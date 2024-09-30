خطة عمل حتى 2027 للجنة استقطاب واستبقاء المواهب

عقدت لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية اجتماعها الثامن برئاسة معالي الدكتور ثاني الزيودي، دولة للتجارة الخارجية، الوزير المكلف بملف استقطاب واستبقاء المواهب العالمية، لمناقشة خطة العمل للسنوات الممتدة من 2024 إلى 2027 ضمن استراتيجية استقطاب واستبقاء المواهب 2031، وكذلك لبحث آخر المستجدات وتطورات إنجاز المبادرات والمشاريع القائمة.

جاء الاجتماع في إطار جهود اللجنة المتواصلة لتحقيق أهداف رؤية ((نحن الإمارات 2031)) والمساهمة في تعزيز تنافسية الدولة على الساحة العالمية، من خلال دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتمكين كافة القطاعات الاقتصادية من استقطاب أصحاب العقول والكفاءات العالية للمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا المجال.

وخلال الاجتماع، أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أهمية المرحلة الجديدة من استراتيجية استقطاب واستبقاء المواهب 2031، مشيراً إلى أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، تعتمد على منهجية شاملة تتضمن تبني أفضل الممارسات العالمية، والعمل على تهيئة البيئة الجاذبة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول النابهة والكفاءات العالية من مختلف أنحاء العالم وتقديم أفضل الخيارات لاستبقائهم، وتوفير المناخ الداعم لتحقيق طموحاتهم من جهة، والاستفادة من إسهاماتهم في استمرار تحفيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني من جهة أخرى.

ونسعى من خلال هذه الاستراتيجية الجديدة إلى تحويل الإمارات إلى منصة عالمية للابتكار والإبداع، وجعلها الوجهة المفضلة الأولى للمواهب والكفاءات المتميزة التي تتطلع إلى استكشاف فرص جديدة للعمل والعيش في بيئة اقتصادية متقدمة ومستدامة.

وأشاد معالي الدكتور ثاني الزيودي بروح الفريق الواحد والتعاون والابتكار التي تجمع أعضاء اللجنة وكافة الجهات المعنية بتطبيق استراتيجية الإمارات لاستقطاب واستبقاء المواهب، ما أثمر عن إنجاز أكثر من 90 % من المبادرات المعلنة ضمن الاستراتيجية خلال المرحلة السابقة، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة نوعية ومبتكرة تعزز من جاذبية الدولة للمواهب والاحتفاظ بها، في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتسهم في تحقيق رؤية الإمارات وجهة مفضلة للمواهب العالمية بحلول عام 2031.

واختتم قائلاً: ((مواصلة بناء اقتصاد المستقبل في ظل احتدام التنافسية العالمية تتطلب منا التفكير بشكل مبتكر والعمل بروح الفريق الواحد، ونحن ملتزمون بتحقيق أهدافنا في الرفع من تنافسية الإمارات وجعلها وجهة عالمية جاذبة لألمع المواهب والعقول)).

واستعرض الاجتماع آخر المستجدات العالمية في مجال استقطاب المواهب، وأفضل الممارسات التي تبنتها الدول الرائدة، إضافة إلى مناقشة الأفكار والرؤى التي يمكن تبنيها لدعم استراتيجية العمل الجديدة 2024 - 2027، التي تهدف إلى تعزيز قدرات الدولة في المنافسة العالمية بمجال استقطاب واستبقاء المواهب، مع التركيز على المجالات الرئيسية التي تسهم في تحقيق ذلك، مثل التدريب والتعليم وتعزيز جودة الحياة والجاهزية التامة لجذب أصحاب المواهب والاحتفاظ بهم في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.

كما تناول الحضور أبرز النتائج والتوصيات التي خرج بها الاجتماع السابق المنعقد في مايو، وتم تقديم تحديثات حول مراحل تنفيذ الاستراتيجية الجديدة، بما في ذلك المبادرات والتوجهات الجديدة التي تتعلق بتعزيز جاذبية الإمارات للمواهب العالمية. وتبادل أعضاء اللجنة الأفكار والمقترحات الجديدة لدعم تحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال.

3 محاور

وتسعى اللجنة لتحقيق أهدافها ضمن 3 محاور رئيسية بحلول عام 2031، وهي: أولاً: ترسيخ مكانة دولة الإمارات واحدة من الدول العشر الرائدة عالمياً في تنافسية المواهب، وذلك من خلال تعزيز القدرات والإمكانات المتاحة وجذب أصحاب الكفاءات. ثانياً: ضمان جذب المواهب الاستراتيجية التي تسهم في تمكين الاقتصاد المعرفي في الدولة، بما يحقق وجود الإمارات ضمن الدول العشر الأولى في مؤشر المهارات عالية المستوى، وثالثاً: ترسيخ مكانة الإمارات وجهة مفضلة للمواهب العالمية، بحيث تصبح من الدول الثلاث الرائدة في جذب العقول، وفي سهولة العثور على المهارات العالية.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين لوزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الثقافة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، مكتب أبوظبي للمقيمين - دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة - دبي، ومجلس علماء الإمارات، ومجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، حيث تم تشكيل هذه اللجنة بناء على قرار من مجلس الوزراء بشأن الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب في الإمارات.

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