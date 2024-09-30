هجوم بالصواريخ يستهدف قوات أميركية في بغداد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مصدران
عسكريان في تصريحات صحفية إن قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية قرب مطار بغداد
الدولي استُهدفت فجر الثلاثاء بصاروخي كاتيوشا على الأقل.
وأضاف المصدران أن
الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخين.
وتابعا أن
تحقيقا أوليا أظهر إطلاق 3 صواريخ
أحدها سقط قرب مبان تستخدمها قوات مكافحة
الإرهاب العراقية، ما تسبب بأضرار ونشوب حريق في بعض المركبات دون وقوع إصابات.
وكانت منشأة
دبلوماسية أميركية في بغداد تعرضت لهجوم في 11 أيلول/ سبتمبر الحالي
لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
يذكر أن العراق
حليف لكل من الولايات المتحدة وإيران اللتين يطغى العداء على علاقاتهما منذ عقود.
ويستضيف العراق
2500 جندي أميركي ولديه أيضا فصائل مسلحة مدعومة من إيران.
وشنت جماعات
مسلحة عراقية متحالفة مع إيران هجمات متكررة على القوات الأميركية في الشرق الأوسط
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة قبل نحو عام. (الجزيرة نت)
MENAFN30092024000072011014ID1108732478
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.