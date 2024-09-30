بكين تخفف القواعد المفروضة على الأجانب لشراء المنازل

MENAFN - Al-Borsa News) خففت بكين القواعد المفروضة على مشتري المنازل من الأجانب، عقب خطوة مماثلة من ثلاث مدن كبرى صينية، في ظل مساعي الحكومة المركزية لاحتواء أزمة سوق العقارات في ثاني أكبر في العالم.

ووفقًا لبيان صادر عن لجنة الإسكان البلدية الإثنين، ستسمح العاصمة الصينية لغير المواطنين بشراء المنازل في المناطق السكنية الأساسية، حال دفعهم الحد الأدنى البالغ 3 سنوات من التأمين الاجتماعي أو ضريبة الشخصي، بدلاً من خمس سنوات.

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وتعمل أيضًا على خفض نسبة الحد الأدنى للدفعة الأولية لشراء أول منزل إلى 15%، و20% للمنزل الثاني، في حين ستوجه البنوك التجارية إلى خفض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري القائمة إلى مستويات قريبة من القروض الجديدة.

يأتي ذلك بعدما كشفت الصين عن أكبر حزمة لدعم سوق العقارات في أواخر سبتمبر، حيث خفضت تكاليف الاقتراض على ما يصل إلى 5.3 تريليون دولار من الرهن العقاري، وقلصت متطلبات الدفعة الأولى لشراء المنازل الثانية إلى أدنى مستوى على الإطلاق.

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