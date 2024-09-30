اختبار كبير لطموحات سان جيرمان وأرسنال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيكون‭ ‬ملعب‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬مسرحا‭ ‬لمواجهة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬تختبر‭ ‬طموحات‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وضيفه‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فيما‭ ‬يحلّ‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬ضيفا‭ ‬ثقيلا‭ ‬على‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬بطل‭ ‬ألمانيا‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬يدخل‭ ‬الفريقان‭ ‬إلى‭ ‬اللقاء‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬النادي‭ ‬اللندني‭ ‬بنقطة‭ ‬التعادل‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬أتالانتا‭ ‬الإيطالي‭ (‬0-0‭) ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬فوزا‭ ‬صعبا‭ ‬على‭ ‬جيرونا‭ ‬الإسباني‭ ‬1‭-‬0‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬أرسنال‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬خسارة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬وقد‭ ‬أظهر‭ ‬حضورا‭ ‬هجوميا‭ ‬لافتا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ومنها‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬الأخيرتين‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬بولتون‭ ‬5‭-‬1‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬وليستر‭ ‬سيتي‭ ‬4‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الدوري‭. ‬ويعوّل‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬على‭ ‬سلاحه‭ ‬الفتّاك‭ ‬الجديد‭ ‬المتمثل‭ ‬بالكرات‭ ‬الثابتة‭ ‬حيث‭ ‬أشهر‭ ‬الـ«مدفعجية‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬الورقة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وتميّز‭ ‬وتفوّق‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬فرق‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬أرسنال‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬جانب‭ ‬قويّ‭ ‬بالفعل‭ ‬ولقد‭ ‬منحنا‭ ‬الكثير‮»‬‭.‬

ظهرت‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬عند‭ ‬أرسنال‭ ‬منذ‭ ‬قدوم‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬نيكولا‭ ‬جوفير‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬والذي‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬أرتيتا‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬مساعدا‭ ‬للإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭. ‬وتجلّت‭ ‬هذه‭ ‬الميزة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬بالهدف‭ ‬الرأسي‭ ‬الذي‭ ‬منح‭ ‬أرسنال‭ ‬التقدم‭ ‬على‭ ‬سيتي‭ ‬عبر‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابريال‭ (‬انتهت‭ ‬المباراة‭ ‬2‭-‬2‭). ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬يبحث‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يطارد‭ ‬لقبها‭ ‬رغم‭ ‬تجنيد‭ ‬ترسانة‭ ‬كبيرة‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يلقى‭ ‬أي‭ ‬نجاح‭.‬

معظم‭ ‬هؤلاء‭ ‬النجوم‭ ‬أمسوا‭ ‬خارج‭ ‬أسوار‭ ‬النادي‭ ‬الباريسي‭ ‬مثل‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬المنتقل‭ ‬الى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وسبقه‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬والبرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬وغيرهم‭.‬

أما‭ ‬الآن‭ ‬وبتشكيلة‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬الكبار،‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬الفرصة‭ ‬سانحة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬للعب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ضغوط‭.‬

وسيكون‭ ‬امتحان‭ ‬أرسنال‭ ‬مفصليا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬لتحديد‭ ‬مدى‭ ‬قدرة‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نجمه‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬مبابي‭ ‬على‭ ‬مضاهاة‭ ‬الفرق‭ ‬الأوروبية‭ ‬الكبرى‭.‬

4‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬مباريات‭ ‬

ويستضيف‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬بطل‭ ‬ألمانيا‭ ‬نظيره‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬شأنا‭.‬

ومع‭ ‬أنّ‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬ببين‭ ‬الجانبين‭ ‬هائل،‭ ‬إذ‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تُوّج‭ ‬روسونيري‭ ‬بلقب‭ ‬المسابقة‭ ‬القاري‭ ‬سبع‭ ‬مرات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يعود‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الى‭ ‬المشاركة‭ ‬بعد‭ ‬طول‭ ‬غياب،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الظروف‭ ‬الفنية‭ ‬للفريقين‭ ‬تحتّم‭ ‬مباراة‭ ‬مثيرة‭.‬

وبعد‭ ‬بداية‭ ‬متعثرة‭ ‬للموسم،‭ ‬نجح‭ ‬ليفركوزن‭ ‬في‭ ‬استنهاض‭ ‬صفوفه‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬خضم‭ ‬المنافسة‭ ‬محليا‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬1-1‭ ‬السبت‭.‬

كما‭ ‬استهل‭ ‬‮«‬دي‭ ‬فيركسيلف‮»‬‭ ‬مشواره‭ ‬القاري‭ ‬بفوز‭ ‬ساحق‭ ‬على‭ ‬فينورد‭ ‬الهولندي‭ ‬4‭-‬0‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬نجح‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬كبوة‭ ‬انطلاقته‭ ‬المتعثرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬ليعود‭ ‬ويهزم‭ ‬جاره‭ ‬اللدود‭ ‬إنتر‭ ‬2‭-‬1‭ ‬ثمّ‭ ‬ليتشي‭ ‬3‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المرحلتين‭ ‬الأخيرتين‭. ‬ورغم‭ ‬تقدمه‭ ‬1‭-‬0‭ ‬على‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين،‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬عاد‭ ‬واستقبل‭ ‬منه‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬ليخسر‭ ‬لقاءه‭ ‬الافتتاحي‭ ‬في‭ ‬تشامبيونزليغ‭. ‬

وسيخوض‭ ‬نجم‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الشاب‭ ‬فلوريان‭ ‬فيرتس‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬فريقه،‭ ‬وسيكون‭ ‬مطالبا‭ ‬بمواصلة‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سجّل‭ ‬أربعة‭ ‬اهداف‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬منها‭ ‬ثنائية‭ ‬ضد‭ ‬فينورد‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬شابي‭ ‬ألونسو‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يستطيع‭ (‬فيرتس‭) ‬أن‭ ‬يغرّد‭ ‬وحيدا،‭ ‬نحتاج‭ ‬الى‭ ‬الفريق‭ ‬بأسره‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬مستوياته‭ ‬للسماح‭ ‬لفلوريان‭ ‬بالتألق‮»‬‭.‬

برشلونة‭ ‬لاستنهاض‭ ‬الهمم‭ ‬

ويسعى‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬إلى‭ ‬محو‭ ‬خيبة‭ ‬انطلاقته‭ ‬القارية‭ ‬المتعثرة‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬موناكو‭ ‬1‭-‬2‭ ‬ثمّ‭ ‬خسارته‭ ‬المريرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬أوساسونا‭ ‬2‭-‬4‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬يونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬سبعة‭ ‬انتصارات‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ليغا‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الألماني‭ ‬هانزي‭ ‬فليك،‭ ‬سقط‭ ‬العملاق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬في‭ ‬حفرة‭ ‬موناكو‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مفاجئ‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اكمل‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬الدقيقة‭ ‬العاشرة‭ ‬منقوصا‭ ‬اثر‭ ‬طرد‭ ‬إريك‭ ‬غارسيا‭.

‬وزادت‭ ‬محن‭ ‬بلوغرانا‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬اللافتة‭ ‬أمام‭ ‬أوساسونا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬حيث‭ ‬سعى‭ ‬لإراحة‭ ‬بعض‭ ‬نجومه‭ ‬أمثال‭ ‬لامين‭ ‬جمال‭ ‬والبرازيلي‭ ‬رافينيا‭ ‬وغيرهما،‭ ‬لكنه‭ ‬بقي‭ ‬متصدرا‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬تعادل‭ ‬غريمه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬أتلتيكو‭ ‬1‭-‬1‭ ‬بهدف‭ ‬لأنخل‭ ‬كوريا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬عن‭ ‬الضائع‭ ‬من‭ ‬المباراة‭.‬

وسارع‭ ‬المدرب‭ ‬فليك‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬تحمّل‭ ‬المسؤولية‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنّها‭ ‬كانت‭ ‬ضرورية‭. ‬خضنا‭ ‬مباريات‭ ‬عديدة،‭ ‬خاض‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬دقائق‭ ‬كثيرة،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أهتم‭ ‬بذلك‭. ‬إنها‭ ‬مسؤوليتي‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬أردتم‭ ‬أن‭ ‬تلوموا‭ ‬أحدا‭ ‬لهذه‭ ‬الخسارة،‭ ‬فأعطوني‭ ‬إياها‮»‬‭.‬