليف لكل من الولايات المتحدة وإيران اللتين يطغى العداء على علاقاتهما منذ عقود.

ويستضيف العراق 2500 جندي أميركي ولديه أيضا فصائل مسلحة مدعومة من إيران.

وشنت جماعات مسلحة عراقية متحالفة مع إيران هجمات متكررة على القوات الأميركية في الشرق الأوسط منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة قبل نحو عام. (الجزيرة نت)

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