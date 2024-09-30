العودة إلى الحضن العربي

رهنت ((حماس)) قرارها لإيران، وها هم قادتها، بعد عام من أحداث السابع من أكتوبر يعيشون داخل الأنفاق، بينما يعيش سكان غزة لاجئين مشردين من قطاعهم، الذي دمرت بنيته التحتية، نازحين من بيوتهم التي سويت بالأرض، ينعون أكثر من 41 ألف قتيل من أهلهم وأقربائهم وأصدقائهم، وأكثر من مئة ألف جريح، والمستقبل أمامهم مفتوح على كل الاحتمالات.

رهن ((حزب الله)) قراره لإيران، وها هم قادته يتعرضون للاغتيال والمطاردة من القمة إلى القاعدة، وها هي بنيته العسكرية تتعرض للتدمير من جنوب لبنان إلى شماله ومن شرقه إلى غربه، وها هم المواطنون اللبنانيون يتحولون إلى لاجئين في بلدهم، نازحين من قراهم ومدنهم، تاركين بيوتهم ومزارعهم ومصالحهم، ينتظرهم المجهول الذي قادهم حزب الله إليه.

الارتماء في حضن إيران أعاد العراق سنوات إلى الوراء، وحوله إلى بؤرة للجماعات والتنظيمات والميليشيات الطائفية المسلحة، التي تفرض إرادتها على الدولة وتستقوي عليها، وتحصرها في زاوية ضيقة، وتحرجها أمام المجتمع الدولي والعالم كله.

الارتماء في حضن إيران مزق سوريا، وجعلها تتحول إلى قاعدة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله، اللذين ارتكبا مجازر رهيبة ضد السوريين تحت مظلة طائفية بغيضة لم تعرفها سوريا من قبل.

الارتماء في حضن إيران جعل شمال اليمن يتحول إلى رهينة في أيدي الحوثيين، ولولا دول التحالف العربي التي أنقذت جنوب اليمن من قبضتهم لكانت اليمن كلها، بشمالها وجنوبها، بؤرة للإرهاب الممنهج، ومصدراً لإزعاج المنطقة كلها، وزعزعة أمنها.

ماذا لو أن كل هؤلاء جعلوا مصلحة أوطانهم وأمتهم فوق مصالحهم الخاصة وانتماءاتهم الطائفية؟ هل كانت الأوضاع ستؤول إلى ما آلت إليه الآن، ويتم تمزيق الأمة والأوطان بهذا الشكل المروّع؟

يوم الجمعة الماضي، وقبل ساعات من اغتيال أمين عام حزب الله ((السابق)) حسن نصر لله، أعلن وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، من مقر الأمم المتحدة، عن إطلاق تحالف دولي لتنفيذ حل الدولتين، ودعا باسم الدول العربية والإسلامية وشركائها الأوروبيين إلى الانضمام لهذه المبادرة، مؤكداً أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق مسار موثوق لا رجعة فيه لسلام عادل وشامل، وتطلع إلى سماع ما لدى الدول الأخرى للإسهام في إنهاء الصراع حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين، ووجه الدعوة لعقد أول اجتماعات التحالف في المملكة العربية السعودية، من أجل وضع خطة عملية لتحقيق أهداف التحالف المتمثلة في تحقيق السلام المنشود.

قبل ستة أشهر تقريباً، قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، للموفد الرئاسي الأمريكي أموس هوكشتاين، من باب المزاح، إن نقل نهر الليطاني إلى نقطة أخرى أسهل بكثير من إبعاد قوات الرضوان عن الحدود الجنوبية للبنان، فعند أي حدود تقف قوات الرضوان الآن؟

في بيان نعيه لأمينه العام ((السابق)) يوم السبت الماضي، عزّى ((حزب الله)) اللبناني المرشد الأعلى للثورة الإيرانية قبل أن يعزي ((الشعب اللبناني)) في وفاة قائده، فأي ارتهان للخارج، وأي انسلاخ عن الوطن أكثر من هذا؟

نعتقد أنها فرصة سانحة للتوقف لحظة، وتأمل ما حدث لأوطاننا العربية عندما انسلخ جزء من أبنائها عن انتمائهم العربي، ورهنوا قرارهم ومصير أوطانهم للخارج. وهي فرصة أيضاً لإعادة ترتيب البيت العربي الذي مزقته الخلافات والانتماءات لدول خارجية تفكر في مصالحها فقط، وتضع مصالح الذين يرهنون قرارهم لها في ذيل قائمة اهتمامها، وتتخلى عنهم عندما تتعارض مصالحها وأحلامها وطموحاتها مع مصلحتهم.

العودة إلى الحضن العربي في هذا الظرف التاريخي الدقيق ضرورة تفرضها مصلحة الأوطان والشعوب ومصلحة الأمة العربية، وعلى كل من يشكك في هذا أن يعود إلى ما حدث للأمة عندما رهن بعض أبنائها قرارهم للخارج.

إنها فرصة لإعادة حساب الأرباح والخسائر، ليس حساب الأرباح والخسائر الشخصية، وإنما أرباح وخسائر الأمة التي يدّعي كل طرف أنه وحده الأمين عليها، في الوقت الذي تخسر فيه الأمة كل يوم بسبب تهور هؤلاء الأمناء وقراراتهم الرعناء ومغامراتهم الجنونية وارتهانهم للخارج.

العودة إلى الحضن العربي قرار يفرضه المنطق والواقع والتجارب المريرة التي مرت بها الأمة، وإذا كان ما مضى صعباً وخطيراً، فإن القادم أصعب وأخطر أكثر مما نتوقع.