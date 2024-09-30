عشرات القذائف من لبنان صوب جيش الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت القناة 12
العبرية أن نحو 10 قذائف صاروخية أطلقت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة في مسغاف
عام شمالي فلسطين المحتلة.
ودوت في وقت
سابق صفارات الإنذار في مسغاف عام وسهل الحولة شمالي فلسطين المحتلة.
وقالت القناة 13 العبرية إن حزب الله أطلق
صواريخ عدة باتجاه الشريط الحدودي، حيث يتوقع احتشاد جنود إسرائيليين.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن حزب الله كثف من
هجماته الصاروخية على طول الحدود؛ لاعتقاده أن جيش الاحتلال يحاول اقتحام الحدود.
وأكدت صحيفة معاريف العبرية إطلاق 35 صاروخا من
لبنان على شمال فلسطين المحتلة خلال 40 دقيقة بعد منتصف الليل
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