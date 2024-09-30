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58 ألف مواطن لم يجروا البيومترية حتى أمس

9/30/2024 7:15:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
جدد مصدر أمني التأكيد على أنه سيتم اعتبارا من يوم الأربعاء إيقاف معاملات وأرصدة جميع المتخلفين عن عمل البصمة البيومترية، لافتا إلى ان أعضاء السلك الديبلوماسي سيتم استثناؤهم من الإيقاف لوجود سجلات بأسمائهم، مشيرا إلى ان وزارة الداخلية خاطبت وزارة الخارجية حيث جرى حصر أعداد الطلبة المبتعثين للدراسة والمواطنين الذين يتلقون العلاج بالخارج، وذلك لاستثنائهم من الإجراءات أسوة بأعضاء السلك الديبلوماسي حتى لا يتأثروا بالإجراءات.
وأضاف المصدر: حتى ظهر أمس بلغ عدد من تخلف عن عمل البصمة 58 ألف مواطن، وفور انتهاء المهلة وفي حال رغبتهم في عمل البصمة سيخضعون للتحقيق لمعرفة أسباب تخلفهم ولن يرفع عنهم منع الإجراءات إلا بعد إجراء البصمة لهم، مشيرا إلى أن جميع المستثنين من إجراء البصمة لتواجدهم بالخارج للعلاج والدراسة والديبلوماسيين فور وصولهم الى البلاد سيتم تبصيمهم في المطار.
وشدد المصدر على أن البصمة البيومترية تعتبر مشروع دولة للحفاظ على الأمن والقضاء على عمليات تزوير الجوازات وضبط المطلوبين والمساعدة في اكتشاف مرتكبي الجرائم وتعقبهم، بالإضافة إلى تكوين بنك معلومات إلكتروني آمن لجميع من يدخل الكويت، لافتا إلى ان الوزارة انتهت من آلية بموجبها سيتم وضع «بلوك» على جميع معاملات المتخلفين عن إجراء البصمة في الوزارات الحكومية والبنوك الخاضعة لقانون البنك المركزي.

أما فيما يخص الوافدين فالمهلة ستنتهي بنهاية العام الحالي، وبلغ عدد من لم يجروا البصمة البيومترية ما يزيد على ٧٥٠ ألف وافد، وسيتم استقبالهم في مراكز البصمة من خلال المواعيد الإلكترونية.
يشار إلى أن وزارة الداخلية، وبهدف التيسير على المتخلفين عن عمل البصمة، قامت بتمديد العمل أمس حتى الساعة الثانية عشرة مساء.

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