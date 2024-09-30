«سوق جميرا».. عقدان من الجمال في فضاءات الاقتصاد الإبداعي

يحتفي سوق مدينة جميرا، الوجهة الرائدة للفعاليات الثقافية، وفرص التسوّق وتناول أشهى الأطباق، ضمن أجواء عربية تقليدية، خلال شهر أكتوبر الجاري، بالذكرى العشرين لافتتاحه. ولطالما كان هذا السوق، الذي يُعدّ من أبرز الوجهات المميزة في مدينة دبي، ضمن منتجع مدينة جميرا الشهير، مقصداً للعديد من المقيمين والزوّار، على مرّ عقدين من الزمن، بفضل أجوائه وهندسته المعمارية المتميّزة، ومطاعمه ووجهاته الترفيهية البارزة، ومواقعه الخلابة، التي تطلّ على برج العرب الشهير.

واحتفاءً بهذه المناسبة المميّزة، يستضيف سوق مدينة جميرا فعاليات ثقافية متنوّعة كلّ يوم سبت وأحد، لغاية شهر نوفمبر المقبل. ويحظى الزوّار بفرصة الاستمتاع بأجواء الماضي، مع قارعي الطبول التقليدية، الذين يحيون أجواءً مميّزة، يتردّد صداها في ممرّات السوق وأروقته. ويمكن للزوّار أيضاً التقاط الصور مع الصقر، رمز دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاهدة صنّاع السلال وشباك الصيد، الذين يحافظون على إرث دولة الإمارات الثقافي، فضلاً عن الحرف اليدوية القديمة، والألعاب التقليدية التي يتنافس الجميع من خلالها لإضفاء أجواء نابضة بالتراث الإماراتي الأصيل.

تمّ افتتاح سوق مدينة جميرا في عام 2004، ليصبح جزءاً من المشهد الثقافي والاقتصادي المزدهر في دبي. وقد تمّ إنشاء هذه الوجهة، برؤية ثاقبة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((رعاه الله))، وذلك في خطوة لإعادة إحياء العادات والتقاليد المحلية في العصر الحديث، في ظلّ استمداد الإلهام من طابع حي الفهيدي التاريخي الشهير، وخور دبي.

100 متجر

وقد تحوّل سوق مدينة جميرا خلال 20 عاماً، إلى وجهة مفضّلة لدى الكثيرين، تعيد إحياء الثقافة المحلية وتراث دولة الإمارات العريق، من خلال أروقتها المستوحاة من السوق العربي القديم، وقنواتها المائية المتداخلة، وهندستها المعمارية المستوحاة من مهرجان سكّة للفنون والتصميم. وتضمّ هذه الوجهة اليوم 100 متجر وكشك لبيع عدد لا يُحصى من الثروات المحلية والأجنبية، فضلاً عما يزيد على 20 مطعماً شهيراً.

ولطالما كان سوق مدينة جميرا من الوجهات الداعمة للثقافة المحلية والحرف اليدوية منذ افتتاحه، حيث يسهم في إعادة إحياء التقاليد المتوارثة، والحفاظ على العادات القديمة، وصونها لأجيال المستقبل، والوافدين والزوّار من كافة أنحاء العالم. ويضمّ هذا السوق ساحة تراثية خاصّة، وهي عبارة عن سوق يمتاز بتصميمه الذي يسلّط الضوء على تاريخ دولة الإمارات العريق، ويعيد إحياء الثقافة الإماراتية التقليدية.

وتقدّم هذه الساحة التراثية للزوّار فرصة التواصل مع الباعة المحليين، الذين يعرضون مجموعة واسعة وغنية من المنتجات التقليدية، بما في ذلك العسل والتمر والشاي والمنسوجات اليدوية والسجّاد والمجوهرات المصنوعة من اللؤلؤ والأحجار شبه الكريمة. ويمكن للزوّار في بعض المناسبات الخاصّة، رؤية نساجي شباك الصيد المحليين، والحرفيين الصانعين لنسيج السدو التقليدي، والكثير غيرهم.

ويوفر سوق مدينة جميرا، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الماضي العريق، منصّة للفنانين والمبدعين المعاصرين على المستوى المحلي.

21 لوحة

وفي هذه المناسبة، قال الفنّان المولود في دبي، ضياء علام، والذي رسم 21 لوحة خطية في سوق مدينة جميرا: ((قمت بزيارة مدينة جميرا مرات عديدة، على مرّ السنين، ولطالما حلمت بأن تكون أعمالي الفنية جزءاً من هذا المكان المميّز. وأعتبر سوق مدينة جميرا من الوجهات التي تحاكي أسلوبي الفني، إذ إنها تعكس تراث دولة الإمارات، وتوفّر مساحة غنية للفنّ المعاصر، الذي أحبّه في الوقت نفسه)).

وفي موازاة التراث المحلي، يضمّ سوق مدينة جميرا أيضاً مسرح الفنّ الرقمي التفاعلي المبتكر ((ثياتر أوف ديجيتال آرت)). ويقدّم هذا المسرح الغني بالوسائط المتعدّدة، والذي يحفّز مختلف الحواس، تجربة فريدة من نوعها، عبر تزويد الزوّار بفرصة الاستمتاع بفنّ السرد القصصي الغني، عبر الصوت والفيديو، احتفاءً بحياة أبرز الفنانين حول العالم، ومسيرتهم وإبداعاتهم الفنية.

تجربة راقية

تجمع تجربة البازار العربي في قلب سوق مدينة جميرا، بين ثقافة التسوّق التقليدية في منطقة الشرق الأوسط، وأرقى علامات البوتيك والمنتجات الفريدة من مختلف أنحاء العالم. ويمكن للزوّار الاختيار من بين مجموعة واسعة من الهدايا والقطع التذكارية والأشغال الحرفية والأزياء، بدءاً من شالات الباشمينا المصنوعة يدوياً من الكشمير والسجاد المُحاك يدوياً، والعود المعطّر، وصولاً إلى المجوهرات والملابس التقليدية وملابس السباحة، لضمان تجربة تسوّق راقية في سوق مدينة جميرا.

وتحتفل العديد من متاجر السوق، على غرار متجري ((برايد أوف كاشمير)) و((سندباد أنتيكس))، بالذكرى السنوية العشرين لافتتاح هذه الوجهة، باعتبارها من أول المتاجر التي افتتحت فروعاً لها في سوق مدينة جميرا.

وبمناسبة الاحتفاء بمرور عقدين من الزمن على الوجود في سوق مدينة جميرا، قال مصادق شاه العضو المنتدب ومؤسس علامة ((برايد أوف كاشمير)): ((لطالما كان متجرنا ((برايد أوف كاشمير))، طوال العشرين عاماً الماضية، عنواناً للفخامة والحرفية العالية في سوق مدينة جميرا، حيث يجمع بطريقة فريدة بين الأناقة والتقاليد الموروثة)).

وقال عبد الرحمن جابر مدير ((الجابر جاليري)): ((لطالما كان ((الجابر جاليري)) منذ البداية، جزءاً أساسياً من المسيرة الثقافية الغنية لهذه الوجهة الرائدة)). وأضاف: ((يوفّر سوق مدينة جميرا للزوّار تجربة تنبض بالحضارة العربية العريقة، وتقاليدها الخالدة عبر الزمن)).

يحظى سوق مدينة جميرا، إلى جانب البازار الذي لطالما كان من الركائز الأساسية لنجاح هذه الوجهة، بتقدير كبير، لما يضمّه من العديد من خيارات تناول الطعام الراقية. ويضمّ هذا السوق 20 مطعماً محلياً وعالمياً في كافة أنحائه.

وقال الشيف جولبي من مطعم ((سوشياكي))، الذي انضمّ مؤخراً إلى نخبة المطاعم الموجودة في السوق: ((ما نقدّمه في مطعم ((سوشياكي))، الموجود في سوق مدينة جميرا، هو أكثر من مجرّد وجبة عادية، إذ نحرص على تقديم الوجبات اليابانية الأصلية، بلمسة من البيرو)).

وأكد تودوريس روفاس رئيس الطهاة في مطعم ((تافيرنا)) أن ((تافيرنا)) يعد مطعماً عائلياً، ويوفّر للزوّار فرصة التحرّك بحرية داخل المطعم، واستكشاف مختلف المذاقات والحواس.

وقال يايلين ماريرو المدير العام لمطعم ((تريدر فيكس))، الموجود في سوق مدينة جميرا منذ 20 عاماً: ((نفخر بصفتنا من أوائل المستأجرين في سوق مدينة جميرا منذ افتتاحه، بإسهامنا في مسيرة نمو هذه الوجهة الشهيرة النابضة بالحياة، والتي يرتادها باستمرار السوّاح والمقيمون، على حدّ سواء)).