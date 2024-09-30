بكين تخفف القواعد المفروضة على الأجانب لشراء المنازل

(MENAFN
- Al-Borsa News) خففت بكين القواعد المفروضة على مشتري المنازل من الأجانب، عقب خطوة مماثلة من ثلاث مدن كبرى صينية، في ظل مساعي الحكومة المركزية لاحتواء أزمة سوق العقارات في ثاني أكبر اقتصاد
في العالم.
ووفقًا لبيان صادر عن لجنة الإسكان البلدية الإثنين، ستسمح العاصمة الصينية لغير المواطنين بشراء المنازل في المناطق السكنية الأساسية، حال دفعهم الحد الأدنى البالغ 3 سنوات من التأمين الاجتماعي أو ضريبة الدخل الشخصي، بدلاً من خمس سنوات.
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وتعمل أيضًا على خفض نسبة الحد الأدنى للدفعة الأولية لشراء أول منزل إلى 15%، و20% للمنزل الثاني، في حين ستوجه البنوك التجارية إلى خفض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري القائمة إلى مستويات قريبة من القروض الجديدة.
يأتي ذلك بعدما كشفت الصين عن أكبر حزمة لدعم سوق العقارات في أواخر سبتمبر، حيث خفضت تكاليف الاقتراض على ما يصل إلى 5.3 تريليون دولار من الرهن العقاري، وقلصت متطلبات الدفعة الأولى لشراء المنازل الثانية إلى أدنى مستوى على الإطلاق.
المصدر:
MENAFN30092024000202011048ID1108732441
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