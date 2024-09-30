10 أطنان من الخيام على متن الطائرة الإغاثية الـ 14 من الجسر الجوي للسودان

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أقلعت أمس الاثنين الطائرة الإغاثية الـ 14 ضمن الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار بورتسودان وعلى متنها 10 أطنان من الخيام، بتنظيم الجمعية الكويتية للإغاثة لإيواء النازحين إثر الأمطار والفيضانات والنزاعات المستمرة في السودان.
وقال المدير العام بالجمعية عبدالعزيز العبيد لـ«كونا» قبيل الإقلاع، إن الطائرة التي تحمل على متنها خياما للإيواء تستفيد منها الأسر هناك وتأتي في وقت ازدادت حدة النزاعات الداخلية والآثار السلبية للكوارث الطبيعية التي شهدها السودان مؤخرا من سيول ضربت عددا من المناطق هناك وتسببت في مئات الضحايا وآلاف المشردين. وأكد العبيد أن «الكويتية للإغاثة» تعمل في موازاة التزايد الحاصل للاحتياجات الإنسانية الملحة والعاجلة بفعل استمرار النزاعات في السودان على التعاون مع الجهات الرسمية داخل الكويت وخارجها لإيصال المواد المتنوعة لمستحقيها.
وأشاد بالجهود المبذولة من الجهات الرسمية المشرفة والداعمة وعلى رأسها وزارات الشؤون والدفاع والإعلام والخارجية الكويتية التي أثمرت سرعة تسيير رحلات الجسر الجوي الكويتي. وثمّن دور الجمعيات والهيئات الخيرية الكويتية الشريكة في العمل الإنساني الكويتي المشترك ومنها الجمعيات المشاركة في حملة «فزعة للسودان»، كما أشاد بالجهود الشعبية الكويتية المبذولة لإغاثة أهل السودان والمؤسسات الخيرية والاجتماعية الأهلية والرسمية.
من جهته، أكد رئيس قطاع الإغاثة والمشاريع بالجمعية محمود المسباح لـ «كون» أن الرحلة الحالية تأتي ضمن حملة «فزعة للسودان» التي أطلقتها الجمعية الكويتية للإغاثة بالاشتراك مع 8 جمعيات ومؤسسات خيرية كويتية والهادفة للإسهام في سد النقص بالاحتياجات الإنسانية الملحة والعاجلة والناجمة عن النزاعات والكوارث في السودان.
وذكر المسباح أن من بين الجهات الخيرية المشاركة في الحملة (الهيئة الخيرية) و(إحياء التراث) و(نماء الخيرية) و(النجاة الخيرية) و(النوري الخيرية) و(العون المباشر) و(إعانة المرضى) و(الرحمة العالمية) والتي لا تزال تعمل على توفير الضروريات التي تساعد الأشقاء في السودان على سبل الحياة الملائمة وعلى رأسها الغذاء والدواء والإيواء.
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