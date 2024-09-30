وكيل ((الخارجية)) للشؤون السياسية يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، الذي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية وممثلي 87 دولة ومنظمة شريكة في التحالف من بينها: جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والإنتربول وحلف الناتو، وتجمع دول الساحل والصحراء.
وخلال الاجتماع، استعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية جهود مملكة البحرين كشريك فاعل في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، في سياق التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية والإقليمية في منع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب الدولي بجميع صوره وأشكاله، وتجفيف منابعه المالية والفكرية، ومجابهة دعايته الإعلامية والتحريضية المضللة، وترسيخ قيم التسامح والوسطية والتعايش السلمي، بما يعزز السلم والأمن الدوليين.
وأعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عن تقدير مملكة البحرين واعتزازها بالشراكة الفاعلة بين أعضاء التحالف الدولي ضد داعش، وتعاونهم المثمر في منع تدفق الإرهابيين عبر الحدود، ودعم الأمن والاستقرار والعمل الإنساني في المناطق المحررة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات في مجالات الاتصال الاستراتيجي ومكافحة تمويل الإرهاب وإنفاذ القانون، واستدامة العمل الجماعي في التكيف مع التغيرات العالمية ومكافحة التهديدات الناشئة نحو عالم خالٍ من التطرف والإرهاب.
كلمات دالة
MENAFN30092024000055011008ID1108732159
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.