2900 سلعة في اليابان سترتفع خلال أكتوبر

أكدت شركة ائتمانية يابانية أن المستهلكين اليابانيين سوف يواجهون ارتفاعاً في أسعار 2900 سلعة خلال أكتوبر، ويرجع ذلك بصورة أساسية لاستمرار ارتفاع تكاليف المواد الخام.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن شركة تيكوكو داتابنك، قالت في بيان إن ارتفاع أسعار 2911 سلعة، يعكس تزايد عدد الشركات التي تقوم بتحميل تكاليف المواد الخام الأعلى للمستهلكين. كما انتقدت الشركة ارتفاع التكاليف اللوجستية، وتكاليف العمالة، وضعف العملة المحلية ((الين))، ما رفع أسعار الواردات. ومثلت المشروبات نحو نصف السلع التي سترتفع أسعارها، بواقع 1362 سلعة.

وتوقعت الشركة أن تبلغ عدد السلع التي ارتفعت أسعارها خلال العام الجاري بكامله، 12401 سلعة. ويعد هذا أقل من السلع التي ارتفعت أسعارها في 2023، وبلغ عددها 32 ألف سلعة.

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