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جريمة في الأمم المتحدة

9/30/2024 8:12:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) إذا‭ ‬أردنا‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬الهاوية‭ ‬السحيقة‭ ‬من‭ ‬الانحطاط‭ ‬السياسي‭ ‬والأخلاقي‭ ‬والقيمي‭ ‬التي‭ ‬انحدر‭ ‬إليها‭ ‬العالم‭ ‬اليوم،‭ ‬ما‭ ‬علينا‭ ‬سوى‭ ‬أن‭ ‬نتأمل‭ ‬هذا‭ ‬المشهد‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

أعني‭ ‬مشهد‭ ‬وقوف‭ ‬مجرم‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة‭ ‬نتنياهو‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬متحدثا‭ ‬وما‭ ‬قاله‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المنبر‭ ‬الأممي‭.‬

نتنياهو‭ ‬مجرم‭ ‬حرب‭ ‬وإبادة‭ ‬المفروض‭ ‬أن‭ ‬مكانه‭ ‬خلف‭ ‬القضبان‭ ‬ليحاكم‭ ‬على‭ ‬جرائمه‭. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقات‭ ‬مطولة‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ولهذا‭ ‬طلب‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬إصدار‭ ‬أمر‭ ‬قبض‭ ‬على‭ ‬نتنياهو‭ ‬ومحاكمته،‭ ‬وهو‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬عجزت‭ ‬المحكمة‭ ‬عن‭ ‬إعلانه‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬لأسباب‭ ‬الكل‭ ‬يعرفها‭.‬

وهذا‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬كل‭ ‬التقارير‭ ‬الدولية‭ ‬وتقارير‭ ‬كل‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والتقارير‭ ‬المستقلة‭ ‬عن‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬غزة‭. ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬التقارير‭ ‬توصلت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نتنياهو‭ ‬ارتكب‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬وإبادة‭ ‬بحسب‭ ‬كل‭ ‬المعايير‭ ‬القانونية‭ ‬الدولية‭.‬

هذا‭ ‬المجرم‭ ‬وقف‭ ‬متحدثا‭ ‬على‭ ‬منبر‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأم‭ ‬المتحدة،‭ ‬فماذا‭ ‬قال؟‭.‬

وقف‭ ‬نتنياهو‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭ ‬متفاخرا‭ ‬بجرائمه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭.. ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وفي‭ ‬لبنان‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬مكان‭. ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬إنه‭ ‬اعتبر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬هي‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬‮«‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬النفس‮»‬‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬دفاع‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الحضارة‭ ‬الإنسانية‮»‬‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬‮«‬الأعداء‭ ‬المتوحشين‮»‬‭. ‬الفلسطينيون‭ ‬الأبرياء‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬نتنياهو‭ ‬أرضهم‭ ‬ويبيدهم‭ ‬جماعيا‭ ‬أعداء‭ ‬متوحشون‭. ‬كل‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬الذين‭ ‬يعتدي‭ ‬عليهم‭ ‬أعداء‭ ‬متوحشون‭.. ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬تجسد‭ ‬الحضارة‭ ‬الإنسانية‭. ‬منتهى‭ ‬الاحتقار‭ ‬لأي‭ ‬قيمة‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البشرية‭.‬

ومن‭ ‬على‭ ‬منبر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬هدد‭ ‬نتنياهو‭ ‬بأنه‭ ‬سيفعل‭ ‬ما‭ ‬يشاء‭ ‬وأنه‭ ‬سيهاجم‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬وأي‭ ‬مكان‭.‬

نتنياهو‭ ‬يقول‭ ‬للعالم‭ ‬بعبارة‭ ‬أخرى‭ ‬بمنتهى‭ ‬الصراحة‭ ‬والوضوح‭ ‬إنه‭ ‬سيدوس‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬بالأقدام‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬يشاء،‭ ‬ولن‭ ‬يضع‭ ‬أي‭ ‬اعتبار‭ ‬لأي‭ ‬قيمة‭ ‬إنسانية‭.‬

ولم‭ ‬يكتف‭ ‬نتنياهو‭ ‬بهذا،‭ ‬بل،‭ ‬ومن‭ ‬على‭ ‬منبر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬لن‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬سب‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬وكل‭ ‬المنظمات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬ووصفها‭ ‬بأبشع‭ ‬الصفات‭.‬

قال‭ ‬إن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أصبحت‭ ‬‮«‬مهزلة‭ ‬مثيرة‭ ‬للازدراء‮»‬،‭ ‬واتهمها‭ ‬هي‭ ‬والمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬بأنها‭ ‬أصبحت‭ ‬مستنقعا‭ ‬لمعاداة‭ ‬السامية‭. ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬لأن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظماتها‭ ‬الدولية‭ ‬تجرأت‭ ‬وأدانت‭ ‬إبادة‭ ‬شعب‭ ‬بأسره‭.‬

أن‭ ‬يسمح‭ ‬العالم‭ ‬لهذا‭ ‬المجرم‭ ‬بأن‭ ‬يقف‭ ‬على‭ ‬منبر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاتها‭ ‬جريمة‭. ‬جريمة‭ ‬بحق‭ ‬البشرية‭ ‬وحق‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وحق‭ ‬أي‭ ‬قيمة‭ ‬إنسانية‭.‬

الأزمة‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬فهذه‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تحمي‭ ‬العالم‭ ‬وتحاسب‭ ‬مرتكبي‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة‭ ‬مشلولة‭ ‬وعاجزة،‭ ‬وأي‭ ‬قرار‭ ‬تتخذه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬له‭ ‬قيمة‭ ‬ولا‭ ‬وزن‭.‬

الأزمة‭ ‬أن‭ ‬القوى‭ ‬الغربية‭ ‬الكبرى‭ ‬المهيمنة‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تشل‭ ‬عمل‭ ‬المنظمة،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تحمي‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وتشارك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جرائمه‭ ‬وتحميه‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬حساب‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬لردعه‭.‬

لهذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬صدفة‭ ‬أن‭ ‬أغلب‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬كلماتها‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬أجمعت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المطلب‭ ‬الأساسي‭ ‬هو‭ ‬إصلاح‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬هذا‭ ‬الإصلاح‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬المنظمة‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية‭ ‬ومعبرة‭ ‬حقا‭ ‬عن‭ ‬إرادة‭ ‬الشعوب‭ ‬ولديها‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬ردع‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وفي‭ ‬كل‭ ‬الأحوال،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬سيبقى‭ ‬وقوف‭ ‬نتنياهو‭ ‬على‭ ‬منبر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وما‭ ‬قاله‭ ‬أكبر‭ ‬تجسيد‭ ‬لما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬انحطاط‭ ‬ومن‭ ‬عجز‭ ‬مطلق‭. ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬هو‭ ‬اليوم‭ ‬رهينة‭ ‬بيد‭ ‬الإجرام‭ ‬الغربي‭ ‬الصهيوني‭.‬

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