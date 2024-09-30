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المواطن الصالح والمسؤولية الاجتماعية

9/30/2024 11:29:37 PM
(MENAFN- Al Watan) حينما انطلقت رؤية المملكة 2030 قبل عدة سنوات كانت تهدف بشكل رئيس إلى تنويع مصادر الدخل عن طريق انتقال الوطن والمواطنين من الاعتماد الكلي على النفط إلى خيارات وفرص أخرى تعزز الحياة الكريمة، وهي وخيارات متعددة، كل جهات وطننا الكبير غنية بها، من ثروات معدنية، أو صناعية، أو زراعية، أو فرص استثمار عالمية، أو استقطاب لرؤوس الأموال، أو استغلال للعمق الحضاري والثقافي والفني الذي تمتلكه مختلف المناطق والتنوع الإنساني والفكري الهائل بين المواطنين.
مع كل هذا التعدد والتنوع فيما يُمكن للإنسان أن يستخدمه لتنويع مصادر الدخل، وتغيير نمط الحياة إلا أن الرؤية وعرابها سمو ولي العهد محمد بن سلمان لم تغفل أهم المصادر التي يمكن أن يعول عليها بشكل مطلق، ويمكن الاستثمار بها دون حدود، والعناية بها دون تردد لأن الفائدة ستتحقق معها، والمنفعة ستعم، والمردود سيكون إيجابيا ومضاعفا، وهو رأس المال البشري، فالإنسان هو المستهدف الأول من كل ما تقوم به هذه الرؤية، وهو المخرج والمنتج النهائي الذي تراهن عليه وبه في كل تطلعاتها، وكل تحدياتها. ولن يكون هذا الإنسان سوى فرد من كل أسرة تنتشر في أرجاء هذه الأرض الغالية، وتهتم به، ويعنيها كل تقدم وتطور تعمل عليه قيادتها، ومجموع هؤلاء الأفراد مجتمع متكامل حيوي جعلت منه الرؤية أحد أهم محاورها إلى جانب الوطن الطموح والاقتصاد المُزهر.
وحتى يكون المجتمع حيويا بشكل نافع؛ ينبغي أن يكون مرتبطا ومتفاعلا مع عدد من الأسس والمعايير الهامة، فيكون مجتمعا آمناَ تسود به العدالة الاجتماعية والتشريعية التي ضمنتها الرؤية بتطبيق الأنظمة والقوانين، مجتمع متماسك من خلال القيم الإسلامية والوطنية السامية والأهداف الإنسانية النبيلة، مجتمع سعيد يملك الحق في الحصول على جودة حياة صحية وتعليمية وترفيهية مناسبة، مجتمع طموح له أهدافه العالية، وتطلعاته المنافسة عالميا، ومنجزاته الواعدة، مجتمع فخور بعمقه الحضاري، وثرائه المعرفي والثقافي، وجذوره الأصيلة. هذا المجتمع هو الذي سينهض بالاقتصاد ويجعله مزهرا، ويحقق واقعية وفاعلية العمل في كل توجهات الدولة، حيث إنه ثروة متجددة ومتنامية تضمن الاستدامة والوصول.
وكي لا يطغى الاهتمام بالاقتصاد والركض اللاهث خلف بناء الأسس المادية والشكلية فتفقد الإنسانية روح وجودها، تبنت السعودية الأسس الأخلاقية في جميع تعاملاتها منذ تأسيسها، وحرصت على الأعمال الخيرية والتطوعية وعرفت به دوليا ومحليا، خاصة وأن عمل الخير وتقديم المعونة ومنفعة الناس عمل إسلامي مهم، وقيمة عربية أصيلة يتمتع بها الشعب السعودي في طباعه النقية.
ولكي يكون هذا العمل الخيري ممنهجًا؛ لم تغفل قيادة الخير عن أن تجعل له أهمية خاصة في الرؤية التي نتخذها خطة طريق الآن لتحقيق مستهدفات، وصلنا لمعظمها بفضل الله، ومكنت القطاع الثالث (غير الربحي) من التحول نحو المؤسسية بتحديد مستهدفات مهمة يصل لها قبل 2030، كارتفاع مساهمته بنسبة 5 % من الناتج المحلي، ورفع نسبة المشروعات التنموية الاجتماعية إلى 33 %، ورفع عدد المتطوعين في مختلف القطاعات والمجالات إلى مليون متطوع.
وليتحقق ذلك ركزت الرؤية على تمكين المسؤولية الاجتماعية، وسمّت المواطن فيها بالمواطن المسؤول، يتحمل المسؤولية في حياته وعمله ومجتمعه، فإن قام الأفراد وما يمثلونه من كيانات بأدوار إيجابية مسؤولة تجاه مجتمعاتهم أصبحوا مساهمين في بناء أوطانهم وتعزيز اقتصاده، ببرامج تنموية واجتماعية وثقافية مؤثرة. وصنعت نماذج يحتذى بها للمسؤولية الاجتماعية وما تقدمه من مساهمات خيرية، وخدمات إنسانية كان أهمها ما أعلن عنه مؤخرا من إطلاق مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، ومؤسسة الرياض غير الربحية، وهما أنموذجان مثاليان في تبني إستراتيجيات تقوم على المسؤولية الاجتماعية ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي وزيادة عدد المؤسسات غير الربحية وعدد المتطوعين.
ما ستقدمه هاتان المؤسستان غير الربحيتين من بناء لمنظومة الريادة الاجتماعية، والتركيز على الأبحاث الاجتماعية، وتطوير البرامج والمبادرات التي تلبي الاحتياجات الاجتماعية، وترصد مسيرة وعمل الملك سلمان بشكل خاص في أعماله الخيرية، كل هذا وأكثر سيؤكد ضرورة أن تكون المسؤولية الاجتماعية أكثر من عمل أخلاقي وإنساني ديني نشأنا عليه، ونحرص على المبادرة في الانخراط به، بل أن يصبح نهجا إداريا تحرص عليه كل الكيانات تسهم به بفاعلية وتميز، وتصبح شريكا وطنيا في التنمية والاستدامة والعمل الخيري والمواطنة الصالحة.

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