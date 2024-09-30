«سوق دبي» يعدل إجراء فتح حساب البيع على المكشوف

أعلن سوق دبي المالي، إجراء تعديل على أحد بنود الكتاب الثالث لقواعد العضوية والتداول وعقود المشتقات، والمتعلق بإجراءات فتح حساب البيع على المكشوف المنظم.

وبحسب تعميم صادر عن السوق: ((تم تعديل البند (5) بالمادة 6.9، الخاص بالالتزامات المستمرة، حيث نصت المادة على أنه من ضمن التزامات العضو الذي يقدم آلية البيع على المكشوف المنظم، أن يفتح حساباً للبيع على المكشوف المنظم و/أو إقراض واقتراض الأوراق المالية، وفقاً لإجراءات السوق لآلية البيع على المكشوف، وإجراءات المقاصة المركزية لإقراض أو اقتراض الأوراق المالية)). وقال السوق: إن التعميم حيز التنفيذ اعتباراً من 30 سبتمبر 2024.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز