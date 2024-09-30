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عشرات القذائف من لبنان صوب جيش الاحتلال

9/30/2024 11:34:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت القناة 12 العبرية أن نحو 10 قذائف صاروخية أطلقت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة في مسغاف عام شمالي فلسطين المحتلة.
ودوت في وقت سابق صفارات الإنذار في مسغاف عام وسهل الحولة شمالي فلسطين المحتلة.

وقالت القناة 13 العبرية إن حزب الله أطلق صواريخ عدة باتجاه الشريط الحدودي، حيث يتوقع احتشاد جنود إسرائيليين.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن حزب الله كثف من هجماته الصاروخية على طول الحدود؛ لاعتقاده أن جيش الاحتلال يحاول اقتحام الحدود.

وأكدت صحيفة معاريف العبرية إطلاق 35 صاروخا من لبنان على شمال فلسطين المحتلة خلال 40 دقيقة بعد منتصف الليل

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