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بالفيديو 669 مخالفا للإبعاد و277 شخصا لـالمكافحة ضبطوا في 1997 نقطة تفتيش

9/30/2024 7:15:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة
تمكن قطاع الامن العام وعبر(1997) نقطة تفتيش أقيمت خلال الشهر الماضي من ضبط (2038) شخصا ما بين مطلوب ومخالف وفي حالة غير طبيعية، ومن بين الموقوفين (669) مخالفا لقانون الإقامة تمت إحالتهم للابعاد الاداري لعدم استفادتهم من المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لتعديل الوضع و(925) عدد منهم مسجل عليهم بلاغات تغيب وشريحة أخرى بدون إثبات، وضبط (277) شخصا بحوزتهم مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وخمور وآخرين مطلوبين على ذمة قضايا، كما قام قطاع الأمن العام بتحرير46.591 مخالفة مرورية متنوعة والعامل مع 4380 حادثا مروريا.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها «في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي يبذلها قطاع الأمن العام لتعزيز السيطرة الأمنية ومكافحة المخالفات والخروج على القانون، تمكنت مديريات الأمن في مختلف محافظات البلاد من تحقيق عدة إنجازات خلال شهر فقط، حيث تم التعامل مع (9588) بلاغا، وإقامة (1997) نقطة تفتيش، تم من خلالها تحرير (46.591) مخالفة مرورية وضبط (2038) شخصا، من بينهم (669) مخالفا لقانون الإقامة، و(310) مركبات مطلوبة، و(925) حالة تغيب وبدون إثبات، وحجز (219) مركبة، كما تم تقديم (3929) مساعدة إنسانية، والتعامل مع (4380) حادثا مروريا، وضبط (277) شخصا بحوزتهم مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وخمور. وتؤكد وزارة الداخلية التزامها بمواصلة تنفيذ هذه الحملات الأمنية والانتشار المكثف في جميع مناطق البلاد بهدف تعزيز الأمن والأمان، والحفاظ على سلامة المجتمع.

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