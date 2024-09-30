الإمارات تندد بـ((اعتداء غاشم)) استهدف منزل سفيرها في الخرطوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ندّدت‭ ‬الإمارات‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬بشدة‭ ‬بـ«اعتداء‭ ‬غاشم‮»‬‭ ‬استهدف‭ ‬وألحق‭ ‬أضرارا‭ ‬كبيرة‭ ‬بمقر‭ ‬رئيس‭ ‬بعثتها‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬حربا‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭. ‬واتهمت‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬نفت‭ ‬مرارا‭ ‬اتهامات‭ ‬بالضلوع‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬بالوقوف‭ ‬خلف‭ ‬الهجوم‭ ‬‮«‬الغاشم‮»‬‭ ‬والجبان‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفاه‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يستهدف‭ ‬‮«‬مقار‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‮»‬‭. ‬

ويتهم‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬الإمارات‭ ‬بدعم‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬ضده‭ ‬معارك‭ ‬ضارية‭ ‬منذ‭ ‬ابريل‭ ‬2023‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬وأشعلت‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬حالكة‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭ ‬الرسمية‭ (‬وام‭) ‬بيانا‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭: ‬‮«‬أدانت‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬بشدة‭ ‬الاعتداء‭ ‬الغاشم‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬مقر‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬الخرطوم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طائرة‭ ‬تابعة‭ ‬للجيش‭ ‬السوداني،‭ ‬والذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬أضرار‭ ‬جسيمة‭ ‬في‭ ‬المبنى‮»‬‭. ‬

وطالبت‭ ‬الخارجية‭ ‬الإماراتية‭ ‬‮«‬الجيش‭ (‬السوداني‭) ‬بتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬كاملة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الجبان‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬وصفته‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬يمثل‭ ‬انتهاكاً‭ ‬صارخاً‭ ‬للمبدأ‭ ‬الأساسي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬حرمة‭ ‬المباني‭ ‬الدبلوماسية‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬نفى‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬وقوفه‭ ‬خلف‭ ‬الهجوم‭ ‬ملقيا‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭. ‬

وذكر‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يستهدف‭ ‬مقار‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬أو‭ ‬مقار‭ ‬ومنشآت‭ ‬المنظمات‭ ‬الأممية‭ ‬أو‭ ‬الطوعية‭ ‬ولا‭ ‬يتخذها‭ ‬قواعد‭ ‬عسكرية‭ ‬ولا‭ ‬ينهب‭ ‬محتوياتها‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬من‭ ‬يقوم‭ ‬بتلك‭ ‬الأفعال‭ ‬المشينة‭ ‬والجبانة‭ ‬مليشيا‭ ‬متمردي‭ ‬آل‭ ‬دقلو‭ ‬الإرهابية‭ ‬التي‭ ‬تدعمها‭ ‬لارتكاب‭ ‬تلك‭ ‬الأفعال‭ ‬دول‭ ‬معلومة‭ ‬للعالم‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬لقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬المعروف‭ ‬بحميدتي‭. ‬

وأفاد‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬بأن‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الأربعة‭ ‬الماضية،‭ ‬في‭ ‬تصعيد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭. ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الفائت،‭ ‬اتهم‭ ‬مندوب‭ ‬السودان‭ ‬الدائم‭ ‬لدى‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الحارث‭ ‬إدريس‭ ‬الحارث‭ ‬أبوظبي‭ ‬بتقديم‭ ‬دعم‭ ‬مالي‭ ‬وعسكري‭ ‬لقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع،‭ ‬معتبرا‭ ‬الإمارات‭ ‬‮«‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬خلف‭ ‬تأجيج‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬

لكنّ‭ ‬الإمارات‭ ‬نفت‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭ ‬بدعم‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬واعتبرتها‭ ‬‮«‬معلومات‭ ‬مضللة‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬جهودها‭ ‬تنحصر‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬السودان‭. ‬