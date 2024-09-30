مدير عام التعاون الدولي: البحرين تواصل مبادراتها الإنسانية من أجل مستقبل أفضل للبشرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكدت‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬فاطمة‭ ‬الظاعن‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬الانفتاح‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬كما‭ ‬تؤمن‭ ‬ببناء‭ ‬الشراكات‭ ‬استنادًا‭ ‬الى‭ ‬مبادئ‭ ‬ثابتة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الآخرين،‭ ‬وجاءت‭ ‬كلمة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬رؤيةً‭ ‬شاملة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬لمواقف‭ ‬المملكة‭ ‬باتجاه‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الراهنة،‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬مضمون‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬المملكة،‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مداخلة‭ ‬هاتفية‭ ‬عبر‭ ‬نشرة‭ ‬الأخبار‭ ‬في‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭.‬

وأضافت‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬بأن‭ ‬مشاركة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬نموذج‭ ‬فريد‭ ‬للنهج‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬المتزن،‭ ‬ونموذج‭ ‬فريد‭ ‬للدور‭ ‬النشط‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضايا‭ ‬المحورية‭ ‬للمملكة‭ ‬وجهودها‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الإقليمي،‭ ‬كما‭ ‬استطاعت‭ ‬المملكة‭ ‬ان‭ ‬تؤكد‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬علاقاتها‭ ‬الثنائية‭ ‬متعددة‭ ‬الأطراف‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬جائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬مبادرة‭ ‬عالمية‭ ‬جاءت‭ ‬لتجسد‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬المستنيرة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬لدعم‭ ‬الحوار‭ ‬ودعم‭ ‬الانفتاح‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬والثقافات‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬لكي‭ ‬تتواصل‭ ‬مبادرات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬للبشرية‭ ‬وضمان‭ ‬تقدم‭ ‬وازدهار‭ ‬الشعوب‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬يسودها‭ ‬الامن‭ ‬والتعايش‭ ‬بين‭ ‬الجميع‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬حل‭ ‬ترحيب‭ ‬وتقدير‭ ‬كبير‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬دعوة‭ ‬البحرين‭ ‬لعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬أمر‭ ‬ليس‭ ‬مستغربا‭ ‬فلطالما‭ ‬واصلت‭ ‬المملكة‭ ‬جهودها‭ ‬الرامية‭ ‬الى‭ ‬إرساء‭ ‬أسس‭ ‬السلام‭ ‬الشامل‭ ‬والعادل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبنيها‭ ‬لغة‭ ‬الحوار‭ ‬والحلول‭ ‬السلمية‭ ‬ونبذ‭ ‬الخلافات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دبلوماسية‭ ‬متوازنة‭ ‬وفاعلة‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬السلام‭ ‬خيارها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الثابت‭ ‬الذي‭ ‬ينتصر‭ ‬لمبادئ‭ ‬التعايش‭ ‬الإنسانية‭. ‬

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