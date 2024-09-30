58 ألف مواطن لم يجروا البيومترية حتى أمس

(MENAFN
- Al-Anbaa)
منصور السلطان
جدد مصدر أمني التأكيد على أنه سيتم اعتبارا من يوم الأربعاء إيقاف معاملات وأرصدة جميع المتخلفين عن عمل البصمة البيومترية، لافتا إلى ان أعضاء السلك الديبلوماسي سيتم استثناؤهم من الإيقاف لوجود سجلات بأسمائهم، مشيرا إلى ان وزارة الداخلية خاطبت وزارة الخارجية حيث جرى حصر أعداد الطلبة المبتعثين للدراسة والمواطنين الذين يتلقون العلاج بالخارج، وذلك لاستثنائهم من الإجراءات أسوة بأعضاء السلك الديبلوماسي حتى لا يتأثروا بالإجراءات.
وأضاف المصدر: حتى ظهر أمس بلغ عدد من تخلف عن عمل البصمة 58 ألف مواطن، وفور انتهاء المهلة وفي حال رغبتهم في عمل البصمة سيخضعون للتحقيق لمعرفة أسباب تخلفهم ولن يرفع عنهم منع الإجراءات إلا بعد إجراء البصمة لهم، مشيرا إلى أن جميع المستثنين من إجراء البصمة لتواجدهم بالخارج للعلاج والدراسة والديبلوماسيين فور وصولهم الى البلاد سيتم تبصيمهم في المطار.
وشدد المصدر على أن البصمة البيومترية تعتبر مشروع دولة للحفاظ على الأمن والقضاء على عمليات تزوير الجوازات وضبط المطلوبين والمساعدة في اكتشاف مرتكبي الجرائم وتعقبهم، بالإضافة إلى تكوين بنك معلومات إلكتروني آمن لجميع من يدخل الكويت، لافتا إلى ان الوزارة انتهت من آلية بموجبها سيتم وضع «بلوك» على جميع معاملات المتخلفين عن إجراء البصمة في الوزارات الحكومية والبنوك الخاضعة لقانون البنك المركزي.
أما فيما يخص الوافدين فالمهلة ستنتهي بنهاية العام الحالي، وبلغ عدد من لم يجروا البصمة البيومترية ما يزيد على ٧٥٠ ألف وافد، وسيتم استقبالهم في مراكز البصمة من خلال المواعيد الإلكترونية.
يشار إلى أن وزارة الداخلية، وبهدف التيسير على المتخلفين عن عمل البصمة، قامت بتمديد العمل أمس حتى الساعة الثانية عشرة مساء.
MENAFN30092024000130011022ID1108732010
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.