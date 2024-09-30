بالفيديو 669 مخالفا للإبعاد و277 شخصا لـالمكافحة ضبطوا في 1997 نقطة تفتيش

(MENAFN
- Al-Anbaa)
محمد الجلاهمة
تمكن قطاع الامن العام وعبر(1997) نقطة تفتيش أقيمت خلال الشهر الماضي من ضبط (2038) شخصا ما بين مطلوب ومخالف وفي حالة غير طبيعية، ومن بين الموقوفين (669) مخالفا لقانون الإقامة تمت إحالتهم للابعاد الاداري لعدم استفادتهم من المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لتعديل الوضع و(925) عدد منهم مسجل عليهم بلاغات تغيب وشريحة أخرى بدون إثبات، وضبط (277) شخصا بحوزتهم مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وخمور وآخرين مطلوبين على ذمة قضايا، كما قام قطاع الأمن العام بتحرير46.591 مخالفة مرورية متنوعة والعامل مع 4380 حادثا مروريا.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها «في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي يبذلها قطاع الأمن العام لتعزيز السيطرة الأمنية ومكافحة المخالفات والخروج على القانون، تمكنت مديريات الأمن في مختلف محافظات البلاد من تحقيق عدة إنجازات خلال شهر فقط، حيث تم التعامل مع (9588) بلاغا، وإقامة (1997) نقطة تفتيش، تم من خلالها تحرير (46.591) مخالفة مرورية وضبط (2038) شخصا، من بينهم (669) مخالفا لقانون الإقامة، و(310) مركبات مطلوبة، و(925) حالة تغيب وبدون إثبات، وحجز (219) مركبة، كما تم تقديم (3929) مساعدة إنسانية، والتعامل مع (4380) حادثا مروريا، وضبط (277) شخصا بحوزتهم مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وخمور. وتؤكد وزارة الداخلية التزامها بمواصلة تنفيذ هذه الحملات الأمنية والانتشار المكثف في جميع مناطق البلاد بهدف تعزيز الأمن والأمان، والحفاظ على سلامة المجتمع.
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