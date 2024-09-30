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((العمل)): التوصل إلى تسوية ودية توافقية بين أحد البنوك والعاملين الذين أُنهيت عقودهم

9/30/2024 7:18:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أنه‭ ‬تمّ‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬ودية‭ ‬توافقية‭ ‬حول‭ ‬إنهاء‭ ‬عقود‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬بأحد‭ ‬البنوك،‭ ‬وذلك‭ ‬لتوجه‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭ ‬نحو‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬الوظائف‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الإنتاجية‭.‬

وأوضحت‭ ‬أنّه‭ ‬بفضل‭ ‬تعاون‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف،‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬بين‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭ ‬والعمال‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الطرفين،‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭ ‬رقم‭ (‬36‭) ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي،‭ ‬حيث‭ ‬وافق‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العاملين،‭ ‬ومنح‭ ‬تعويضات‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬راتب‭ ‬شهر‭ ‬تعويضي‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬خدمة،‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬رواتب‭ (‬6‭) ‬أشهر‭ ‬كأقل‭ ‬تعويض‭ ‬للذين‭ ‬تم‭ ‬إنهاء‭ ‬عقودهم‭.‬

ونوهت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬بأنها‭ ‬تقوم‭ ‬بدورها‭ ‬بمتابعة‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬المتأثرة‭ ‬بإنهاء‭ ‬عقود‭ ‬العمل‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬فرص‭ ‬توظيف‭ ‬بديلة‭ ‬مناسبة‭ ‬لمن‭ ‬يرغب‭ ‬منهم،‭ ‬وسيتم‭ ‬كذلك‭ ‬صرف‭ ‬تعويض‭ ‬التعطل‭ ‬لهم‭ ‬بمقدار‭ ‬60 % ‭ ‬من‭ ‬الأجر‭ ‬المؤمن‭ ‬ولمدة‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬أو‭ ‬لحين‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬بديلة،‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬78‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭.‬

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