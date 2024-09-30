Tuesday, 01 October 2024 03:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإمارات تندد بـ((اعتداء غاشم)) استهدف منزل سفيرها في الخرطوم

9/30/2024 7:17:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ندّدت‭ ‬الإمارات‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬بشدة‭ ‬بـ«اعتداء‭ ‬غاشم‮»‬‭ ‬استهدف‭ ‬وألحق‭ ‬أضرارا‭ ‬كبيرة‭ ‬بمقر‭ ‬رئيس‭ ‬بعثتها‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬حربا‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭. ‬واتهمت‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬نفت‭ ‬مرارا‭ ‬اتهامات‭ ‬بالضلوع‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬بالوقوف‭ ‬خلف‭ ‬الهجوم‭ ‬‮«‬الغاشم‮»‬‭ ‬والجبان‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفاه‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يستهدف‭ ‬‮«‬مقار‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‮»‬‭. ‬

ويتهم‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬الإمارات‭ ‬بدعم‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬ضده‭ ‬معارك‭ ‬ضارية‭ ‬منذ‭ ‬ابريل‭ ‬2023‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬وأشعلت‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬حالكة‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭ ‬الرسمية‭ (‬وام‭) ‬بيانا‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭: ‬‮«‬أدانت‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬بشدة‭ ‬الاعتداء‭ ‬الغاشم‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬مقر‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬الخرطوم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طائرة‭ ‬تابعة‭ ‬للجيش‭ ‬السوداني،‭ ‬والذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬أضرار‭ ‬جسيمة‭ ‬في‭ ‬المبنى‮»‬‭. ‬

وطالبت‭ ‬الخارجية‭ ‬الإماراتية‭ ‬‮«‬الجيش‭ (‬السوداني‭) ‬بتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬كاملة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الجبان‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬وصفته‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬يمثل‭ ‬انتهاكاً‭ ‬صارخاً‭ ‬للمبدأ‭ ‬الأساسي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬حرمة‭ ‬المباني‭ ‬الدبلوماسية‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬نفى‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬وقوفه‭ ‬خلف‭ ‬الهجوم‭ ‬ملقيا‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭. ‬

وذكر‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يستهدف‭ ‬مقار‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬أو‭ ‬مقار‭ ‬ومنشآت‭ ‬المنظمات‭ ‬الأممية‭ ‬أو‭ ‬الطوعية‭ ‬ولا‭ ‬يتخذها‭ ‬قواعد‭ ‬عسكرية‭ ‬ولا‭ ‬ينهب‭ ‬محتوياتها‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬من‭ ‬يقوم‭ ‬بتلك‭ ‬الأفعال‭ ‬المشينة‭ ‬والجبانة‭ ‬مليشيا‭ ‬متمردي‭ ‬آل‭ ‬دقلو‭ ‬الإرهابية‭ ‬التي‭ ‬تدعمها‭ ‬لارتكاب‭ ‬تلك‭ ‬الأفعال‭ ‬دول‭ ‬معلومة‭ ‬للعالم‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬لقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬المعروف‭ ‬بحميدتي‭. ‬

وأفاد‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬بأن‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الأربعة‭ ‬الماضية،‭ ‬في‭ ‬تصعيد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭. ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الفائت،‭ ‬اتهم‭ ‬مندوب‭ ‬السودان‭ ‬الدائم‭ ‬لدى‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الحارث‭ ‬إدريس‭ ‬الحارث‭ ‬أبوظبي‭ ‬بتقديم‭ ‬دعم‭ ‬مالي‭ ‬وعسكري‭ ‬لقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع،‭ ‬معتبرا‭ ‬الإمارات‭ ‬‮«‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬خلف‭ ‬تأجيج‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬

لكنّ‭ ‬الإمارات‭ ‬نفت‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭ ‬بدعم‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬واعتبرتها‭ ‬‮«‬معلومات‭ ‬مضللة‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬جهودها‭ ‬تنحصر‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬السودان‭. ‬

MENAFN30092024000055011008ID1108732136

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث