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((الخليجية)) تنال اعتماد الجودة العالمي من وكالة ضمان جودة التعليم العالي

9/30/2024 8:12:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬البروفيسور‭ ‬مهنَّد‭ ‬المشهداني،‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجيَّة،‭ ‬حصول‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬الجودة‭ ‬العالميّ‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬ضمان‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬التَّعليم‭ ‬العالي‭ (‬ QAA ‭) ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬استيفائها‭ ‬كافَّة‭ ‬المعايير‭ ‬الأكاديميَّة‭ ‬لمتطلَّبات‭ ‬الجودة‭ ‬والاعتماد‭ ‬واستيفاء‭ ‬المعايير‭ ‬العشرة‭ ‬للمعايير‭ ‬الأوروبِّيَّة‭ ‬العامَّة‭ (‬ ESG ‭)‬،‭ ‬تحت‭ ‬مراجعة‭ ‬الجودة‭ ‬الدَّوليَّة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التَّطوير‭ ‬المستمرِّ‭ ‬للعمليَّة‭ ‬التَّعليميَّة‭ ‬بكلِّيَّات‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬تعليم‭ ‬عالٍ‭ ‬عالمي‭ ‬رصين‭.‬

أجرت‭ ‬هيئة‭ ‬ضمان‭ ‬الجودة‭ ‬الدَّوليَّة‭ ‬مراجعةً‭ ‬شاملةً‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجيَّة‭ ‬مدة‭ ‬تقرب‭ ‬عاما‭ ‬ونصف‭ ‬العام‭ ‬تخللها‭ ‬3‭ ‬مراحل‭ ‬من‭ ‬التقديم‭ ‬والمراجعة‭ ‬والزيارات،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬اخر‭ ‬زيارة‭ ‬لهيئة‭ ‬ضمان‭ ‬الجودة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬9‭ ‬و11‭ ‬يوليو‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬فريق‭ ‬المراجعة‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة،‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬والعمداء،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقييم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطُّلَّاب‭ ‬والخرِّيجين‭ ‬وأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التَّدريس‭ ‬وموظَّفي‭ ‬قسم‭ ‬ضمان‭ ‬الجودة‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬الجامعة‭ ‬والاطلاع‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬التفاصيل‭ ‬العلمية‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المراجعة‭ ‬الدَّوليَّة‭ ‬كتقدير‭ ‬لجودة‭ ‬التَّعليم‭ ‬المقدَّم‭ ‬في‭ ‬الجامعة،‭ ‬حيث‭ ‬نجحت‭ ‬الخليجيَّة‭ ‬في‭ ‬استيفاء‭ ‬جميع‭ ‬المتطلَّبات‭ ‬اللَّازمة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬من‭ ‬الهيئة،‭ ‬ما‭ ‬يعزِّز‭ ‬سمعتها‭ ‬كجامعة‭ ‬معترف‭ ‬بها‭ ‬دوليًّا‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين

وأكَّد‭ ‬المشهداني‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬له،‭ ‬قائلاً‭: ‬إنَّ‭ ‬الجامعة‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬معايير‭ ‬ومتطلَّبات‭ ‬الجودة‭ ‬القياسيَّة‭ ‬طبقًا‭ ‬للمواصفات‭ ‬الدَّوليَّة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬كلِّيَّاتها‭ ‬وإداراتها‭ ‬ومراكزها،‭ ‬وتوفير‭ ‬كافَّة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والإمكانات‭ ‬اللَّازمة‭ ‬لدعمها‭.‬

وأعرب‭ ‬المشهداني‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬مؤكِّدًا‭ ‬أنَّ‭ ‬الجامعة‭ ‬تركِّز‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تعليم‭ ‬عالي‭ ‬الجودة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬تعليميَّة‭ ‬متعدِّدة‭ ‬الثَّقافات،‭ ‬ودعم‭ ‬الطَّلبة‭ ‬والخرِّيجين‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬الشَّخصيَّة‭ ‬والمهنيَّة،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجيَّة‭ ‬تلتزم‭ ‬بتطوير‭ ‬برامجها‭ ‬الأكاديميَّة‭ ‬والبحثيَّة‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬احتياجات‭ ‬السُّوق‭ ‬الاقتصاديَّة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬المهارات‭ ‬الرَّقميَّة‭ ‬والابتكار‭ ‬بين‭ ‬الطَّلبة،‭ ‬مع‭ ‬تحليل‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ - ‬بشكل‭ ‬مستمرّ‭ - ‬لتحديد‭ ‬الأولويات‭ ‬المستقبليَّة‭ ‬المطلوبة‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلِّيِّ‭ ‬والإقليمي‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السِّياق،‭ ‬أثنت‭ ‬هيئة‭ ‬ضمان‭ ‬الجودة‭ ‬ QAA ‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجيَّة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مقابلات‭ ‬متابعة‭ ‬مع‭ ‬الطُّلَّاب‭ ‬بهدف‭ ‬تقييم‭ ‬أدائهم‭ ‬الأكاديميِّ‭ ‬وتقديم‭ ‬ملاحظات‭ ‬بنَّاءة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬مستواهم،‭ ‬كما‭ ‬أشادت‭ ‬بمشاركة‭ ‬المتخصِّصين‭ ‬في‭ ‬عمليَّة‭ ‬مراجعة‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديميَّة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجلس‭ ‬الاستشارات‭ ‬الأكاديميَّة،‭ ‬ممَّا‭ ‬يعزِّز‭ ‬جودة‭ ‬التَّعليم‭ ‬وربط‭ ‬المناهج‭ ‬باحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وقالت‭ ‬الدُّكتورة‭ ‬رومبا‭ ‬روي‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجيَّة‭: ‬إنَّ‭ ‬حصول‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬الجودة‭ ‬العالميِّ‭ ‬جاء‭ ‬تكليلاً‭ ‬للدَّعم‭ ‬الكبير‭ ‬والمتواصل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬الجامعة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬كافَّة‭ ‬منسوبي‭ ‬الكلِّيَّة‭.‬

وأضافت‭ ‬رويًّا،‭ ‬أنَّ‭ ‬تحقيق‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجيَّة‭ ‬لاعتماد‭ ‬الجودة‭ ‬يعكس‭ ‬التزامها‭ ‬بالاستدامة‭ ‬التَّعليميَّة‭ ‬والتَّنمويَّة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭ ‬وترتكز‭ ‬هذه‭ ‬الرُّؤية‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬الاستدامة،‭ ‬والتَّنافسيَّة،‭ ‬والعدالة،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬التَّعليم‭ ‬وإعداد‭ ‬أجيال‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬تحدِّيات‭ ‬المستقبل‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حصول‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاعتماد،‭ ‬فإنَّها‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬تعليميَّة‭ ‬متطوِّرة‭ ‬تعزِّز‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬الشَّباب‭ ‬البحرينيِّ،‭ ‬وتساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التَّنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطنيِّ‭ ‬والدَّوليِّ‭.‬

وتتميزَ‭ ‬الجامعةُ‭ ‬الخليجيةُ‭ ‬بتوفيرِ‭ ‬مجموعةٍ‭ ‬متنوعةٍ‭ ‬منْ‭ ‬الكلياتِ‭ ‬المرموقةِ‭ ‬التي‭ ‬تقدمَ‭ ‬برامجَ‭ ‬أكاديميةً‭ ‬عاليةً‭ ‬الجودةِ،‭ ‬منْ‭ ‬بينها‭ ‬كليةُ‭ ‬القانونِ،‭ ‬التي‭ ‬توفرُ‭ ‬بيئةً‭ ‬تعليميةً‭ ‬متميزةً‭ ‬لدراسةِ‭ ‬القوانينِ‭ ‬المحليةِ‭ ‬والدوليةِ،‭ ‬وكليةُ‭ ‬الهندسةِ،‭ ‬التي‭ ‬تقدمَ‭ ‬برامجَ‭ ‬هندسيةً‭ ‬متنوعةً،‭ ‬مثل‭ ‬هندسةِ‭ ‬التصميمِ‭ ‬الداخليِ‭ ‬وهندسةُ‭ ‬الكهرباءِ‭ ‬والإلكترونياتِ‭ ‬والهندسةِ‭ ‬الميكانيكيةِ،‭ ‬كما‭ ‬تضمُ‭ ‬الجامعةُ‭ ‬كليةَ‭ ‬الاتصالِ‭ ‬وتقنياتِ‭ ‬الإعلامِ،‭ ‬التي‭ ‬تقدمَ‭ ‬برامجَ‭ ‬متطورةً‭ ‬في‭ ‬الإعلامِ‭ ‬الرقميِ‭ ‬والعلاقاتِ‭ ‬العامةِ،‭ ‬وكليةُ‭ ‬العلومِ‭ ‬الإداريةِ‭ ‬والماليةِ،‭ ‬التي‭ ‬تقدمَ‭ ‬برامجَ‭ ‬في‭ ‬إدارةِ‭ ‬المواردِ‭ ‬البشريةِ‭ ‬والمحاسبةِ‭ ‬والماليةِ‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬المؤسسي‭ ‬وجميع‭ ‬برامجها‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬وعلى‭ ‬شهادة‭ ‬عضوية‭ ‬‮«‬ IET ‭ ‬ Associate ‭ ‬ Membership ‮»‬‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬الهندسة‭ ‬والتقنية‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬

‮«‬ The ‭ ‬ Institution ‭ ‬ of ‭ ‬ Engineeringand ‭ ‬ Technology ‮»‬‭ ‬وعضوية‭ ‬رابطة‭ ‬كليات‭ ‬الصحافة‭ ‬والإعلام‭ ‬الجماهيري‭ (‬ ASJMC ‭)‬،‭ ‬والاعتماد‭ ‬الدُّوَليّ‭ ‬المهني‭ ‬من‭ ‬المعهد‭ ‬الملكي‭ ‬البريطاني‭ ‬للعلاقات‭ ‬العامة‭ (‬ CIPR ‭) ‬ليكون‭ ‬بذلك‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬ثاني‭ ‬برنامج‭ ‬أكاديمي‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاعتماد،‭ ‬كذلك‭ ‬حصلت‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬عضوية‭ ‬ AASCB ‭ ‬الدولية،‭ ‬واعتمادية‭ ‬جمعية‭ ‬المحاسبين‭ ‬القانونيين‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬ ACCA ‭. ‬

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