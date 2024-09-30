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مؤشرات البطالة تقترب من تجاوز مستهدفات 2030

9/30/2024 11:29:37 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت نسبة بطالة السعوديين أقل نسبة لها على الإطلاق واقتربت من المستهدف في 2030 والبالغ 7% بتسجيل 7.1% مما يعطي مؤشرات قوية لتحقيق المستهدف في الرؤية وتجاوزه قبل نهاية 2024.
وجاء الانخفاض المستمر في معدلات البطالة بين السعوديين مدفوعًا بشكل كبير بانخفاض البطالة بين الإناث الذي انخفض خلال 4 سنوات بنسبة 9.9% منخفضًا من 22.7% في الربع الثاني 2021 إلى 12.8% في الربع الثاني 2024، بينما انخفض إجمالي نسبة البطالة لذات الفترة من 11.8% إلى 7.1%، كما انخفضت نسبة البطالة بين الذكور من 6.4% و4% وبنسبة انخفاض بلغ 2.4% لذات الفترة.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء بأن معدلات بطالة السعوديين استمرت في الانخفاض السنوي ومنذ بدأ الإصلاحات الاقتصادية بشكل كبير مدفوعة برفع نسبة توظيف السعوديين في القطاع الخاص، وزيادة نسب التوطين، إضافة إلى الزيادة الكبيرة التي شهدها توظيف الإناث، الذي أدى لأكبر نسبة انخفاض تسجل في تاريخ المملكة حيث بلغ المتوسط السنوي لانخفاض البطالة بين النساء 3.3% سنويًا كما سجل متوسط الانخفاض الإجمالي السنوي لبطالة السعوديين 1.6% سنويًا منذ نهاية الربع الثاني 2021.
إجمالي البطالة بالمملكة
وسجل إجمالي البطالة في المملكة كذلك في الربع الثاني 2024 أقل نسبة له بعد أن بلغت النسبة 3.3% منخفضة من 6.3% في 2021 في حين بلغت 4.1% في الربع الثاني 2023 مسجلة انخفاضًا سريعًا في الربع الثاني من العام الحالي حيث يبلغ المتوسط السنوي للانخفاض في إجمالي البطالة في المملكة 1% ما يظهر النمو الكبير الذي يشهده التوظيف بدعم كبير من القطاع الخاص.
المشاركة في القوى العاملة
وأظهرت نشرة سوق العمل ارتفاعًا قدره 0.2 لمعدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان في الربع الثاني من عام 2024 حيث بلغ 66.2% مرتفعًا نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024 البالغ 66.0% وبارتفاع قدره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثاني من العام السابق 2023.
كما أظهرت نتائج النشرة انخفاض طفيفًا قدره 0.6 نقطة مئوية لمعدَّل مشاركة إجمالي السعوديين في القوى العاملة في الربع الثاني من عام 2024 إذ بلغ 50.8% مقارنة بـ51.4% في الربع الأول من العام نفسه، وارتفاع قدره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثاني من العام الماضي 2023، في حين تجاوزت مصروفات الدعم المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية لتمكين السعوديين 1.65 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2024.
Asf:
نسبة بطالة السعوديين خلال 4 سنوات:
الربع الثاني 2021= 11.8%
الذكور= 6.4%
الإناث= 22.7%
الربع الثاني 2022= 10%= - 1.8%
الذكور= 4.9%= - 1.5%
الإناث= 19.5%= 3.2%
الربع الثاني 2023= 8.5% = - 1.5%
الذكور= 4.6%= - 0.3%
الإناث= 15.9%= 3.6%
الربع الثاني 2024= 7.1%= - 1.4%
الذكور= 4%= - 0.6%
الإناث=12.8%= 3.1%
نسبة الانخفاض خلال 4 سنوات= - 4.7%
الذكور= - 2.4%
الإناث= - 9.9%
التسلسل الزمني لإجمالي البطالة في المملكة منذ 2021:
الربع الثاني 2021= 6.3%
الربع الثالث 2021= 6.1%
الربع الرابع 2021= 6.3%
الربع الأول 2022= 5.4%
الربع الثاني 2022= 5.1%
الربع الثالث 2022= 4.9%
الربع الرابع 2022= 4.1%
الربع الأول 2023= 4.3%
الربع الثاني 2023= 4.1%
الربع الثالث 2023= 4.2%
الربع الرابع 2023= 3.4%
الربع الأول 2024= 3.5%
الربع الثاني 2024= 3.3%
نسبة انخفاض إجمالي البطالة في السعودية= - 3%

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