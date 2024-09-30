مدير عام التعاون الدولي: البحرين تواصل مبادراتها الإنسانية من أجل مستقبل أفضل للبشرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: ياسمين العقيدات
أكدت مدير عام التعاون الدولي في وزارة الخارجية فاطمة الظاعن أن مملكة البحرين تؤمن بأهمية الانفتاح في العلاقات الخارجية كما تؤمن ببناء الشراكات استنادًا الى مبادئ ثابتة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وجاءت كلمة صاحب السمو الملكي التي قدمت رؤيةً شاملة ومتكاملة لمواقف المملكة باتجاه القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، كما انها تتوافق مع مضمون الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم في القمة العربية التي استضافتها المملكة، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة الأخبار في تلفزيون البحرين.
وأضافت مدير عام التعاون الدولي بأن مشاركة البحرين في الدورة الحالية في الجمعية العامة نموذج فريد للنهج الدبلوماسي المتزن، ونموذج فريد للدور النشط في دعم القضايا المحورية للمملكة وجهودها الفاعلة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي، كما استطاعت المملكة ان تؤكد حرصها على تنمية وتعزيز علاقاتها الثنائية متعددة الأطراف.
وبينت أن جائزة الملك حمد للتعايش السلمي مبادرة عالمية جاءت لتجسد الرؤية الملكية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لدعم الحوار ودعم الانفتاح بين الأديان والثقافات وهي خطوة لكي تتواصل مبادرات مملكة البحرين الإنسانية من اجل مستقبل أفضل للبشرية وضمان تقدم وازدهار الشعوب في عالم يسودها الامن والتعايش بين الجميع مما جعل هذه الجائزة حل ترحيب وتقدير كبير ليس فقط من الوفود المشاركة بل من جميع دول العالم.
وأكدت أن دعوة البحرين لعقد مؤتمر دولي للسلام أمر ليس مستغربا فلطالما واصلت المملكة جهودها الرامية الى إرساء أسس السلام الشامل والعادل من خلال تبنيها لغة الحوار والحلول السلمية ونبذ الخلافات في إطار دبلوماسية متوازنة وفاعلة جعلت من السلام خيارها الاستراتيجي الثابت الذي ينتصر لمبادئ التعايش الإنسانية.
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