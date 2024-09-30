((الخليجية)) تنال اعتماد الجودة العالمي من وكالة ضمان جودة التعليم العالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن البروفيسور مهنَّد المشهداني، رئيس الجامعة الخليجيَّة، حصول الجامعة على اعتماد الجودة العالميّ من وكالة ضمان الجودة في التَّعليم العالي (
QAA ) من المملكة المتحدة، جاء نتيجة استيفائها كافَّة المعايير الأكاديميَّة لمتطلَّبات الجودة والاعتماد واستيفاء المعايير العشرة للمعايير الأوروبِّيَّة العامَّة (
ESG )، تحت مراجعة الجودة الدَّوليَّة، وذلك في إطار التَّطوير المستمرِّ للعمليَّة التَّعليميَّة بكلِّيَّات الجامعة الخليجية من أجل تقديم تعليم عالٍ عالمي رصين.
أجرت هيئة ضمان الجودة الدَّوليَّة مراجعةً شاملةً في الجامعة الخليجيَّة مدة تقرب عاما ونصف العام تخللها 3 مراحل من التقديم والمراجعة والزيارات، حيث كانت اخر زيارة لهيئة ضمان الجودة الدولية في الفترة ما بين 9 و11 يوليو 2024، حيث التقى فريق المراجعة رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة والعمداء، إلى جانب تقييم عدد من الطُّلَّاب والخرِّيجين وأعضاء هيئة التَّدريس وموظَّفي قسم ضمان الجودة وكافة منتسبي الجامعة والاطلاع عن كثب على كل التفاصيل العلمية. وتأتي هذه المراجعة الدَّوليَّة كتقدير لجودة التَّعليم المقدَّم في الجامعة، حيث نجحت الخليجيَّة في استيفاء جميع المتطلَّبات اللَّازمة للحصول على الاعتماد من الهيئة، ما يعزِّز سمعتها كجامعة معترف بها دوليًّا خارج مملكة البحرين
وأكَّد المشهداني في تصريح له، قائلاً: إنَّ الجامعة تحرص على تطبيق معايير ومتطلَّبات الجودة القياسيَّة طبقًا للمواصفات الدَّوليَّة في جميع كلِّيَّاتها وإداراتها ومراكزها، وتوفير كافَّة الاحتياجات والإمكانات اللَّازمة لدعمها.
وأعرب المشهداني عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكِّدًا أنَّ الجامعة تركِّز على تقديم تعليم عالي الجودة، وتعزيز بيئة تعليميَّة متعدِّدة الثَّقافات، ودعم الطَّلبة والخرِّيجين لتحقيق أهدافهم الشَّخصيَّة والمهنيَّة، كما أشار إلى أنَّ الجامعة الخليجيَّة تلتزم بتطوير برامجها الأكاديميَّة والبحثيَّة بما يواكب احتياجات السُّوق الاقتصاديَّة، من خلال تعزيز المهارات الرَّقميَّة والابتكار بين الطَّلبة، مع تحليل سوق العمل - بشكل مستمرّ - لتحديد الأولويات المستقبليَّة المطلوبة وتلبية احتياجات المجتمع المحلِّيِّ والإقليمي.
وفي هذا السِّياق، أثنت هيئة ضمان الجودة QAA على جهود الجامعة الخليجيَّة في تنفيذ مقابلات متابعة مع الطُّلَّاب بهدف تقييم أدائهم الأكاديميِّ وتقديم ملاحظات بنَّاءة تسهم في تحسين مستواهم، كما أشادت بمشاركة المتخصِّصين في عمليَّة مراجعة البرامج الأكاديميَّة من خلال مجلس الاستشارات الأكاديميَّة، ممَّا يعزِّز جودة التَّعليم وربط المناهج باحتياجات سوق العمل.
وقالت الدُّكتورة رومبا روي رئيسة قسم الجودة في الجامعة الخليجيَّة: إنَّ حصول الجامعة على اعتماد الجودة العالميِّ جاء تكليلاً للدَّعم الكبير والمتواصل من قبل إدارة الجامعة، بالإضافة الى الجهود المبذولة من كافَّة منسوبي الكلِّيَّة.
وأضافت رويًّا، أنَّ تحقيق الجامعة الخليجيَّة لاعتماد الجودة يعكس التزامها بالاستدامة التَّعليميَّة والتَّنمويَّة، بما يتماشى مع رؤية البحرين 2030 وترتكز هذه الرُّؤية على مبادئ الاستدامة، والتَّنافسيَّة، والعدالة، وتهدف إلى تعزيز جودة التَّعليم وإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحدِّيات المستقبل. من خلال حصول الجامعة على هذا الاعتماد، فإنَّها تسهم في بناء منظومة تعليميَّة متطوِّرة تعزِّز من قدرات الشَّباب البحرينيِّ، وتساهم في تحقيق أهداف التَّنمية المستدامة على المستوى الوطنيِّ والدَّوليِّ.
وتتميزَ الجامعةُ الخليجيةُ بتوفيرِ مجموعةٍ متنوعةٍ منْ الكلياتِ المرموقةِ التي تقدمَ برامجَ أكاديميةً عاليةً الجودةِ، منْ بينها كليةُ القانونِ، التي توفرُ بيئةً تعليميةً متميزةً لدراسةِ القوانينِ المحليةِ والدوليةِ، وكليةُ الهندسةِ، التي تقدمَ برامجَ هندسيةً متنوعةً، مثل هندسةِ التصميمِ الداخليِ وهندسةُ الكهرباءِ والإلكترونياتِ والهندسةِ الميكانيكيةِ، كما تضمُ الجامعةُ كليةَ الاتصالِ وتقنياتِ الإعلامِ، التي تقدمَ برامجَ متطورةً في الإعلامِ الرقميِ والعلاقاتِ العامةِ، وكليةُ العلومِ الإداريةِ والماليةِ، التي تقدمَ برامجَ في إدارةِ المواردِ البشريةِ والمحاسبةِ والماليةِ.
والجدير بالذكر أن الجامعة حاصلة على الاعتماد المؤسسي وجميع برامجها حاصلة على الثقة من هيئة جودة التعليم والتدريب، وعلى شهادة عضوية « IET Associate Membership » من مؤسسة الهندسة والتقنية بالمملكة المتحدة
« The Institution of Engineeringand Technology » وعضوية رابطة كليات الصحافة والإعلام الجماهيري ( ASJMC )، والاعتماد الدُّوَليّ المهني من المعهد الملكي البريطاني للعلاقات العامة ( CIPR ) ليكون بذلك الإعلام في الجامعة الخليجية ثاني برنامج أكاديمي خارج المملكة المتحدة يحصل على هذا الاعتماد، كذلك حصلت الجامعة على عضوية AASCB الدولية، واعتمادية جمعية المحاسبين القانونيين في بريطانيا ACCA .
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