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10 أطنان من الخيام على متن الطائرة الإغاثية الـ 14 من الجسر الجوي للسودان

9/30/2024 7:15:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت أمس الاثنين الطائرة الإغاثية الـ 14 ضمن الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار بورتسودان وعلى متنها 10 أطنان من الخيام، بتنظيم الجمعية الكويتية للإغاثة لإيواء النازحين إثر الأمطار والفيضانات والنزاعات المستمرة في السودان.
وقال المدير العام بالجمعية عبدالعزيز العبيد لـ«كونا» قبيل الإقلاع، إن الطائرة التي تحمل على متنها خياما للإيواء تستفيد منها الأسر هناك وتأتي في وقت ازدادت حدة النزاعات الداخلية والآثار السلبية للكوارث الطبيعية التي شهدها السودان مؤخرا من سيول ضربت عددا من المناطق هناك وتسببت في مئات الضحايا وآلاف المشردين. وأكد العبيد أن «الكويتية للإغاثة» تعمل في موازاة التزايد الحاصل للاحتياجات الإنسانية الملحة والعاجلة بفعل استمرار النزاعات في السودان على التعاون مع الجهات الرسمية داخل الكويت وخارجها لإيصال المواد المتنوعة لمستحقيها.
وأشاد بالجهود المبذولة من الجهات الرسمية المشرفة والداعمة وعلى رأسها وزارات الشؤون والدفاع والإعلام والخارجية الكويتية التي أثمرت سرعة تسيير رحلات الجسر الجوي الكويتي. وثمّن دور الجمعيات والهيئات الخيرية الكويتية الشريكة في العمل الإنساني الكويتي المشترك ومنها الجمعيات المشاركة في حملة «فزعة للسودان»، كما أشاد بالجهود الشعبية الكويتية المبذولة لإغاثة أهل السودان والمؤسسات الخيرية والاجتماعية الأهلية والرسمية.
من جهته، أكد رئيس قطاع الإغاثة والمشاريع بالجمعية محمود المسباح لـ «كون» أن الرحلة الحالية تأتي ضمن حملة «فزعة للسودان» التي أطلقتها الجمعية الكويتية للإغاثة بالاشتراك مع 8 جمعيات ومؤسسات خيرية كويتية والهادفة للإسهام في سد النقص بالاحتياجات الإنسانية الملحة والعاجلة والناجمة عن النزاعات والكوارث في السودان.
وذكر المسباح أن من بين الجهات الخيرية المشاركة في الحملة (الهيئة الخيرية) و(إحياء التراث) و(نماء الخيرية) و(النجاة الخيرية) و(النوري الخيرية) و(العون المباشر) و(إعانة المرضى) و(الرحمة العالمية) والتي لا تزال تعمل على توفير الضروريات التي تساعد الأشقاء في السودان على سبل الحياة الملائمة وعلى رأسها الغذاء والدواء والإيواء.

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