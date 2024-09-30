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وكيل ((الخارجية)) للشؤون السياسية يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش

9/30/2024 7:18:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية،‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬داعش،‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬واشنطن،‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬وممثلي‭ ‬87‭ ‬دولة‭ ‬ومنظمة‭ ‬شريكة‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬من‭ ‬بينها‭: ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والإنتربول‭ ‬وحلف‭ ‬الناتو،‭ ‬وتجمع‭ ‬دول‭ ‬الساحل‭ ‬والصحراء‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعرض‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كشريك‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬التزامها‭ ‬الراسخ‭ ‬بدعم‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬التطرف‭ ‬العنيف‭ ‬ومكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬الدولي‭ ‬بجميع‭ ‬صوره‭ ‬وأشكاله،‭ ‬وتجفيف‭ ‬منابعه‭ ‬المالية‭ ‬والفكرية،‭ ‬ومجابهة‭ ‬دعايته‭ ‬الإعلامية‭ ‬والتحريضية‭ ‬المضللة،‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والوسطية‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‭. ‬

وأعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬عن‭ ‬تقدير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واعتزازها‭ ‬بالشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬داعش،‭ ‬وتعاونهم‭ ‬المثمر‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬تدفق‭ ‬الإرهابيين‭ ‬عبر‭ ‬الحدود،‭ ‬ودعم‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والعمل‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المحررة،‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬الاستخباراتية‭ ‬والخبرات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاتصال‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬ومكافحة‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬وإنفاذ‭ ‬القانون،‭ ‬واستدامة‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬في‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬التغيرات‭ ‬العالمية‭ ‬ومكافحة‭ ‬التهديدات‭ ‬الناشئة‭ ‬نحو‭ ‬عالم‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬التطرف‭ ‬والإرهاب‭.‬

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