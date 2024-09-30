«دبي بودفِست 2024» يجمع نخبة صناع المحتوى الصوتي العرب لبحث مستجدات البودكاست وآفاق ازدهاره

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، نظم نادي دبي للصحافة أمس الدورة الرابعة من ((دبي بودفِست))، الحدث الأول من نوعه في المنطقة، وأكبر تجمع للبودكاسترز وصناع المحتوى الصوتي العرب، لمناقشة مستقبل البودكاست العربي، والتأسيس لمرحلة جديدة من تطوره في ضوء مستجدات التقنيات والأدوات المستخدمة في صناعة المحتوى، وتسليط الضوء على التجارب الملهمة واكتشاف وتشجيع الكفاءات المبدعة في هذا المجال.

دور رائد

وأكدت منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيس نادي دبي للصحافة، أن الحدث يواصل في دورته الرابعة هدفه المتمثل في رسم صورة واضحة لواقع ومستقبل قطاع إعلامي سرعان ما نجح في أن يفسح لنفسه مساحة معتبرة على خريطة الإعلام العربي، التي وصفتها بأنها آخذة في التمدد، بفضل ظهور العديد من التجارب الناجحة التي تمكنت من الاستحواذ على اهتمام ومتابعة قاعدة جماهيرية عريضة.

وقالت: ((نجح صناع المحتوى الصوتي في إكساب هذا الشكل الإعلامي الذي لم يعد جديداً مكانة جديرة بالتوقف عندها والنظر في المقومات التي أفضت إلى هذا النمو اللافت الذي نشهده للبودكاست في العالم العربي، وربما من أهم تلك المقومات نوعية المحتوى المقدم عبر مجموعة كبيرة من التجارب الناجحة والمتميزة التي نجحت في إقصاء شبهة ((السطحية)) بالاهتمام بموضوعات حيوية تلامس حياة المجتمع، ما أسهم في إكساب هذا الشكل الإعلامي قبولاً سريعاً ونمواً قوياً محققاً أصداء إيجابية كبيرة لدى المتلقي العربي.

ولا شك في أن البودكاست إضافة مهمة للمشهد الإعلامي العربي)). وأكدت منى المري أن مبادرة نادي دبي للصحافة لإطلاق ((دبي بودفِست))، قبل سنوات كأول حدث من نوعه والأكبر على مستوى المنطقة لصناع المحتوى الصوتي، تعكس مكانة دبي الريادية في مجال العمل الإعلامي العربي، وسعيها المستمر لتحفيز الإبداع والاحتفاء بالمبدعين في شتى المجالات الإعلامية، لافتة إلى أن الحدث يضم في هذه الدورة، كما هو الحال في دوراته السابقة، مجموعة من أبرز وأنجح التجارب العربية والمحلية في هذا المجال.

وقالت ((أسهمت صناعة المحتوى الصوتي في توسيع تنوع وسائل الإعلام وإمكانية الوصول إليها وكانت سبباً في تقديم تجربة أكثر تخصصية ومرونة وتركيزاً على المتلقي، حيث من المتوقع أن يستمر تأثيرها في الأفق الإعلامي مع مواصلة النمو، خاصة مع دمج التقنيات الجديدة، مثل الواقع المعزز، التي ستنقل الإعلام إلى مرحلة جديدة أكثر تفاعلية)).

حوار شامل

وأكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، القيمة الكبيرة لاجتماع هذه النخبة من صناع المحتوى الصوتي في دبي ضمن حوار شامل حول ما يمكن القيام به من أجل تعزيز مستقبل هذه الصناعة الإعلامية، التي أشارت إلى تناميها في العالم العربي أسوة بالنمو الذي تشهده على الصعيد العالمي.

وقالت خلال الكلمة الافتتاحية: إن صناعة البودكاست في المنطقة العربية أصبحت بلا شك جزءاً أساسياً من مستقبلها الإعلامي، وإن التجربة العربية خلال السنوات الماضية ناجحة وينتظرها مزيد من الازدهار، وقد أثبتت تلك التجربة أكثر من متغير، بدءاً من ظهور ثقافة البودكاست سواء المصور أو المسموع وانتشاره السريع في المنطقة العربية، ما أكد أن الوسائط الإعلامية لا تموت وإنما تتحول وتتجدد، بينما يتمثل المتغير الثاني في الانطباع العام حول انتشار الفيديوهات القصيرة وثقافة (الريلز) والمحتوى المصور، ومدته دقيقة أو دقيقتان، حيث كان هذا الاتجاه حتى وقت قريب من ضمن تطلعات المتلقي العربي، ولكن مع ظهور البودكاست انقلبت الاتجاهات وتغيرت رغبات الجمهور.

وأضافت: ((كل هذه المتغيرات نضعها اليوم تحت المجهر لدراسة الاتجاهات الإعلامية الحديثة، ومنها البودكاست على وجه التحديد))، مؤكدة حرص نادي دبي للصحافة على مواصلة جهوده لدعم إطلاق العديد من المنصات والمدونات الصوتية في دولة الإمارات والمنطقة العربية، تأكيداً على مكانة دبي كمركز رئيسي للتقنية والإبداع والابتكار، وترسيخاً لدورها الرائد ومكانتها المتنامية كوجهة أولى لتطوير الإعلام الرقمي في المنطقة.

وتشير الإحصاءات المنشورة على موقع ((ستاتيستا)) الإحصائي العالمي إلى أن صناعة البودكاست آخذة في النمو عالمياً، حيث من المتوقع أن يكون عدد المستمعين للمحتوى الصوتي حول العالم نصف مليار مستمع، مع توقع استمرار مؤشرات النمو في الارتفاع لهذا القطاع خلال السنوات المقبلة، كما يشير الموقع ذاته.

ويذكر الموقع أنه، بشكل عام، فقد نجحت المدونات الصوتية في ترسيخ مكانتها في المشهد الإعلامي وتطورت لتصبح جزءاً أساسياً من صناعة الإعلام في السنوات الأخيرة، وبفضل تنوع محتواها وسهولة استخدامها، أصبحت المدونات الصوتية مكوناً مهماً من مكونات الإعلام المعاصر، بينما تشير التوقعات إلى أن الأعداد المتنامية من مستمعي المحتوى الصوتي ستستمر في الازدياد مستقبلاً، خاصة إذا تمكنت الوسائط الإعلامية من الوصول إلى فئات جديدة في المجتمع.

جلسات متنوعة

واستعرض المشاركون في النسخة الرابعة من ((بودفِست دبي)) أوضاع ومستقبل المحتوى الصوتي العربي، وذلك بمشاركة العديد من أهم وأبرز صناع البودكاست وبحضور عدد من ممثلي مؤسسات إقليمية متخصصة في صناعة البودكاست والتدوين الصوتي وجمع من الإعلاميين والمهتمين بهذه الصناعة في المنطقة.

وشهد الحدث الأول من نوعه في المنطقة المعني بقطاع البودكاست ونظم دورته الرابعة نادي دبي للصحافة بمقره في وان سنترال - مركز دبي التجاري العالمي، على مدار يوم واحد، مناقشات معمقة تم خلالها فتح الباب لجميع المشاركين للإدلاء بأفكارهم وتصوراتهم حول واقع ومستقبل صناعة المحتوى الصوتي أو ((البودكاست)) في المنطقة العربية.

وأكد المشاركون في تلك الجلسات ضرورة الاهتمام بهذه الصناعة من خلال توفير التمويل اللازم لها ورصد المقومات اللازمة لتحفيز نمو المحتوى الصوتي وتوسيع نطاق متابعيه بما يسهم في النهوض بهذا الشكل الإعلامي الجديد، فضلاً عن ضرورة العمل على تعزيز الحضور العربي في مشهده العالمي من خلال محتوى رفيع الجودة وذي مردود إيجابي على المجتمعات العربية، وأهمية العمل على إيجاد مساحة أكبر لنمو هذه الصناعة في العالم العربي.

مستقبل البودكاست

واستضافت الجلسة الرئيسية لدبي بودفِست 2024، جيمس كريدلاند، رئيس تحرير موقع وبودكاست ((بود نيوز دوت كوم)) المتخصص في نشر الأخبار المعنية بصناعة المحتوى الصوتي الذي تأسس في العام 2017، وحملت الجلسة عنوان ((مستقبل البودكاست – توجهات إبداعية وتقنية ترسم مسار القطاع)).

وقدم كريدلاند خلال الجلسة عرضاً شاملاً تناول حال البودكاست على مدار عام مضى، وما آل إليه في الوقت الراهن، وقراءته لمستقبله في المرحلة المقبلة، في ضوء ظهور التقنيات الجديدة، ومن أهمها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحول البودكاست من الاعتماد فقط على المحتوى الصوتي إلى تضمين المحتوى المرئي، مقدماً أمثلة لهذا التحول من خلال تتبع عدد من المنصات الرقمية العالمية.

وقال المتحدث إن صناعة البودكاست مرت بعام وصفه بالصعب، مستشهداً ببعض الحالات التي أنهت فيها بعض المنصات تعاقداتها مع عدد كبير من العاملين فيها، بينما تم توجيه الاتهام للبعض الآخر بعدم تسديد المستحقات المالية لصناع المحتوى، فضلاً عن قيام شركة ((أبل)) بإجراء بعض التحديثات البسيطة على نظام تحميل المواد الإعلامية في نظام iOS17، لكنها أدت إلى بعض التعقيدات في عمليات التحميل عند محاولة الرجوع إلى محتوى أقدم على المنصة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في عدد عمليات التحميل للمحتوى على ((أبل)).

إلا أن كريدلاند رأى أن هذا الوضع لم يدم طويلاً مع بوادر مشجعة على تحول الأمور إلى الأفضل، مستشهداً بعدد من الأمثلة لمنصات عالمية كبرى تمكنت من تحقيق نمو مالي جيد، مشيراً إلى حقيقة أن المحتوى الصوتي المقدم عند الطلب (On demand) بات يتصدر المشهد متقدماً على المحتوى المقدم عبر أثير البث الحي.

واستعرض جيمس كريدلاند خلال الجلسة مجموعة من الإحصاءات التي تشير إلى مدى نمو صناعة المحتوى الصوتي، وقال: إن عدد منصات البودكاست على ((أبل بودكاستس)) وصل إلى نحو ((2,716,700)) بودكاست، مشيراً إلى أن تصنيفات البودكاست تتركز بصورة كبيرة في ما هو منها ((تعليمي))، وتأتي في المقدمة برصيد يزيد على 400 ألف بودكاست، ومن ثم ((المجتمعي والثقافي))، يليها من حيث الانتشار ((الاقتصادي)) و((الفني)).

وحول الأجهزة التي يتم الاعتماد عليها بصورة واسعة في استقبال المحتوى، قال كريدلاند إن انتشار البودكاست يعتمد بصورة أساسية على أجهزة الهاتف النقال التي تمثل نسبة 94 بالمئة من الأجهزة التي يتم من خلالها تلقي المحتوى الصوتي، ومن ثم جهاز الحاسوب بنسبة 4 بالمئة.

فن إخراج البودكاست

وشمل الحدث جلسة بعنوان ((فن إخراج البودكاست)) استضافت رامي إمام، المدير التنفيذي لشركة Think Big، وراشد بوهزاع، الشريك المؤسس لمنصة ((مساحة)) ومقدم بودكاست ((سطحي))، ونبال كرم، مؤسسة شركة ((بروكاست ميديا))، والمنتج والمخرج الإبداعي عبدالله المالكي، ومحمد العوضي، مخرج بودكاست ((ذا دايركشن))، وأدارت الجلسة آيتن زعربان، مقدمة بودكاست ((دردشة بدون فلتر)).

وتناولت الجلسة أهمية المحتوى الصوتي المقدم للمتلقي الذي يقود بدوره مخرج البودكاست إلى اختيار الوسائل والأدوات المناسبة لإخراجه من مؤثرات سمعية وبصرية تساعد القائمين على العمل إلى الوصول إلى أكبر شريحة من المتابعين. وقال المشاركون إن الصوت هو عنصر أساسي في عالم البودكاست رغم تطوره وميل البعض إلى المزج بين الصوت والصورة لتوسيع دائرة انتشار المحتوى، ما دفع أحياناً إلى رصد ميزانيات ضخمة لإنتاج حلقة واحدة، نظراً لما قد تكلفه من معدات وأدوات تسهم جميعها في جذب المتلقي. وعن دور المخرج في عالم البودكاست، أكد الحضور أن وجوده مرتبط بطبيعة المحتوى، وما قد يحتاجه من مؤثرات سمعية وبصرية عالية الجودة، ما يعني ضرورة وجود مخرج متمرس ومتمكن من التعامل مع الكاميرات والتقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة بشكل كبير في عالم الإنتاج الصوتي والمرئي.

وأفرد ((دبي بودفِست 2024)) جلسة لمناقشة تطور البودكاست في ضوء التطور التكنولوجي السريع وما أثمره من تقنيات بالغة التأثير، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وأدارت الجلسة لمى عثمان، مقدمة بودكاست ((ينيوكورن بالعربي))، وشارك فيها كل من: ستيفانو فلاحة، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة ((بوديو))، وكلاوديوس بولر، الرئيس التنفيذي للأعمال في ((نيكست برودكاست ميديا))، ولوكا علام، الشريك المؤسس في مجموعة ((موضوع)) ومقدم بودكاست ((ذا إنسايت تراك))، وإبراهيم جبري، مقدم بودكاست ((بيلو ذا فولد))، وتمارا زوبيتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة ((باروميتر)) العالمية.

وناقش المشاركون الكيفية التي يسهم بها الذكاء الاصطناعي في تحويل صناعة البودكاست من خلال تمكين صناع المحتوى والمساعدة في توسيع نطاق المنصات بطرق مختلفة. وتطرق المتحدثون إلى تقديم الذكاء الاصطناعي إمكانات هائلة من خلال إنشاء التسميات التوضيحية وأداة التعليق الصوتي، إضافة إلى المساعدة في إنشاء المحتوى وجذب الإعلانات من خلال الفهرسة المحسنة للغاية وضمان ملاءمة العلامة التجارية والسياق مع المتلقين والمعلنين.

ونبه المتحدثون إلى ضرورة توخي صناع المحتوى الحذر فيما يتعلق برغبات وتطلعات الجهات المعلِنة، والتدقيق في ما يقدمونه من موضوعات مع تجنب الانزلاق إلى فخ اعتماد الموضوعات المثيرة للجدل سعياً وراء تحقيق الانتشار ومزيد من المتابعين. واتفق المشاركون على أن التكنولوجيا سيكون لها أثرها الواضح في تمكين قطاع البودكاست من تحقيق مزيد من النمو.

وتضمنت أجندة الحدث جلسة نقاشية ركزت على دور برامج البودكاست في تناول قضايا المرأة، باعتبار أن هذه البرامج باتت محفزاً رئيسياً على الإبداع والتغيير الإيجابي على مستوى الأسرة والمجتمع، حيث أجمعت المشاركات في الجلسة على أن برامج البودكاست تسهم في تغيير حياة النساء إلى الأفضل، أو ربما حياة أسر بأكملها، حسب العديد من الأبحاث والدراسات الحديثة.

شاركت في الجلسة د. أمل المالكي، مقدمة بودكاست WME، وصفية الشحي، مقدمة بودكاست ((ثلاث أرباع))، وبثينة مجاربي، مقدمة بودكاست ((بثينة))، ونورة حمود، المدير التنفيذي لمنصة ((بودكاستي))، وسهام زعلاني، مقدمة بودكاست، وأدارها مقدم البودكاست حكمت وهبي. وتطرقت الجلسة إلى أهمية حصول المرأة على وسائل الدعم التي تعينها على الدخول بقوة في عالم البودكاست، بما في ذلك الدعم المادي والمعنوي من القطاعين العام والخاص، باعتبار أن برامج البودكاست يتوقع لها أن تكون مستقبل الإعلام على مستوى العالم، كونه أتاح المجال لشريحة واسعة من أصحاب القصص الملهمة والناجحات للظهور ومشاركة تجاربهن الإنسانية. وثمنت المشاركات المبادرات الفريدة والدور الرائد الذي يقوم به نادي دبي للصحافة لدعم مقدمي البودكاست على مستوى العالم العربي، وأعربن عن أملهن في إنشاء مراكز متخصصة لتدريب مقدمي البودكاست لصقل مواهبهم.

حوار مشترك

واستضاف الحدث الأكبر على مستوى المنطقة في مجال المحتوى الصوتي حواراً مشتركاً جمع أنس بوخش، مقدم بودكاست ABtalks، وعبدالرحمن أبومالح، المؤسس والرئيس التنفيذي ((ثمانية)) ومؤسس ومقدم بودكاست ((فنجان))، حيث تناول الحوار قصص النجاح التي حققاها والتحديات التي تواجه صناعة المحتوى الصوتي على صعيد المصداقية والتمويل والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المتابعين. وأشار عبدالرحمن أبومالح إلى أن انطلاق ((ثمانية)) كان في الأساس بهدف إثراء المحتوى العربي، وصناعة محتوى جيد يتحلى بالمصداقية ويعبر عن شريحة كبيرة من المتلقين، لكنه تحول بعد سنوات إلى منصة لجذب المعلنين وتقديم الخدمات. وأكد أبومالح أن استمرارية الإنتاج تعتمد على عدة عوامل، أبرزها جودة المحتوى ومهارة مقدم البودكاست، ومدى أهمية الضيف.

وأكد أنس بوخش أن هدف برنامج ABtalks هو كشف شخصية الإنسان بعيداً عن الألقاب، وإظهاره على طبيعته الشخصية دون تكلف، مشيراً إلى أن المحتوى الجيد يفرض نفسه ويفتح المجال واسعاً أمام انتشاره وشهرته. ولفت بوخش إلى أن التحدي الذي يواجه الكثيرين من مقدمي البودكاست العربي هو استدامة إنتاج محتوى صوتي قوي يمكنهم من الاستمرارية، وهو ما يعتمد على توفير مؤسسات تؤمن لهم استدامة الإنتاج بالمستوى نفسه.

وذكر بوخش قصته مع منصة ((نتفلكس)) التي راسلها في بداياته لينشر محتواه من خلالها، بينما رفضت المنصة في بادئ الأمر، لكن الحال سرعان ما تبدل بعد عامين من العمل، وأرسلت له المنصة أنها على استعداد للعمل معه لثلاثة مواسم، واختاروا الحلقات التي سيتم بثها على المنصة الأشهر عالمياً في بث المحتوى. وفي جلسة نقاشية مفتوحة عقدت بعنوان ((سر نجاح البودكاست: تجارب عربية)) تم تسليط الضوء على تجارب منطقة الخليج العربي والمشرق والمغرب العربي في صناعة البودكاست.

وخلال الجلسة التي أدارها الإعلامي محمد سالم، مدير البرامج في شبكة الإذاعة العربية، استطلعت الجلسة آراء الحضور حول تجارب الدول العربية في صناعة البودكاست، التي تتسم بالعفوية والسرد التلقائي للأفكار، واختيار المحتوى الرصين كخطوة أساسية لإنتاج محتوى صوتي ومرئي عبر مختلف المنصات.

كما عرض الحضور التطور المتزايد الذي تشهده صناعة المحتوى الصوتي والمرئي في العالم العربي، كتطور طبيعي تحرص مختلف المنصات الإعلامية التقليدية على مواكبته والحضور بقوة لنشر محتواها بأسلوب يتناسب مع متطلبات الجمهور بمختلف فئاته.كما دعا الحضور خلال الجلسة إلى ضرورة مواجهة التحديات المرتبطة بالاستثمار في صناعة البودكاست العربي وكيفية الاستفادة من الخبرات التسويقية والترويجية المتوفرة في العالم لتحقيق إيرادات ربحية من هذه الصناعة، وكذلك العمل على توفير التسهيلات والمزايا المقدمة لصناع البودكاست العرب، لاسيما وأن البودكاست في العالم العربي يعتمد أساساً على جهود فردية، ومشاريع شبابية، ومستهلكين ومنتجين من جيل الشباب.

وفي محاولة لدراسة موقع البودكاست على خريطة الإعلام في المنطقة العربية، قدم الحضور في الجلسة النقاشية المفتوحة مقاربة بين صناعة المحتوى الصوتي والبودكاست وقنوات البث المصورة، ومدى تكامل كل منهما مع الآخر، والمميزات التي ترجح كفة كل منهما لدى الجمهور.

واستعرض صانع المحتوى الكوميدي صالح النواوي ضمن جلسة نقاشية تجربته في عالم تقديم المحتوى الكوميدي في برنامجه ((محتوى صالح للاستخدام))، والتحديات التي يواجهها في تقديم عروضه الكوميدية المختلفة، مشيراً إلى أن أبرز هذه التحديات يتمثل في تناول الموضوعات التي تصنف ضمن المحرمات المجتمعية، أو ما يعرف باسم ((التابوهات)) غير المقبولة اجتماعياً.

وفي جلسة بودكاست تفاعلية مباشرة تحت عنوان ((يا مسافر وحدك.. يا بختك))، استعرض كل من ريم نبيل، وبولا صاموئيل، مقدمي بودكاست ((كبرني))، تجربة السفر والمواقف الكوميدية المختلفة التي يتعرض لها المسافر عندما يكون برفقة صديق بسبب اختلاف الطباع والعادات والتقاليد. وشهدت الجلسة نقاشاً تفاعلياً مفتوحاً تباينت فيه آراء الحاضرين حول ((هل السفر وحيداً يعتبر فكرة جيدة؟)).

وشارك كل من رمزي تسدل، المدير التنفيذي في شركة ((صوت))، وروثي قادان، مدير الاستراتيجية والعمليات في ((سبوتفاي)) بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وشيراغ ديساي، المدير التنفيذي في شركة ((آميا))، وهبة حسن، مدير الاتصال المرئي في كلية هندسة الصوت ((SAE))، في جلسة أدارت النقاش فيها نهيلة مقدم، مقدمة بودكاست ((نو توكس)) حول اتجاهات البودكاست وعلاقتها باهتمامات الجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ضوء التطور العالمي لصناعة المحتوى الصوتي.

تحديات إنتاج

واستضافت جلسة حملت عنوان ((خلف كواليس البودكاست)) كلاً من عبدالله الثامر، الشريك المؤسس لشركة ((غمزة)) ومنتج بودكاست ((أريكة))، وأيمن الحمادي، منتج بودكاست ((فنجان))، ومنيرة الشريفي، منتجة بودكاست ((بدون ورق))، وميديا عزوري، منتجة بودكاست ((سردة بعد العشاء))، وإسلام عادل، المدير التنفيذي لشركة ذا بوتكاست برودكشن، وأدارها نور الدين اليوسف، مقدم بودكاست ((مع نور الدين)).

وأكد المشاركون في الجلسة بحضور صناع البودكاست والمحترفين من شركات وبرامج عالمية معنية بتبادل الخبرات وتنمية المهارات أن صناعة البودكاست صناعة لها مقامها وأصولها في نمو سوق صاعد بقوة في منطقة الشرق الأوسط.

كما أكد المتحدثون في الجلسة ضرورة تحويل الخبرات العامة إلى إبداعات متخصصة في المنطقة، والعمل على إلهام الشباب للتعلم من النجاحات والإخفاقات لبناء مسيرة لافتة مع الحفاظ على الثقافة العربية، معربين عن تفاؤلهم بتوسع القطاع تدريجياً بناء على تطوير البيانات وبالاعتماد على وجود كفاءات عربية قادرة على تحقيق المنافسة عالمياً في قطاع البودكاست.

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