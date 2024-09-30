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إسرائيل تخطط لشن هجوم بري وشيك على لبنان.. ونعيم قاسم يؤكد: مستعدون للمواجهة

9/30/2024 7:17:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تشن‭ ‬توغلًا‭ ‬بريًا‭ ‬وشيكًا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬محدودًا‭ ‬مقارنة‭ ‬بما‭ ‬كان‭ ‬مخططًا‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬عقب‭ ‬المناقشات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

ومن‭ ‬شأن‭ ‬التوغل‭ ‬البري‭ ‬المحدود‭ ‬أن‭ ‬يستهدف‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأشارت‭ ‬تقارير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬داهمت‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية،‭ ‬استعدادًا‭ ‬لعملية‭ ‬برية‭. ‬ونفذت‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بالفعل‭ ‬عمليات‭ ‬صغيرة‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬الاستعدادات‭ ‬للهجوم‭ ‬البري‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المحتمل،‭ ‬وفقًا‭ ‬لمسؤولين‭ ‬أمريكيين‭ ‬ومصدرين‭ ‬مطلعين‭ ‬على‭ ‬الأمر‭.‬

ونشرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬أن‭ ‬التوغل‭ ‬في‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬كان‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬جمع‭ ‬معلومات‭ ‬استخباراتية،‭ ‬والدخول‭ ‬إلى‭ ‬أنفاق‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعدّ‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لمناورة‭ ‬برية‭ ‬أكبر،‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬الأمريكي‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬النية‭ ‬القيام‭ ‬بعملية‭ ‬تشبه‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬34‭ ‬يومًا‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬بل‭ ‬إنها‭ ‬نسخة‭ ‬مخففة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬مخططًا‭ ‬له‭ ‬سابقًا‭.‬

لكن‭ ‬المصدر‭ ‬حذّر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬قلقون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬كهجوم‭ ‬محدود‭ ‬قد‭ ‬ينتقل‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭. ‬وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬الأمريكي‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المخاوف‭ ‬تجري‭ ‬مناقشتها‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

وأمس‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬إنه‭ ‬يعارض‭ ‬شن‭ ‬إسرائيل‭ ‬عملية‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭. ‬

وقال‭ ‬بايدن‭ ‬للصحفيين‭ ‬عندما‭ ‬سُئل‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بتقارير‭ ‬عن‭ ‬خطط‭ ‬إسرائيلية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬محدودة،‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيشعر‭ ‬بارتياح‭ ‬إن‭ ‬مضوا‭ ‬قدما‭ ‬بها‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬تعرفون‭ ‬ويريحني‭ ‬وقفها‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قد‭ ‬أبلغت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بأنها‭ ‬تخطط‭ ‬لعملية‭ ‬برية‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬قد‭ ‬تبدأ‭ ‬قريبًا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭ ‬نقلًا‭ ‬عن‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭.‬

كما‭ ‬حضّ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭-‬نويل‭ ‬بارو‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬بيروت‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬‮«‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬توغل‭ ‬بري‭ ‬في‭ ‬لبنان‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬كلّا‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬أمس‭ ‬أنّ‭ ‬تصفية‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬الجمعة‭ ‬هي‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬مهمة‮»‬‭ ‬ولكنّها‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬الأخيرة‮»‬‭. ‬ونقل‭ ‬بيان‭ ‬للجيش‭ ‬عن‭ ‬جالانت‭ ‬قوله‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬جنودا‭ ‬من‭ ‬وحدة‭ ‬مدرّعة‭ ‬منتشرة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬الإسرائيلية‭: ‬إنّ‭ ‬‮«‬القضاء‭ ‬على‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة،‭ ‬لكنّها‭ ‬ليست‭ ‬الأخيرة‭. ‬ولضمان‭ ‬عودة‭ ‬سكان‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل،‭ ‬سنستخدم‭ ‬كلّ‭ ‬قدراتنا‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أمام‭ ‬الجنود‭: ‬‮«‬سنستخدم‭ ‬كلّ‭ ‬القدرات‭ ‬المتوافرة‭ ‬لدينا،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يفهم‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬ما‭ ‬تنطوي‭ ‬عليه‭ ‬تلك‭ ‬القدرات،‭ ‬فإنّنا‭ ‬نعني‭ ‬كل‭ ‬القدرات،‭ ‬وأنتم‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الجهد‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬سنستخدم‭ ‬كلّ‭ ‬الوسائل‭ ‬اللازمة،‭ ‬قوّتكم‭ ‬وقوّات‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الجو‭ ‬ومن‭ ‬البحر‭ ‬وعلى‭ ‬البر‮»‬‭. ‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬قال‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬نعيم‭ ‬قاسم‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬مقاتلي‭ ‬الجماعة‭ ‬مستعدون‭ ‬لمواجهة‭ ‬أي‭ ‬غزو‭ ‬بري‭ ‬إسرائيلي‭ ‬للبنان،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬خطاب‭ ‬علني‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬قتلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجماعة‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضية‭. ‬

وقال‭ ‬قاسم‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬لم‭ ‬يُكشف‭ ‬عنه‭: ‬‮«‬سنواجه‭ ‬أي‭ ‬احتمال‭ ‬إذا‭ ‬قرر‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬بريا‭.. ‬قوات‭ ‬المقاومة‭ ‬جاهزة‭ ‬للالتحام‭ ‬البري‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬واصلوا‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬لعمق‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬150‭ ‬كيلومترا‭ ‬داخل‭ ‬إسرائيل‭ ‬ومستعدون‭ ‬لمواجهة‭ ‬أي‭ ‬توغل‭ ‬بري‭ ‬إسرائيلي‭ ‬محتمل‭. ‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬أحب‭ ‬أن‭ ‬أعلمكم‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬نقوم‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭... ‬نحن‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬المعركة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬طويلة‭ ‬والخيارات‭ ‬مفتوحة‭ ‬أمامنا‭... ‬نحن‭ ‬في‭ ‬مركب‭ ‬واحد‭ ‬وإن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬سنفوز‭ ‬كما‭ ‬فزنا‭ ‬في‭ ‬تحرير‭ ‬سنة‭ ‬2006‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭. ‬

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