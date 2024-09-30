خفر السواحل تعلن تنفيذ رماية تدريبية بمنطقة شرق فشت ((الجارم))
التاريخ
9/30/2024 7:18:23 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت قيادة خفر السواحل تنفيذ رماية تدريبية باستخدام الذخيرة الحية في المنطقة البحرية الواقعة شرق فشت «الجارم»، وذلك اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، من الساعة 08:00 صباحاً حتى الساعة 02:00 مساءً. ودعت قيادة خفر السواحل مرتادي البحر الى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المنطقة المذكورة في الوقت المحدد، وذلك حفاظاً على سلامتهم.
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