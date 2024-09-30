مؤشرات البطالة تقترب من تجاوز مستهدفات 2030

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت نسبة بطالة السعوديين أقل نسبة لها على الإطلاق واقتربت من المستهدف في 2030 والبالغ 7% بتسجيل 7.1% مما يعطي مؤشرات قوية لتحقيق المستهدف في الرؤية وتجاوزه قبل نهاية 2024.
وجاء الانخفاض المستمر في معدلات البطالة بين السعوديين مدفوعًا بشكل كبير بانخفاض البطالة بين الإناث الذي انخفض خلال 4 سنوات بنسبة 9.9% منخفضًا من 22.7% في الربع الثاني 2021 إلى 12.8% في الربع الثاني 2024، بينما انخفض إجمالي نسبة البطالة لذات الفترة من 11.8% إلى 7.1%، كما انخفضت نسبة البطالة بين الذكور من 6.4% و4% وبنسبة انخفاض بلغ 2.4% لذات الفترة.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء بأن معدلات بطالة السعوديين استمرت في الانخفاض السنوي ومنذ بدأ الإصلاحات الاقتصادية بشكل كبير مدفوعة برفع نسبة توظيف السعوديين في القطاع الخاص، وزيادة نسب التوطين، إضافة إلى الزيادة الكبيرة التي شهدها توظيف الإناث، الذي أدى لأكبر نسبة انخفاض تسجل في تاريخ المملكة حيث بلغ المتوسط السنوي لانخفاض البطالة بين النساء 3.3% سنويًا كما سجل متوسط الانخفاض الإجمالي السنوي لبطالة السعوديين 1.6% سنويًا منذ نهاية الربع الثاني 2021.
إجمالي البطالة بالمملكة
وسجل إجمالي البطالة في المملكة كذلك في الربع الثاني 2024 أقل نسبة له بعد أن بلغت النسبة 3.3% منخفضة من 6.3% في 2021 في حين بلغت 4.1% في الربع الثاني 2023 مسجلة انخفاضًا سريعًا في الربع الثاني من العام الحالي حيث يبلغ المتوسط السنوي للانخفاض في إجمالي البطالة في المملكة 1% ما يظهر النمو الكبير الذي يشهده التوظيف بدعم كبير من القطاع الخاص. المشاركة في القوى العاملة
وأظهرت نشرة سوق العمل ارتفاعًا قدره 0.2 لمعدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان في الربع الثاني من عام 2024 حيث بلغ 66.2% مرتفعًا نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024 البالغ 66.0% وبارتفاع قدره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثاني من العام السابق 2023.
كما أظهرت نتائج النشرة انخفاض طفيفًا قدره 0.6 نقطة مئوية لمعدَّل مشاركة إجمالي السعوديين في القوى العاملة في الربع الثاني من عام 2024 إذ بلغ 50.8% مقارنة بـ51.4% في الربع الأول من العام نفسه، وارتفاع قدره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثاني من العام الماضي 2023، في حين تجاوزت مصروفات الدعم المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية لتمكين السعوديين 1.65 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2024.
Asf:
نسبة بطالة السعوديين خلال 4 سنوات:
الربع الثاني 2021= 11.8%
الذكور= 6.4%
الإناث= 22.7%
الربع الثاني 2022= 10%= - 1.8%
الذكور= 4.9%= - 1.5%
الإناث= 19.5%= 3.2%
الربع الثاني 2023= 8.5% = - 1.5%
الذكور= 4.6%= - 0.3%
الإناث= 15.9%= 3.6%
الربع الثاني 2024= 7.1%= - 1.4%
الذكور= 4%= - 0.6%
الإناث=12.8%= 3.1%
نسبة الانخفاض خلال 4 سنوات= - 4.7%
الذكور= - 2.4%
الإناث= - 9.9%
التسلسل الزمني لإجمالي البطالة في المملكة منذ 2021:
الربع الثاني 2021= 6.3%
الربع الثالث 2021= 6.1%
الربع الرابع 2021= 6.3%
الربع الأول 2022= 5.4%
الربع الثاني 2022= 5.1%
الربع الثالث 2022= 4.9%
الربع الرابع 2022= 4.1%
الربع الأول 2023= 4.3%
الربع الثاني 2023= 4.1%
الربع الثالث 2023= 4.2%
الربع الرابع 2023= 3.4%
الربع الأول 2024= 3.5%
الربع الثاني 2024= 3.3%
نسبة انخفاض إجمالي البطالة في السعودية= - 3%
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