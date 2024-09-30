التخيفي مساعدة للشؤون القانونية بالمالية - جريدة الوطن السعودية

التخيفي مساعدة للشؤون القانونية بالمالية - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/30/2024 11:31:21 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تلقت سارة بنت عبدالرحمن التخيفي التهاني والتبريكات، وذلك بعد صدور قرار تعيينها مساعدة للمدير العام للشؤون القانونية في وزارة المالية.
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