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وزيرة الشؤون بعض جمعيات النفع العام استغلت قانون الاستثمار بصورة مسيئة

9/30/2024 7:15:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أن مؤسسات المجتمع المدني تقوم بدور محوري في تعزيز التنمية المستدامة ودعم المجتمع.
جاء ذلك خلال لقائها ممثلي جمعيات النفع العام الذي عقد أمس في قاعة الدرة بمجمع الوزارات.
وأشارت إلى أن الوزارة تدرك جيدا التحديات التي تواجهها الجمعيات في أداء رسالتها النبيلة سواء على الصعيد المالي أو التنظيمي أو الإداري، موضحة أن اللقاء يهدف إلى الاستماع إلى مقترحات ممثلي الجمعيات للارتقاء بالعمل.
ولفتت إلى أن بعض الجمعيات استغلت قانون الاستثمار بصورة مسيئة للنفع العام حتى بات بعضها مثل «المولات» وأفرع «التعاونيات»، كاشفة عن أن هذا اللقاء لن يكون الأخير، بل ستكون هناك لقاءات مستمرة مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وبشكل مجموعات متتالية.
وطالبت الوزيرة من ممثلي الجمعيات بتزويد الإدارة المعنية بطلباتهم ورؤيتهم التطويرية للعمل إلى جانب تقديم ما يرونه مناسبا من تعديلات على مشروع قانون تنظيم العمل في الجمعيات الأهلية، مؤكدة أن الوزارة ستأخذ بكل إضافة مقترحة على مشروع القانون الذي تعده الوزارة.
ووعدت الحويلة بتوجيه كتب إلى الجهات الحكومية المعنية بمطالب الجمعيات خصوصا، متمنية تزويدها بكل المطالب الخاصة بكل جمعية، وطالبت كل الجمعيات بتزويدها بإنجازاتها، حيث تعمل الإدارة المعنية على إعداد عرض مرئي وفيلم وثائقي عن تاريخ جمعيات النفع العام وهيئات المجتمع المدني ودورها المجتمعي.
بدوره، أكد وكيل وزارة الشؤون بالتكليف د. خالد العجمي أن وزارة الشؤون هي ممثلة الجمعيات الاهلية في كل الجهات الحكومية والمحامي عنها، مؤكدا أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار كل الطروحات والمطالب التي تقدم بها ممثلو الجمعيات في هذا اللقاء.
وفيما يتعلق بموضوع زيادة مدة أعضاء مجلس الإدارة من سنتين إلى أربع سنوات، قال العجمي إنها ستكون مكان بحث ودراسة، مضيفا: كما ستتم مناقشة موضوع الإيجارات والنسب والاستثمارات مع «المالية».
بدورها، أكدت مديرة الجمعيات الأهلية إيمان العنزي أن الإدارة أبوابها مفتوحة أمام الجميع للاستماع اليهم، وان هذا اللقاء الذي ضم ممثلين عن 42 جمعية أهلية هدفه الاستماع إلى مطالبهم واقتراحاتهم، كاشفة عن أنه سيكون هناك لقاء اسبوعي كل يوم اثنين مع مجموعات متتالية من ممثلي الجمعيات، مشيرة إلى أن الأسبوع المقبل سيكون مع 13 جمعية نفع عام متخصصة بذوي الإعاقة ويليه كل اثنين مجموعة متخصصة.

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